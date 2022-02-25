Erkin Koray

Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki *** Birden dursun istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde? *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde? *** Kara yazı yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Sana kara yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** O nedir seni kızdıran? Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yârim nerde *** O nedir seni kızdıran? Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yârim nerde *** Anılara kapılıp kanma Dünyanın da düzeni böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki *** Birden dursun istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki