Erkin Koray

Yok Yok Güldürmedin bir defa Geçti ömrüm boşuna Güldürmedin bir defa Geçti ömrüm boşuna *** İstesem de dönemem Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara *** Neden sanki terkettin? Bırakıp beni gittin Neden sanki terkettin? Bırakıp beni gittin *** Kalbim yetmedi miydi? Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin *** Duyururum dünyaya Sevgisiz hayat olmaz Duyururum dünyaya Sevgisiz hayat olmaz *** Ben de sevmek isterim Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz *** Ya sev ya sevme beni Fakat benle oynama Ya sev ya sevme beni Fakat benle oynama *** Senin bu aşkın beni Of of of of of Of of of of of Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma

Bu Biçim Hiç bir kadın hiç bir erkeği Ve hiç bir erkek hiç bir kadını Bu biçim bu biçim sevmedi *** Yokluğu ekmeğe katık edip Sevgiyi açlığa eklemedi Gözyaşlarının hiç bir teki Bu biçim düşmedi *** Böylesine dolu dolu dolu ağlamadı Hiç bir kucakta hiç bir baş Ve hiç bir elveda bugüne dek Bu biçim söylenmedi *** Hiç bir akşam o akşam gibi Kanarcasına batmadı o güneş Ve hiç bir güneş onları bir daha Bu biçim bu biçim bu biçim görmedi *** Hiç bir kadın dedim ya hiç bir erkeği Ve hiç bir erkek hiç bir kadını Bu biçim bu biçim bu biçim sevmedi

Islak Islak Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme derdini söyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle

Herkes Gibisin Gönlümle başbaşa düşündüm demin Artık bir sihirsiz nefes gibisin Şimdi taa içinde bomboş kalbimin Akisleri sönen bir ses gibisin *** Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık sen de herkes gibisin *** Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık sen de herkes gibisin

Karabağ Karabağ da talan var Ak gerdana saldıran var Demirsen durun gedim Gözü yolda kalan var Demirsen durun durun gedim Gözü yolda kalan var Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu Binbir nakış söyler yerde kilimler Binbir nakış söyler yerde kilimler Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu

Niyazi Köfteler Ha bir ki, ha bir ki üç dört *** "Üzgünüm" dedi "I am sorry" Duck Donald'ın Hamburg işi köftesi oh yeah! *** Pazar payı Bundan sonra "if you eat" Yersen yani oh yeah Fifty fifty ok mi? Fifty fifty ok mi? *** İnegöl işi ve Sultanahmet Ve Rumeli yani yerli malı köfteler vah vah (Vah vah) İşler kesat, örgütlenmeli Yola düşüp Ankara'lara gitmeli eyvah! (Eyvah) Ekonomi liberal hay allah! Ekonomi liberal hay allah! *** Bütün köftecileri Türkiye'nin Birleşin, yallah! (yallah) (Hamburger go home!) (Yaşasın köfteler!) Bütün köftecileri Türkiye'nin Birleşin, yallah! (yallah) İyi olur inşallah İyi olur inşallah *** Netice Hatice, köfteler Niyazi Yani ne şehit, ne de gazi eyvah! Netice Hatice, köfteler Niyazi Yani ne şehit, ne de gazi eyvah! Burger oldu köfteler maşallah

Ömrüm Sendelesen bile bazı yürümek var ya Oh ne rahat deyiverip yayılmak varken Kim demiş köşe başında tezgah kurmuşlar Düşmüş işportalara sevda gibi sevdalar Doğuştaki o muhteşem güzellik bile Nereden gözlersen gözle Doğuştaki o muhteşem güzellik bile Nereden gözlersen gözle Dolu dolu gözyaşı ile Kan ile terle değil mi Ömrüm Ömrüm Ömrüm Ömrüm Elalemdir neler derler yaşamak var ya Öküz altında buzağı aranırlarken O ki bir an içindir tuz basılır yaralara Hasretlerden süzülünür sevda gibi sevdalara Doğuştaki o muhteşem güzellik bile Nereden gözlersen gözle Doğuştaki o muhteşem güzellik bile Nereden gözlersen gözle Dolu dolu gözyaşı ile Kan ile terle değil mi Ömrüm Ömrüm Ömrüm Ömrüm Ömrüm

Nöbetçinin Türküsü Bana yazdığın son mektubun ucunu bu sefer bilerek yakmamışsın Şehre gitmeye karar verdiğini söylüyorsun Sen bilirsin Verdiğin bu kararın sen farkına varmamışsın Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mezara yar koyar beni *** Şehirler güler ama Kurt gibi kapar seni Hayat güzeldir ama Sermaye yapar seni Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan *** Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mezara yar koyar beni Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mezara yar koyar beni Seni affedemem ki Çektin gittin yozuldun Sana yar diyemem ki Dile düştün söz oldun Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan *** Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mezara yar koyar beni Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mezara yar koyar beni Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan *** Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mezara yar koyar beni Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni

Raptiye Rap Rap Hanimini hüppen denzigi banna rap rap Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap Hanimini hüppen denzigi banna rap rap Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap *** Alavere dalavere kim ala da kim vere rap rap Köşeleri möşeleri dön baba dönelim rap rap Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap *** Ben sana hayran Sen cama tırman Yok içmeye bir şişe bile ayran Nene gerek senin taht-ı revan *** Maaşla gırtlak gırtlak gırtlağa rap rap Bir de kitap okuyor bakın şu çatlağa rap rap Liberal, miberal malı kap, götür al rap rap Eriyor liralar, mark kap, dolar al rap rap Bul bir kaşalot, toriğini işlet rap rap Bir koy üç al, üçünü de beşlet rap rap Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap Üf baba bu ne be fotoğraf makinesi Ua, ua, ua Lambada markası mua *** Ben sana hayran Sen cama tırman Yok içmeye bir şişe bile ayran Nene gerek senin taht-ı revan *** Şarkıyı burda yasaklasak da mı saklasak, oh george Şarkıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak, oh george Şarkıyı burda yasaklasak da mı saklasak, oh george Şarkıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak, oh george *** Hanimini hüppen denzigi banna rap rap Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap Hanimini hüppen denzigi banna rap rap Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap

Sen Duymadın Şeker ezdim sana Bal süzdüm, bal süzdüm Yüreğimden mısra çektim Şiir düzdüm, şiir düzdüm Bir fısıltıya hapsettim İçimin tüm çığlıklarını Gel dedim *** Şeker ezdim sana Bal süzdüm, bal süzdüm Yüreğimden mısra çektim Şiir düzdüm, şiir düzdüm Bir fısıltıya hapsettim İçimin tüm çığlıklarını Gel dedim *** Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Sen duymadın *** Vazoya çiçek koydum Mum yaktım, mum yaktım Işıkları söndürüp Resmine baktım, resmine baktım Gözlerine esir ettin Tepeden tırnağımı Al dedim *** Vazoya çiçek koydum Mum yaktım, mum yaktım Işıkları söndürüp Resmine baktım, resmine baktım Gözlerine esir ettin Tepeden tırnağımı Al dedim *** Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Sen duymadın *** Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu Sen duymadın