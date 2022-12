Erkin Koray

Yine bulutlar seyrini unutmuş Semaya baksana matem mi tutmuş? Yine bulutlar seyrini unutmuş Semaya baksana matem mi tutmuş? Gökte ne ay var ne de bir yıldız Her taraf karanlık ve de ıssız *** Sen yoksun diye, sen yoksun diye Her gün ağlıyorum sen yoksun diye Sen yoksun diye, sen yoksun diye Her gün ağlıyorum sen yoksun diye *** Esen rüzgarın kesilmiş nefesi Coşkun dalgaların çıkmıyor sesi Esen rüzgarın kesilmiş nefesi Coşkun dalgaların çıkmıyor sesi Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk Doğan güneşe bak rengi soluk *** Sen yoksun diye, sen yoksun diye Her gün ağlıyorum sen yoksun diye Sen yoksun diye, sen yoksun diye Her gün ağlıyorum sen yoksun diye