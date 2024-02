Erkin Koray

Bahtsız gelmişim dünyaya Her günüm ayrı bir rüya Bahtsız gelmişim dünyaya Her günüm ayrı bir rüya sensiz *** Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım *** Ağlıyorum ben durmadan Gülmedim ki hiçbir zaman Ağlıyorum ben durmadan Gülmedim ki hiçbir zaman *** Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım *** Sensiz her gün divaneyim Bambaşka bir alemdeyim Sensiz her gün divaneyim Bambaşka bir alemdeyim *** Ya benim güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya benim güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım *** Kaderde varmış ayrılık Ölüm bana bir aydınlık Kaderde varmış ayrılık Ölüm bana bir aydınlık *** Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım *** Sensiz her gün divaneyim Bambaşka bir alemdeyim Sensiz her gün divaneyim Bambaşka bir alemdeyim *** Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım Ya beni güldür Allah'ım Ya beni öldür Allah'ım