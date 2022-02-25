Erkin Koray

Bir yaralı yaramaz Söz verip de aramaz Sen açtın bu yarayı Hiç kimseler saramaz *** Bir yaralı yaramaz Söz verip de aramaz Sen açtın bu yarayı Hiç kimseler saramaz *** Züleyha, bekletme ha! Züleyha, ağlatma ha! Züleyha, geç kalma ha! Anzilha'ya gitme ha! *** Züleyha, bekletme ha! Züleyha, ağlatma ha! Züleyha, geç kalma ha! Anzilha'ya gitme ha! *** Ağlarım gülenim yok Gözyaşım silenim yok Giderim bu ellerden Dur gitme diyenim yok *** Ağlarım gülenim yok Gözyaşım silenim yok Giderim bu ellerden Dur gitme diyenim yok *** Züleyha, bekletme ha! Züleyha, ağlatma ha! Züleyha, geç kalma ha! Anzilha'ya gitme ha! *** Züleyha, bekletme ha! Züleyha, ağlatma ha! Züleyha, geç kalma ha! Anzilha'ya gitme ha! *** Giderim gider oldum Gülerdim keder oldum Züleyha sen gideli Mecnun'dan beter oldum *** Giderim gider oldum Gülerdim keder oldum Züleyha sen gideli Mecnun'dan beter oldum *** Züleyha, bekletme ha! Züleyha, ağlatma ha! Züleyha, geç kalma ha! Anzilha'ya gitme ha! *** Züleyha, bekletme ha! Züleyha, ağlatma ha! Züleyha, geç kalma ha! Anzilha'ya gitme ha!