Erkin Koray

Tam 90'dan Şarkı Sözleri
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Yine bulutlar seyrini unutmuş
Semaya baksana matem mi tutmuş?
Yine bulutlar seyrini unutmuş
Semaya baksana matem mi tutmuş?
Gökte ne ay var ne de bir yıldız
Her taraf karanlık ve de ıssız
***
Sen yoksun diye, sen yoksun diye
Her gün ağlıyorum sen yoksun diye
Sen yoksun diye, sen yoksun diye
Her gün ağlıyorum sen yoksun diye
***
Esen rüzgarın kesilmiş nefesi
Coşkun dalgaların çıkmıyor sesi
Esen rüzgarın kesilmiş nefesi
Coşkun dalgaların çıkmıyor sesi
Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk
Doğan güneşe bak rengi soluk
***
Sen yoksun diye, sen yoksun diye
Her gün ağlıyorum sen yoksun diye
Sen yoksun diye, sen yoksun diye
Her gün ağlıyorum sen yoksun diye
-
-
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
*********
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
*******
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
********
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
*****
Daha daha iyi bakarım .
****
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
******
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
******
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
*****
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
Daha daha iyi bakarım .
******
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
*******
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
*********
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*****
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
******
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
*******
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*****
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
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