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7/24 Dinle Nerde Kalmıştık?

Nerde Kalmıştık? Şarkı Sözleri

Erkin Koray Nerde Kalmıştık? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkin Koray Nerde Kalmıştık? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nerde Kalmıştık? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkin Koray

Erkin Koray

Nerde Kalmıştık?

  • Yok Yok

  • Bu Biçim

  • Islak Islak

  • Herkes Gibisin

  • Karabağ

  • Niyazi Köfteler

  • Ömrüm

  • Nöbetçinin Türküsü

  • Raptiye Rap Rap

  • Sen Duymadın

  • Suskunluk

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