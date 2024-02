Erkin Koray

Zaman zaman ağlarım Anladım ki boşa yanarım Bir iltifat, bir gülüşe Bir olmadık, bir olmadık, bir olmadık söze kanarım aman *** Yazık olmuş, güller solmuş Koklamakta çok geç kalmışım Bağ yerine dağa dalmışım Her nasılsa, her nasılsa, her nasılsa, ben sağ, ben sağ kalmışım Her nasılsa ben sağ kalmışım

Güldürmedin bir defa Geçti ömrüm boşuna Güldürmedin bir defa Geçti ömrüm boşuna *** İstesem de dönemem Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara *** Neden sanki terkettin? Bırakıp beni gittin Neden sanki terkettin? Bırakıp beni gittin *** Kalbim yetmedi miydi? Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin *** Duyururum dünyaya Sevgisiz hayat olmaz Duyururum dünyaya Sevgisiz hayat olmaz *** Ben de sevmek isterim Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz *** Ya sev ya sevme beni Fakat benle oynama Ya sev ya sevme beni Fakat benle oynama *** Senin bu aşkın beni Of of of of of Of of of of of Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma