Erkin Koray

-
Bu sevdanın sonu yok ayrılık zehirli ok
Bu sevdanın sonu yok ayrılık zehirli ok
Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok
Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok
Anladım ki sevgilim senden bana fayda yok
***
Uzat serçe parmağını küstüm seninle
Aradaki bağlarımı kestim seninle
Uzat serçe parmağını küstüm seninle
Aradaki bağlarımı kestim seninle
***
Artık bana gelme yüzüme hiç gülme
Artık bana gelme yüzüme hiç gülme
Sildim kalbimden seni kaybettin beni
Sildim kalbimden seni kaybettin beni
***
Beklemekten usandım yıllarca boşa yandım
Beklemekten usandım yıllarca boşa yandım
Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım?
Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım?
Ne kadar cahilmişim sana nasıl inandım?
***
Uzat serçe parmağını küstüm seninle
Aradaki bağlarımı kestim seninle
Uzat serçe parmağını küstüm seninle
Aradaki bağlarımı kestim seninle
***
Artık bana gelme yüzüme hiç gülme
Artık bana gelme yüzüme hiç gülme
Sildim kalbimden seni kaybettin beni
Sildim kalbimden seni kaybettin beni
-
Beni aldattı, canımı yaktı
Bi de ağlattı, gidiş o gidiş
Beni aldattı, canımı yaktı
Bi de ağlattı, gidiş o gidiş
***
Nereye gidersen git
Bu yapılmaz
Diz çökmüş şu kalbe
Kurşun sıkılmaz
***
Nereye gidersen git
Bu yapılmaz
Diz çökmüş şu kalbe
Kurşun sıkılmaz
***
Bırakın bırakın…
***
Yaşanmaz buralarda
Durulmaz buralarda
Bırakın ne olur.
Koparttın damarımdan
Yıkıldım derinimden
Bırakın ne olur…
***
Beni aldattı, bir bakış attı
Elimi bıraktı, gidiş o gidiş
Beni aldattı, bir bakış attı
Elimi bıraktı, gidiş o gidiş
***
Ne yaptım ki sana
Sevmekten başka
Kul köle değil miydim
Ben bu aşkta
***
Ne yaptım ki sana
Sevmekten başka
Kul köle değil miydim
Ben bu aşkta
Bırakın bırakın…
***
Yaşanmaz buralarda
Durulmaz buralarda
Bırakın ne olur…
Koparttın damarımdan
Yıkıldım derinimden
Bırakın ne olur…
Yaşanmaz…
-
Açtık kapıları sonuna kadar
Sığındık birbirimize
Ne yollar ne yıllar devirdik
Acı tatlı en güzelinden
***
Söyleyeceklerim düğüm düğüm
Oldu boğazımda, neden küstün?
Şimdi kör bir kuyunun içinde
Merdivensiz, kaldım öylece
***
Ufak çaplı yaralarımız oldu
Göz yumduk biz hepsine
Zaman mekan seçmedik
Uydurduk her şeyi, kendimize
***
Lütfedip bir iki kelime söyle
Kurulu düzenimize isyan niye
Düşe kalka nasıl da büyüdük?
Hiç de az değil, bence fazla sevdik
***
Sımsıcak sarılmak varken
Bir koltukta yan yana
Çekildin köşene sakındın sen
Hak mı gördün bunu bana?
***
Yazıp durdum bizi her yere
Kazıdım bir ağacın gölgesine
Ne iklimler geçti başımızda
Bizim ağaç, hala yerinde
***
Açtık kapıları sonuna kadar
Sığındık birbirimize
Ne yollar ne yıllar devirdik
Acı tatlı en güzelinden
***
Söyleyeceklerim düğüm düğüm
Oldu boğazımda, neden küstün?
Şimdi kör bir kuyunun içinde
Merdivensiz, kaldım öylece
***
Sımsıcak sarılmak varken
Bir koltukta yan yana
Çekildin köşene sakındın sen
Hak mı gördün bunu bana?
***
Yazıp durdum bizi her yere
Kazıdım bir ağacın gölgesine
Ne iklimler geçti başımızdan
Bizim ağaç, hala yerinde
***
Sımsıcak sarılmak varken
Bir koltukta yan yana
Çekildin köşene sakındın sen
Hak mı gördün bunu bana?
***
Yazıp durdum bizi her yere
Kazıdım bir ağacın gölgesine
Ne iklimler geçti başımızdan
Bizim ağaç, hala yerinde
-
Bugünlerde durup dururken
Canım öyle bir sıkılıyor
Aldığım nefes bile bazen boğuyor
***
Bugünlerde durup dururken
Canım öyle bir sıkılıyor
Aldığım nefes bile bazen boğuyor
***
Ben sadece duruyorum her şey
Üstüme üstüme geliyor
Akıllı bulmaz, deliler beni buluyor
***
Her şeyin en iyisini bilirsiniz
Her şey hakkında var fikriniz
Sayıyla mı veriyor tanrım sizi
Bir bitmediniz
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Görmezden gel hatta
Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Herkes konuşur amma
He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma
***
Bugünlerde durup dururken
Canım öyle bir sıkılıyor
Aldığım nefes bile bazen boğuyor
***
Ben sadece duruyorum her şey
Üstüme üstüme geliyor
Akıllı bulmaz, deliler beni buluyor
***
Her şeyin en iyisini bilirsiniz
Her şey hakkında var fikriniz
Sayıyla mı veriyor tanrım sizi
Bir bitmediniz
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Görmezden gel hatta
Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Herkes konuşur amma
He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla
Boş ver diyorum kendi kendime
Görmezden gel hatta
***
Bir bitmediniz yaaa
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Görmezden gel hatta
Gülüp gülüp geçmek en güzeli valla
***
Boş ver diyorum kendi kendime
Herkes konuşur amma
He deyip geç, duymuş gibi yap ama duyma
-
Bugün erkenden görmek istedim seni
Sana erkenden bakmak istedim
Erkenden görmek istedim seni
Sana erkenden bakmak istedim
***
Sana sorduğum zaman
En zor anımda
Beni duyduğun mu var
Kördüğüm anla gördüğüm zamanla
Kendi şanınla beni sevdiğin mi var
***
Bugün erkenden görmek istedim seni
Sana erkenden bakmak istedim
Erkenden görmek istedim seni
Sana erkenden bakmak istedim
***
Sana sorduğum zaman
En zor anımda
Beni duyduğun mu var
Kördüğüm anla gördüğüm zamanla
Kendi şanınla beni sevdiğin mi var
***
Kötüsün çok kötüsün
Kötüsün çok kötüsün...
-
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin?
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin sen?
***
Sende benden kalmadı mı yoksa?
Allah korusun
Ya da kimyan tutmadı mı yoksa?
Allah korusun
***
Son bi' söz, bu kez kesin kararlıyım
Bana inansan iyi olur
Bu mudur?
Çocuk yok ki senin tam karşında, sen
***
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin?
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin sen?
***
Anladım ben aklımın almadığı birçok sorusun
Ne garip ki sen bana hem kolay hem en zorusun
***
Son bi' söz, bu kez kesin kararlıyım
Bana inansan iyi olur
Bu mudur?
Çocuk yok ki senin tam karşında, sen
***
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin?
Daha ne kadar, daha ne kadar
Daha ne kadar bekleteceksin sen?
***
Daha, daha, daha, daha, daha, daha da (daha, daha, daha, daha da)
-
Başa çıkabilir miyim bilmiyorum
Bu defa hasret had safhada
Fena sardım kendime yetmiyorum
Durum kritik haber saldım etrafa
***
Başa çıkabilir miyim bilmiyorum
Bu defa hasret had safhada
Fena sardım kendime yetmiyorum
Durum kritik haber saldım etrafa
***
Çok tuhaf bir şey bu
Parmağında oynatıyor
Olağanüstü hal bu
Sınırlarımı zorluyor
***
Sen yanma yakmasını bil
Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil
Ayrılığın kibarı yok ki
Efendi gibi yas tutmasını bil
***
Sen yanma yakmasını bil
Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil
Ayrılığın kibarı yok ki
Efendi gibi yas tutmasını bil
Efendi gibi yas tutmasını bil
Efendi
***
Tez unutabilir miyim bilmiyorum
Yar bana nispet zevki sefada
Kaldım onsuz bir an geçmiyor ki
Bitmiş her şey kalmamış vefada
***
Çok yaman bir şey bu
Parmağında oynatıyor
Olağanüstü hal bu
Sınırlarımı zorluyor
***
Sen yanma yakmasını bil
Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil
Ayrılığın kibarı yok ki
Efendi gibi yas tutmasını bil
***
Sen yanma yakmasını bil
Gerçek gün gibi ortada, bakmasını bil
Ayrılığın kibarı yok ki
Efendi gibi yas tutmasını bil
Efendi gibi yas tutmasını bil
Efendi
-
Bi' daha asla istemem
Dememe bakma, yan cebime koy
Ağlamam ben sel gibi
Bütün ağaçlar mendil oldu
***
Ama rızanla, ama nazınla
Tutarım elini arızanla
Hedefe kitlen, hazırım ben
Koyarız adını yaz başında
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Bi 'daha asla istemem
Dememe bakma, yan cebime koy
Ağlamam ben sel gibi
Bütün ağaçlar mendil oldu
***
Ama rızanla, ama nazınla
Tutarım elini arızanla
Hedefe kitlen, hazırım ben
Koyarız adını yaz başında
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bir fersahını
***
Çekiyosak aşkın yangınını
Yiyeceğiz elbet kaymağını
Bu gezegen evimiz, ver elini
Gezeceğiz her bi' fersahını
***
Yangınını
Kaymağını
Ver elini
Fersahını
-
Sen sen ol yanıp da kendini anlatma
Anlatsan da az söyle üzerine katma
***
Bak gül hiç bağırmıyor
Seyrediyor alemi dalında
Her sabah konuşurlar
Karanfille bunun hakkında
***
Kendiliğinden olmalı
Sevecekse öyle sevsin
Mümkün mü aşkın, yola gelmesi
O bilir bildiği gibi gelsin
***
Yani düşünme aşk diyorum
Şaşmaz kaidesi kainatın
İstesen de kaybolmuyorsun
Peşinden ayrılma sevdanın
***
Zorlama sen başka
Ben başka o başka
Bir tane var her şeyden
Şaheser her bir parça
***
Sen bozup sen yapamazsın
Sahibi değilsin
Kalp bilir sırrını
Herkes değilsin
***
Kendiliğinden olmalı
Sevecekse öyle sevsin
Mümkün mü aşkın yola gelmesi
O bilir bildiği gibi gelsin
***
Kendiliğinden olmalı
Sevecekse öyle sevsin
Mümkün mü aşkın yola gelmesi
O bilir bildiği gibi gelsin
***
Yani düşünme aşk diyorum
Şaşmaz kaidesi kainatın
İstesen de kaybolmuyorsun
Peşinden ayrılma sevdanın
-
Bulut geçti
Gözyaşlarım kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle bir günde
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça
Çırpınır yüreği bülbülün
***
Bu yıldızlı gökler
Ne zaman başladı dönmeye
Kimse bilmez kimse bilmez...
***
Bulut geçti
Gözyaşlarım kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle bir günde
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça
Çırpınır yüreği bülbülün
***
Bulut geçti
Gözyaşlarım kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle bir günde
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça
Çırpınır yüreği bülbülün
***
Kimse bilmez kimse bilmez...
***
Bulut geçti
Gözyaşlarım kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle bir günde
Seher yeli eser, yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça
Çırpınır yüreği bülbülün
-
Unuttum beklemiyorum artık
Sende kalsın aşkın bitsin içimdeki acılık
Birlikte olmamız büyük bir saçmalık
Güneşe mi aldanıp birbirimizi yaktık
***
Okunmayan yazılmayan
Sevdaya düşmüşüz anlamadan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı
Gerçek yalan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
***
Unuttum bildiğim gördüğüm tüm aşkları
Onlar benden yanaydı
Hiç çekmedim acısını
Uçurdum kalbimi alsın götürsün bulutları
Yağmurun sesi, toprağın tazesi
İyi eder mi yaraları
***
Okunmayan yazılmayan
Sevdaya düşmüşüz anlamadan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı
Gerçek yalan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
***
Unuttum beklemiyorum artık
Sende kalsın aşkın bitsin içimdeki acılık
Birlikte olmamız büyük bir saçmalık
Güneşe mi aldanıp birbirimizi yaktık
***
Unuttum bildiğim gördüğüm tüm aşkları
Onlar benden yanaydı
Hiç çekmedim acısını
Uçurdum kalbimi alsın götürsün bulutları
Yağmurun sesi, toprağın tazesi
İyi eder mi yaraları
***
Okunmayan yazılmayan
Sevdaya düşmüşüz anlamadan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
Söylenmeyen duyulmayan sözler vardı
Gerçek yalan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
***
Okunmayan yazılmayan
Sevdaya düşmüşüz anlamadan
Ne bir masal olabildik ne de kahraman
-
Ay yine başım dönüyor ufaktan
Bir ayrılığa daha yürek dayanmayacak
Ay kime vereyim her biri, sana aşık hayallerimi
Gülün bile kurumadı dur nereye
***
Mazide hatırla, yalandan da olsa
O kadarı borç bize
Tesadüf aynı dalda
Sarılıp yeşerdik
Sanırım hep ergendik
***
Yas mühürümdür
Ateşten damgan ödülümdür
Al, beni de götür
Gidersen bensiz, ölümümdür, ay
***
Ay yine başım dönüyor ufaktan
Bir ayrılığa daha yürek dayanmayacak
Ay kime vereyim her biri, sana aşık hayallerimi
Gülün bile kurumadı dur nereye
***
Mazide hatırla, yalandan da olsa
O kadarı borç bize
Tesadüf aynı dalda
Sarılıp yeşerdik
Sanırım hep ergendik
***
Yas mühürümdür
Ateşten damgan ödülümdür
Al, beni de götür
Gidersen bensiz, ölümümdür
***
Yas mühürümdür
Ateşten damgan ödülümdür
Al, beni de götür
Gidersen bensiz, ölümümdür
***
Ölümümdür
-
Seni kaybettiğimi
Özlettiğini kendini yeni anladım
Bana dinlettiğin o
Şarkılardaki sözleri yeni anladım
***
Ah benim gözü karam
Her sözü adam gibi yârim
Beklerim ama
***
Yine bir ışık göremiyorum
Bu nasıl bi' yol ben de bilemiyorum
Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun
Bana da yazık, yatağa giremiyorum
***
Niye bir ışık göremiyorum?
Bu nasıl bi' aşk ben de çözemiyorum
Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun
Bana da yazık, yerine sevemiyorum
***
Ah benim gözü karam
Her sözü adam gibi yârim
Beklerim ama
***
Yine bir ışık göremiyorum
Bu nasıl bi' yol ben de bilemiyorum
Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun
Bana da yazık, yatağa giremiyorum
***
Niye bir ışık göremiyorum?
Bu nasıl bi' aşk ben de çözemiyorum
Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun
Bana da yazık, yerine sevemiyorum