Erkin Koray

Olay Olur Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak." "Yaşamın anahtarı sende." Ne ekersen sonunda onu biçersin *** Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak." "Yaşamın anahtarı sende." Ne ekersen sonunda onu biçersin *** Alnıma yazılmış olan olur Çekmeye ben de mecburum Razı isem ben kaderime kolay olur *** Alnıma yazılmış olan olur Çekmeye ben de mecburum Razı isem ben kaderime kolay olur, çok kolay olur Yaşamak benim için bir olay olur, olay olur *** Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak" "Her istediğin olur sanma." Boş ümitlerle heba olup da gidersin *** Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak." "Her istediğin olur sanma." Boş ümitlerle heba olup da gidersin *** Alnıma yazılmış olan olur Çekmeye ben de mecburum Razı isem ben kaderime kolay olur *** Alnıma yazılmış olan olur Çekmeye ben de mecburum Razı isem ben kaderime kolay olur, çok kolay olur Yaşamak benim için bir olay olur, olay olur Olay olur, olay olur

Çöpçüler Aşktan yana şansım yok Ağlıyorum derdim çok Aşktan yana şansım yok Ağlıyorum derdim çok *** Aşkımı kaybetmişim Sordum sordum bulan yok Aşkımı kaybetmişim Sordum sordum bulan yok *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Sokaklarda ne ararsın? Beni kimden sorarsın? Sokaklarda ne ararsın? Beni kimden sorarsın? *** Ben düştüm aşk ateşine Sen de düşme yanarsın Ben düştüm aşk ateşine Sen de düşme yanarsın *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Dün gece çok aradım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler *** Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler

Gözlerim Her Yerde Gözlerim her yerde seni ararım Bir gün geçmedi seni aradım Gözlerim her yerde seni ararım Bir gün geçmedi seni aradım Anladım sensizlik bir boş hayattı Sevgilim sensizlik bir boş hayattı *** Biliyorsun bunu, gelmiyorsun Kalbimin sesini duymuyor musun? Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin *** Sevgiye, şefkate her gün muhtacım İsterdim her günümde bir sen olsaydın Sevgiye, şefkate her gün muhtacım İsterdim her günümde bir sen olsaydın Sevgine aşkına mahrum ettin beni Yüzüm hiç gülmedi gittin gideli *** Biliyorsun bunu, gelmiyorsun Kalbimin sesini duymuyor musun? Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin

Uzat Serçe Parmağını Bu sevdanın sonu yok ayrılık zehirli ok Bu sevdanın sonu yok ayrılık zehirli ok Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok *** Uzat serçe parmağını küstüm seninle Aradaki bağlarımı kestim seninle Uzat serçe parmağını küstüm seninle Aradaki bağlarımı kestim seninle *** Artık bana gelme yüzüme hiç gülme Artık bana gelme yüzüme hiç gülme Sildim kalbimden seni kaybettin beni Sildim kalbimden seni kaybettin beni *** Beklemekten usandım yıllarca boşa yandım Beklemekten usandım yıllarca boşa yandım Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım? Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım? Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım? *** Uzat serçe parmağını küstüm seninle Aradaki bağlarımı kestim seninle Uzat serçe parmağını küstüm seninle Aradaki bağlarımı kestim seninle *** Artık bana gelme yüzüme hiç gülme Artık bana gelme yüzüme hiç gülme Sildim kalbimden seni kaybettin beni Sildim kalbimden seni kaybettin beni

Anlamadım Anlamadım ne oldu? O günden bu güne kadar Anlamadım ne oldu? O günden bu güne kadar *** Her günüm bir ayrı Her gecem bir ayrı Her baktığım yerde bir sen Her nefeste her düşüncem sen Anlamadım ne oldu birden? *** Ben sevmeyen, sevmek istemeyen Seviyorum deli gibi gönülden Ben sevmeyen, sevmek istemeyen Seviyorum deli gibi gönülden Seviyorum deli gibi gönülden *** Sen mevsimler gibi değişen Sen çiçekler gibi açan Sen mevsimler gibi değişen Sen çiçekler gibi açan *** Her gülüşünde güneş gibi doğan Hayatımı dolduran Gönlümün bir tanesi sen Anlamadım ne oldu birden *** Ben sevmeyen, sevmek istemeyen Seviyorum deli gibi gönülden Ben sevmeyen, sevmek istemeyen Seviyorum deli gibi gönülden Seviyorum deli gibi gönülden Seviyorum deli gibi gönülden

Ceylan Bendim bu dağların garip çobanı (Çobanı) Gönlüm düştü sevdim bizim Ceylan'ı (Ceylan'ı) Dedi "Çoban iste beni babamdan" (Babamdan) Dedim "Çoban kız ister mi ağadan?" (Ağadan) *** "Dur" dedi durmadım, "sar" dedi sarmadım "Dur" dedi durmadım, "sar" dedi sarmadım Dedi ki "Niye, niye, niye, niye" Dedim "Ağam duyarsa vurdurur beni" Vurur çifte tüfenk ile öldürür beni Benim gibi bir çobana verir mi seni? Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan Dedim sonra boynunu büktü de gitti (Ah) *** Gözlerinden yaşları döktü de gitti Testisini vurdu yere kırdı da gitti Testisini vurdu yere kırdı da gitti Testisini vurdu yere kırdı da gitti Testisini vurdu yere kırdı da gitti *** Dedi "Çoban sevgilimsin, canımsın" (Canımsın) Dedim "Sen de baban gibi zalimsin" (Zalımsın) Üç gün sonra beni dağda buldular (Buldular) Gelip gelip tam böğrümden vurdular (Vurdular) *** "Dur" dedi durmadım, "sar" dedi sarmadım "Dur" dedi durmadım, "sar" dedi sarmadım Dedi ki "Niye, niye, niye, niye" Dedim "Ağam duyarsa vurdurur beni" Vurur çifte tüfenk ile öldürür beni Benim gibi bir çobana verir mi seni? Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan Dedim sonra boynunu büktü de gitti (Ah) *** Gözlerinden yaşları döktü de gitti Testisini vurdu yere kırdı da gitti Testisini vurdu yere kırdı da gitti Testisini vurdu yere kırdı da gitti Testisini vurdu yere kırdı da gitti

Bir Gün Geçti Bir gün geçti aradan, bir yıl geçti sandım Bir gün geçti aradan, bir yıl geçti sandım Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım *** Sen benim kaderimin verdiği en güzel En şirin dertsin Sen benim dertlerimin en güzeli, en şirinisin En şirinisin, en şirinisin *** Günler gelip geçiyor, hayal olup gidiyor Günler gelip geçiyor, hayal olup gidiyor Kader bir gün olsun benden yana gülmüyor Kader bir gün olsun benden yana gülmüyor *** Sen benim kaderimin verdiği en güzel En şirin dertsin Sen benim dertlerimin en güzeli, en şirinisin En şirinisin, en şirinisin

Muallim Penceresi cam cama, muallim Penceresi cam cama, muallim Selam saldım amcana, muallim Selam saldım amcana, muallim Amcan kızın vermezse, muallim Amcan kızın vermezse, muallim Turşu kursun fincana, muallim Turşu kursun fincana, muallim *** Penceresi kapalı, muallim Penceresi kapalı, muallim Kolu altın saatlı, muallim Kolu altın saatlı, muallim Sen böyle değil idin, muallim Sen böyle değil idin, muallim Ablasından öğütlü, muallim Ablasından öğütlü, muallim *** Penceresi perdeli, muallim Penceresi perdeli, muallim Çiçek açtı zerdali, muallim Çiçek açtı zerdali, muallim Yeni de bir yar sevdim, muallim Yeni de bir yar sevdim, muallim O da benden sevdalı, muallim O da benden sevdalı, muallim

Söylenir Bana Sönük kalır mehtap bile Yanakların benzer güle Güzelliğin dillden dile Söylenir bana, söylenir bana Söylenir bana, söylenir bana *** Yanıyor kalbim senin aşkınla Dertlere düşürdün, bir bakışınla Dertlere düşürdün, bir bakışınla Öldürme derdinle, bu genç yaşımda Düşman gibi görme beni kalbe vurma hançerini Küle dondur ateşini Sen derdin bana, sen derdin bana Sen derdin bana, sen derdin bana *** Ben acı çeksem kim dermen olur? Gözlerimin yaşı akar sel olur Gözlerimin yaşı akar sel olur Derdime bir çare bulsan ne olur Gözüm görmez hiç bir şeyi Unutturdun sen her şeyi Yar seninle sevişmeyi Çok görme bana, çok görme bana Çok görme bana, çok görme bana Çok görme bana, çok görme bana Çok görme bana, çok görme bana