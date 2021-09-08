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7/24 Dinle Erkin Koray Sevince
Sevince

Sevince

79 Parça | 05:39:30

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevince

Erkin Koray 05:15
02

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Erkin Koray 05:19
03

Estarabim

Erkin Koray 05:14
04

Fesupanallah

Erkin Koray 03:36
05

Aşkımız Bitecek

Erkin Koray 03:11
06

Silinmeyen Hatıralar

Erkin Koray 04:01
07

Şaşkın

Erkin Koray 04:26
08

Züleyha

Erkin Koray 05:15
09

Yalnızlar Rıhtımı

Erkin Koray 04:38

...

KAPAT
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