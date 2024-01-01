Erkin Koray

Yazık Zaman zaman ağlarım Anladım ki boşa yanarım Bir iltifat, bir gülüşe Bir olmadık, bir olmadık, bir olmadık söze kanarım aman *** Yazık olmuş, güller solmuş Koklamakta çok geç kalmışım Bağ yerine dağa dalmışım Her nasılsa, her nasılsa, her nasılsa, ben sağ, ben sağ kalmışım Her nasılsa ben sağ kalmışım

Cemile Kız Sesini duymasın canım yabancı kılar Gönülden anlarsan canım gözlerime bak Sevdanın saçına canım vurduğum tarak Elimden mi nedir canım sert Cemile kız *** Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem *** Eğer avucumda canım koparsa sazım Tel tel saçlarını canım bırak uzasın Bir bahardan sonra canım gelen bu yazın Düşmeden ardına canım kar Cemile kız *** Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem *** Haydi sen ışık ol canım pervane de ben Ben kanat çırpayım canım beni yak birden Öyle bir sevda ki canım eğer istesen En büyüğü bende canım var Cemile kız *** Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem

Haftanın Yedi Günü Haftanın yedi günü seni düşünmekten Allah Haftanın yedi günü seni düşünmekten Allah Bu canım da eridi de gitti acımadın billah Bu canım da eridi de gitti acımadın billah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Bakışın yedi can yakar seni güzel Allah Bakışın yedi can yakar seni güzel Allah Eda sende çalım da sende edi medi billah Eda sende çalım da sende edi medi billah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Kantarın önü doğru tartar seni güzel Allah Kantarın önü doğru tartar seni güzel Allah Arkası seni beni harcar edi medi billah Arkası seni beni harcar edi medi billah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah *** Acımadın Allah Acımadın billah İnsafına yallah Yallah, yallah

Hay Yam Yam Gün doğarken (gün doğarken) Sabah horozlar niçin acı acı bağırırlar bilir misin (bilir misin)? Tan yerini gösterip de onlar derler ki sana Geçen geçti gidiyor da ya sen nerelerdesin? *** Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam *** Bu gecenin son gecen olması da var Emret de şu gül rengi şarabı getirsinler Gafil bir gittin mi daha gelmek yok Altın değilsin ki seni gömüp çıkarsınlar *** Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam *** Eğer şurda sevgi ile dolmamışsa yüreğin Tekkelerde manastırda hiç bir yere eremezsin Gönül verip içtenlikle sevdin mi şu dünyada Tüm cennetin cehennemin çok çok üzerindesin *** Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam *** Varlık yokluk derdini şu kafandan sil Bırak densiz işleri de kendini bil Gerin şöyle bir güzel ohh derin nefes al Kaç nefes alacağın var ya hiç belli değil *** Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam Hay yam yam, hay yam yam Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam

Hayat Katarı Hayat katarının ta en arka vagonunda yolcuyum Başımda bere, elimde sarı madenden bir boru Deli gibi gidiyorum katarın gittiği yere doğru Çöh, çöh, çöh, çöh, çöh *** Hayat katarının ardına bağlı vagonda yolcuyum Başımda bere, elimde boru Gidiyorum katarın gittiği yere doğru Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh *** Başımda bere elimde sarı madenden boru Gidiyorum katarın gittiği yere doğru Başımda bere elimde sarı madenden boru Gidiyorum katarın gittiği yere doğru *** Hayatta her merhale bir istasyon Bir durak yeri Durmak istiyor katar bu istasyonlarda Dinlenmek istiyor *** Fakat ben Acelem ne bilmem Sarılınca elimdeki boruya Üflüyor, üflüyorum Düüt *** Ve duyar duymaz bu sesi Önde lokomotif arkada vagonlar Sarsıla sarsıla ileri atılıyorlar *** Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh *** Başımda bere elimde sarı madenden boru Gidiyorum katarın gittiği yere doğru Başımda bere elimde sarı madenden boru Gidiyorum katarın gittiği yere doğru *** Nereye gider bu katar? Diyorlar ki niceleri gittiler de bir daha geri dönmediler Fakat neden, niçin bilmem Boruya üflüyorum gene ben Düüt *** Ve katar hızlanıyor yeniden Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh *** Başımda bere elimde sarı madenden boru Gidiyorum katarın gittiği yere doğru Başımda bere elimde sarı madenden boru Gidiyorum katarın gittiği yere doğru *** Ateşçi aman yollara dikkat Elindeki kömürleri idareli at *** Lokomotif yorgun argın kemiriyor mesafeleri Mesafeler tekerleklerin altında eriyor sanki Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh *** Biliyorum ilerisi uçurum Fakat sen yürü yavrum Gerisi beter, gerisi malum Gerisi beter, gerisi malum *** Biliyorum ilerisi uçurum Fakat sen yürü yavrum Gerisi beter, gerisi malum Gerisi beter, gerisi malum *** Fakat sen yürü yavrum Gerisi beter, gerisi malum Fakat sen yürü yavrum Gerisi beter, gerisi malum *** Fakat sen yürü yavrum Gerisi beter, gerisi malum Fakat sen yürü yavrum Gerisi beter, gerisi malum *** Çöh, çöh, çöh, çöh Çöh, çöh, çöh, çöh

Konuşuyorduk Konuşuyorduk, konuşuyorduk Sağdan soldan, ondan bundan Konuşuyorduk *** Bir esen yelden, bir akan selden Aramızdan gidenlerden Konuşuyorduk *** Bir sitem ettik ki sorma Laf arasında Senden bahssettik güzelim Laf arasında *** Seni senden beter ettik Laf arasında Seni senden beter ettik Laf arasında, laf arasında Laf arasında, laf arasında *** Bir sitem ettik ki sorma Laf arasında Senden bahssettik güzelim Laf arasında *** Seni senden beter ettik Laf arasında Seni senden beter ettik Laf arasında, laf arasında Laf arasında, laf arasında *** Bir uçan kuştan, bir kaçan eşten Yedi püsküllü kalleşten Konuşuyorduk Konuşuyorduk Konuşuyorduk *** Zamdan zumdan Kemden kümden Konuşuyorduk *** Zamdan zumdan Kemden kümden Konuşuyorduk *** Zamdan zumdan Kemden kümden Konuşuyorduk *** Konuşuyorduk Konuşuyorduk

Sen Bana Sabır Ver Yarabbim bana sabır ver Elimden bir kaza Yarabbim bana sabır ver Kaza çıkmasın *** Sen bana sabır ver Sen bana sabır ver *** Bana hakim olmasın kötü fikirler Daha zalim olmasın yorgun sinirler *** Bir destek vereceksen eğer Vereceksen ver Bir destek vereceksen eğer Vereceksen ver *** Sen bana sabır ver Sen bana sabır ver *** Yarabbim bana sabır ver Bir gün ters bir seda Yarabbim bana sabır ver Seda çıkmasın *** Sen bana sabır ver Sen bana sabır ver *** Bana hakim olmasın kötü fikirler Daha zalim olmasın yorgun sinirler *** Bir destek vereceksen eğer Vereceksen ver Bir destek vereceksen eğer Vereceksen ver *** Sen bana sabır ver Sen bana sabır ver Sen bana sabır ver Sen bana sabır ver

Şöyle Böyle (Wully Bully) Nasılsın hemşerim? Nasılsın, iyi misin? Beni soruyorsan *** Ben şöyle böyle yaşıyorum işte Bak dinle, dinle *** Nasılsın hemşerim? Nasıl iyi misin? Beni soruyorsan Ben yaşıyorum şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle *** Hoşgeldin hemşerim Gel otur masamıza Buyur, bizi soruyorsan Ooo biz şöyle böyle yaşıyoruz işte Ya, ya *** Hoşgeldin hemşerim Otur masamıza Bizi soruyorsan Biz yaşıyoruz şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle *** Haklısın hemşerim Hoşçakal diyorsan Bir şey yapamadık Çünkü halimiz şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle *** Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle *** Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle *** Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle *** Şöyle böyle Şöyle böyle Şöyle böyle

Yok Yok Güldürmedin bir defa Geçti ömrüm boşuna Güldürmedin bir defa Geçti ömrüm boşuna *** İstesem de dönemem Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara *** Neden sanki terkettin? Bırakıp beni gittin Neden sanki terkettin? Bırakıp beni gittin *** Kalbim yetmedi miydi? Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin *** Duyururum dünyaya Sevgisiz hayat olmaz Duyururum dünyaya Sevgisiz hayat olmaz *** Ben de sevmek isterim Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz *** Ya sev ya sevme beni Fakat benle oynama Ya sev ya sevme beni Fakat benle oynama *** Senin bu aşkın beni Of of of of of Of of of of of Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma