Erkin Koray

Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak." "Yaşamın anahtarı sende." Ne ekersen sonunda onu biçersin *** Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak." "Yaşamın anahtarı sende." Ne ekersen sonunda onu biçersin *** Alnıma yazılmış olan olur Çekmeye ben de mecburum Razı isem ben kaderime kolay olur *** Alnıma yazılmış olan olur Çekmeye ben de mecburum Razı isem ben kaderime kolay olur, çok kolay olur Yaşamak benim için bir olay olur, olay olur *** Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak" "Her istediğin olur sanma." Boş ümitlerle heba olup da gidersin *** Babam bana derdi, "Beri bak, beri bak." "Her istediğin olur sanma." Boş ümitlerle heba olup da gidersin *** Alnıma yazılmış olan olur Çekmeye ben de mecburum Razı isem ben kaderime kolay olur *** Alnıma yazılmış olan olur Çekmeye ben de mecburum Razı isem ben kaderime kolay olur, çok kolay olur Yaşamak benim için bir olay olur, olay olur Olay olur, olay olur

Gözlerim her yerde seni ararım Bir gün geçmedi seni aradım Gözlerim her yerde seni ararım Bir gün geçmedi seni aradım Anladım sensizlik bir boş hayattı Sevgilim sensizlik bir boş hayattı *** Biliyorsun bunu, gelmiyorsun Kalbimin sesini duymuyor musun? Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin *** Sevgiye, şefkate her gün muhtacım İsterdim her günümde bir sen olsaydın Sevgiye, şefkate her gün muhtacım İsterdim her günümde bir sen olsaydın Sevgine aşkına mahrum ettin beni Yüzüm hiç gülmedi gittin gideli *** Biliyorsun bunu, gelmiyorsun Kalbimin sesini duymuyor musun? Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin Dilerim Tanrı'dan seni üzmesin Bir gün olsun yine yine bensiz güldürmesin