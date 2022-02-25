Züleyha Şarkı Sözleri
Erkin Koray Züleyha şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkin Koray Züleyha şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Züleyha sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir yaralı yaramaz
Söz verip de aramaz
Sen açtın bu yarayı
Hiç kimseler saramaz
***
Bir yaralı yaramaz
Söz verip de aramaz
Sen açtın bu yarayı
Hiç kimseler saramaz
***
Züleyha, bekletme ha!
Züleyha, ağlatma ha!
Züleyha, geç kalma ha!
Anzilha'ya gitme ha!
***
Züleyha, bekletme ha!
Züleyha, ağlatma ha!
Züleyha, geç kalma ha!
Anzilha'ya gitme ha!
***
Ağlarım gülenim yok
Gözyaşım silenim yok
Giderim bu ellerden
Dur gitme diyenim yok
***
Ağlarım gülenim yok
Gözyaşım silenim yok
Giderim bu ellerden
Dur gitme diyenim yok
***
Züleyha, bekletme ha!
Züleyha, ağlatma ha!
Züleyha, geç kalma ha!
Anzilha'ya gitme ha!
***
Züleyha, bekletme ha!
Züleyha, ağlatma ha!
Züleyha, geç kalma ha!
Anzilha'ya gitme ha!
***
Giderim gider oldum
Gülerdim keder oldum
Züleyha sen gideli
Mecnun'dan beter oldum
***
Giderim gider oldum
Gülerdim keder oldum
Züleyha sen gideli
Mecnun'dan beter oldum
***
Züleyha, bekletme ha!
Züleyha, ağlatma ha!
Züleyha, geç kalma ha!
Anzilha'ya gitme ha!
***
Züleyha, bekletme ha!
Züleyha, ağlatma ha!
Züleyha, geç kalma ha!
Anzilha'ya gitme ha!