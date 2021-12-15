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7/24 Dinle Erkin Koray Şaşkın
Şaşkın

Şaşkın

79 Parça | 05:39:30

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şaşkın

Erkin Koray 04:26
02

Estarabim

Erkin Koray 05:14
03

Fesupanallah

Erkin Koray 03:36
04

Aşkımız Bitecek

Erkin Koray 03:11
05

Sevince

Erkin Koray 05:15
06

Silinmeyen Hatıralar

Erkin Koray 04:01
07

Anma Arkadaş

Erkin Koray 03:59
08

Yalnızlar Rıhtımı

Erkin Koray 04:38
09

Züleyha

Erkin Koray 05:15
10

Seni Her Gördüğümde

Erkin Koray 03:19

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