Erkin Koray

Nihansın Dideden Nihansın dideden ey mest-i nazım Nihansın dideden ey mest-i nazım Bana sensiz cihanda can ne lazım Bana sensiz cihanda can ne lazım *** Benim sensin felekte çaresazım Benim sensin felekte çaresazım Bana sensiz cihanda can ne lazım Bana sensiz cihanda can ne lazım *** Revadır matemim tutsa felekler Revadır matemim tutsa felekler Bana insan değil ağlar melekler Bana insan değil ağlar melekler Ağlar melekler Ağlar melekler

Vur Dibine Duygusuz deme bana Çaldılar, çaldılar sana kalmadı Akılsız değilim ben Aldılar, aldılar kalanı kaldı * Bak canım sana bir kıyak Ne sağ ol, ne de sol ayak Doktorum da öyle dedi Beni kendi halime bırak * Kötü şans canım, kötü zaman Doldur, doldur iç aman aman Her yerde canım, her zaman Gül eğlen vur dibine aman

Aşkım Adına Selam olsun yüreğine aşkım Yüreğime hoşgeldin Seni buldum yaradana kurban Kalmadı hiç derdim * Bu zamanda hani kara sevda Hadisene yok derdim Seni gördüm yaradana kurban Mecnuna hak verdim * Başıdostum ateşine düştüm Dudağından gül suyu içtim Karasevda ötesine geçtim Kanat açtım yüreğine uçtum Senden önce bin kere suçtum Seni sevdim aşk ile coştum * Dünya bir yana sen bir yana Acımam kıyarım sana göz koyana Sevdam biline sevdam duyula Ferman yazılı aşkım adına

Azılı Bela SENİ SEVDİM İNANDIM HER LAFINA KOSKOCA DÜNYAYI DAR ETTİN BANA SEVMEDİN BENİ KENDİN GİBİ HEP UZAKTAN BAKTIM EL GİBİ SANKİ BİR BENDİM YER YÜZÜNDE VURDUN HEP DÜŞMAN GİBİ * SEN KAPIMI ÇALARAK İÇERİYE GİREN AZILI BİR BELASIN BEN YÜREĞİMİ SONUNA KADAR AÇIK TUTACAĞIM * HERŞEY UNUTULUR UNUTMA HERŞEY UNUTULUR AŞKTAN KALBİNİ ALDIRANLAR AŞKLA KURTULUR * SENİN AŞKIN YALANMIŞ BEN NEYLEYİM KALBİNDEKİ SEVDANIN NERESİNDEYİM AVUÇ AÇTIM DİLENDİM AŞKI KOYNUMA SERDİN HER GÜNAHI ŞİMDİ YANLIZSIN BENİM GİBİ GÖR YARATTIĞIN ESERİ * SEN KAPIMI ÇALARAK İÇERİYE GİREN AZILI BİR BELASIN BEN YÜREĞİMİ SONUNA KADA R AÇIK TUTACAĞIM * HERŞEY UNUTULUR UNUTMA HERŞEY UNUTULUR AŞKTAN KALBİNİ ALDIRANLAR AŞKLA KURTULUR

Döktür Döktür Döktür döktür çalkala Saçım başım yoldurma Döktür döktür bir daha Salkım saçak abartma Bir tek bana kırıtta Ona buna iş atma. Hey hey hey hey… Kime söylüyorum ben Sağım solum bir tek sen Durma öyle bir şey yap Aklım beni vuracak İki telli beli benli Gece gündüz gezenti Geceleri olmazsa Gündüzleri gel bari

Çiçeğim Uzun oldu sen gideli, Anladımki hala gitmemişsin, Gözlerimde bitmişsin de, Yüreğimde daha bitmemişsin, * Sen giderken sessiz kaldım, Son sözümü söylemedim, Haykırırca hep içimden, Defalarca,defalarca,defalarca, Bak ne dedim … * Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim, Kimseyi sevemem artık, İstemem ne bahar, ne de yaz çiçeğim , Kalmadı sebebim artık.. * Evet .. O an konuşabilecek gücüm olsaydı, son sözlerim bunlardı, Bitmeyesin, gitmeyesin yada dönesin diye değil, Sadece, sadece bilesin diye çiçeğim…..

Para Boş laf aşk maşk, boşver bunlar tatava Paran yoksa gülmüyor hayat sana Karizma fiyaka hepsi sırada Varsa ağırlığınca para para * Yokluğunda bağır çağır feryat feryat Bolluğunda aman boşver yan gel yat Kır soğanı çal kaşığı geçmez hayat Parayla saadet olmaz diyenlere inat Para para para para * Doymuyor ki gözüm, küpüm dolsada. Kesmiyor nefesimi başka sevda Derdim tasam şu üç günlük dünyada Ne aşk ne meşk sadece para para

Yorgun Düştüm Yalnızlığımla başbaşa kaldım Yüreğim benden uzak Sevdamı aşamadım ki Ve aşkın gözleri bana tuzak * İki damla yaş boşluğa düştü Sessizce gidişin mahvetti yar Sen beni anlamadın ki Aşık edip terkettin yetmedi yar * Sen bana bırakma Vazgeçipte unuturum sanma * Yorgun düştüm anla be vefasız Lanet olsun bu acılar zamansız Ne olur al, seni benden Ya da dur gitme apansız * Çare yok mu tanrım bu derde Aşkı bende kendi uzak yerde Ben ona yetmedim mi? Benimleydi, şimdi nerelerde

Hakkı Reis Tersaneden kalktı, efe alayı Millet bahçasında verdik molayı Aman hakkı reis, nedir kolayı Bu sene balıkçılık, pek yaman kaçtı Laka lak lak * Şımbırlak, şımbırlak, şımbırlaka Lak, lak Kalkalım hey Şımbırlak, şımbırlak, şımbırlaka Lak, lak Kalkalım hey, hey * Yüksek gazino da yanar lambalar Topal süleyman söyler çitte kantolar Tarakçı mustafa, çifte çarhalar Çifte naraları pek yaman kaçtı