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7/24 Dinle Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

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O kağıda istifasını yazmalı!

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Artık şampiyonu sadece hakemler değiştirir

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Dost acı söyler sevgili Serdar Tatlı!

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Peki Serdar sahada nasıl kaldı?

05

Neymiş efendim gardiyanlık yapmış!

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