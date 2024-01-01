Söz: Çiğdem Talu Şarkı Sözleri
Erkut Taçkın Söz: Çiğdem Talu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erkut Taçkın Söz: Çiğdem Talu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz: Çiğdem Talu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erkut Taçkın
Söz: Çiğdem Talu
-
N'oldu bilmem
Değiştim birden
Neler geçti içimden?
Bugün farklıyım dünden
***
Görünce seni
Seni görünce
Sanki kalbim gitti geldi
***
Eskiden ne rahattım
Değişti hayatım
Bilsen çektiklerimi
Fakat içime attım
***
Görünce seni
Seni görünce
Sanki kalbim gitti geldi
***
Yaşamak meğer neymiş
Seni gördüm anladım
Dünya ne güzel şeymiş
Seni sevdim anladım
***
Görünce seni
Seni görünce
Sanki kalbim gitti geldi
***
Ya işte böyle
Oldu bir kere
Benimsin sen artık
Bırakmam bir yere
***
Görünce seni
Seni görünce
Sanki kalbim gitti geldi
-
Elimde bir eski resmin
Karşımda son mektubun var
Şarkılarda senin ismin
Etrafımda yabancılar
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
***
Ölüm bile daha kolay
Senden ayrı yaşamaktan
Bu sokaklar, bu karanlık
Seni bana hatırlatan
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
Ağlıyorum yine
-
-
-
Kim olursan ol
Gel buraya
Gel buraya
dans edip eğlenelim
**
Haydi haydi
Elimden söyle
Pam Pam!
Döne döne
Dans edelim biz de
Pam Pam
**
Bir derdin mi var*
Anlat bana*
Anlat bana
Birlikte ağlayalım
**
Çok mutlu musun?
Söyle bana
Söyle bana
Birlikte sevinelim
**
Haydi haydi
Tut elimden söyle
Pam Pam
döne döne!
dans edelim biz de
Pam Pam
**
Yalnız mı kaldın
Gel yanıma
Gel yanıma
Ben varım ya burada
**
Hiç dostun mu yok
Koş yanıma
Koş yanıma
İşte gerçek dost sana
**
Haydi haydi
Tut elimden söyle
Pam Pam
Döne döne
Dans edelim biz de
Pam Pam
**
Haydi gel dans edelim
Döne döne
Yalnız mi kaldın
Gel yanıma
Gel yanıma
Ben varım ya burada
**
Hiç dostun mu yok
Koş yanıma
Koş yanıma
İşte gerçek dost sana
**
Haydi haydi
Tut elimden söyle
Pam Pam
Döne döne
Dans edelim biz de
Pam Pam
Döne döne
Dans edelim biz de
Pam Pam
Döne döne
Dans edelim biz de
Pam Pam
**
Hey
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Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan
Son saatleri yaklaşırken günün
Bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan
Birleştiği yerde gerçekle düşün
***
Bir rüzgâr olmuş esiyor
Kalbim bu akşam Boğaziçi'nde
Bir an gözlerimden silinmeyen
O eşsiz güzelliğini
Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki
***
Bir akşam daha yaşanmakta bahardan
Sessiz sedasız dönmekte dünya
Bir sayfa daha eksilmekte hayattan
Ben böylesine senden uzakta
***
Bir martı olmuş uçuyor
Gönlüm bu akşam Boğaziçi'nde
Yorgun benliğime huzur veren
O akşam saatlerini
Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki
***
Bir an gözlerimden silinmeyen
O eşsiz güzelliğini
Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki
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Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu
Çevir kazı yanmasın çevir de çevir
Çevir kazı yanmasın devir bu devir
Devrim istiyorsanız, devrim yapalım
Rüzgar nerden esiyor ona bakalım
Darbe olsun derseniz, darbe yapalım
Rüzgar nerden esiyor ona bakalım
Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu
Çevir kazı yanmasın çevir de çevir
Çevir kazı yanmasın devir bu devir
Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu
Çevir kazı yanmasın çevir de çevir
Çevir kazı yanmasın devir bu devir
Sağcıların günüyse, sağcı olalım
Rüzgar nerden esiyor ona bakalım
Solcuların günüyse ş-t solcu olalım
Rüzgar nerden esiyor ona bakalım
Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu
Çevir kazı yanmasın çevir de çevir
Çevir kazı yanmasın devir bu devir
Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu
Çevir kazı yanmasın çevir de çevir
Çevir kazı yanmasın devir bu devir
Herkesi uyutalım, yazar olalım
Vatan millet üstüne, nutuk atalım
Bir parti kuralımda, üye olalım
Hiçbir şey olmasak da, bakan olalım
Sağcıyla sağcı Aman Allah
Solcuyla solcu oh oh oh
Çevir kazı yanmasın çevir de çevir
Çevir kazı yanmasın devir bu devir