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7/24 Dinle Dünden Esintiler-1 (Şaşkın)

Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) Şarkı Sözleri

Erkin Koray Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkin Koray Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkin Koray

Erkin Koray

Dünden Esintiler-1 (Şaşkın)

  • Şaşkın

  • Arap Saçı

  • Estarabim

  • Fesuphanallah

  • Sevince

  • Yalnızlar Rıhtımı

  • Karlı Dağlar

  • Eyvah

  • Komşu Kızı

  • Hele Yar

  • Sır

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