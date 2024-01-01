Dedim Ya / Gecelerden Bir Gece Şarkı Sözleri
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Erol Budan
Dedim Ya / Gecelerden Bir Gece
-
Aşk acısı çekmesi zor
Seven kalbim böyle bilir
Yakar teni sanki bir kor
Sevgi böyle dile gelir
***
Kimse duymaz feryat etsen
Her şey sana bomboş gelir
Kul olursun hiç uğruna
Birde sana mecnun denir
***
Uçar gider gönül kuşun
Kalp kafesin açmaya gör
Değişiyor huyu suyu
Hal bilmeze düşmeye gör
***
Kimse duymaz feryat etsen
Herşey sana bomboş gelir
Kul olursun hiç uğruna
Birde sana mecnun denir
-
bir gün bir yerlerde ölüp gideceğim
hayata her şeye veda edeceğim
ümidim tükendi yoruldum ben artık
bu mutsuz bedeni toprağa vereceğim
***
kimdir diye gelip soran olmayacak
şu yalan dünyadan göçüp gideceğim
kimseler öldüğüme üzülmeyecek
meçhulden meçhule göçüp gideceğim
***
tüm ömrüm bir yüktü omuzlarımda
taşımaktan bıktı yoruldu bu adam
sanki inat etmiş geçmiyor zaman
sabrımı taşlara çalıp gideceğim
***
kimdir diye gelip soran olmayacak
şu yalan dünyadan göçüp gideceğim
kimseler öldüğüme üzülmeyecek
meçhulden meçhule göçüp gideceğim
-
Dedim ya günahkar sen zalim birisin
Başım dizlerine neden eğilsin
Sende benim gibi yaratılmışsın
Bir ölümlük fani Allah değilsin
Sende benim gibi yaratılmışsın
Bir ölümlük fani Allah değilsin
***
Dünyayı tersine döndüremezsin
Seni kaderinden sen silemezsin
Sende benim gibi yaratılmışsın
Bir ölümlük fani Allah değilsin
Sende benim gibi yaratılmışsın
Bir ölümlük fani Allah değilsin
***
İçinde hislerin kirlenmiş izleri
Yüzünde nefretin gizleri kalmış
Aklında fikrinde hep vefasızlık
Şeytana kanmaya gözlerin dalmış
Aklında fikrinde hep vefasızlık
Şeytana kanmaya gözlerin dalmış
***
Dünyayı tersine döndüremezsin
Seni kaderinden sen silemezsin
Sende benim gibi yaratılmışsın
Bir ölümlük fani Allah değilsin
Sende benim gibi yaratılmışsın
Bir ölümlük fani Allah değilsin
***
Aşkımdı ağlayan kalbinin ardından
Taş ettin içimi taş toprağım öldü
Kurudu içimde hep sevgi gülleri
Dön artık ne olur gönlüm sevinsin
***
İçinde hislerin kirlenmiş izleri
Yüzünde nefretin gizleri kalmış
Aklında fikrinde hep vefasızlık
Şeytana kanmaya gözlerin dalmış
***
Elinle kazdırdın öfkene kabrini
Gönlünde gezmemiş sevmenin hederi
Ezelden bilirim gittiğin dünleri
Bir ölümlük fani Allah değilsin
Bir ölümlük fani Allah değilsin
-
Kirpiğimde yorgunluk
Gözümde uykusuzluk
Yine seni düşünürüm
Gecelerden bir gece
***
Kirpiğimde yorgunluk
Gözümde uykusuzluk
Yine seni düşünürüm
Gecelerden bir gece
***
Gecelerden bir gece
Gecelerden bir gece
Yine seni düşünürüm
Gecelerde gizlice
***
Gecelerden bir gece
Gecelerden bir gece
Yine seni düşünürüm
Gecelerde gizlice
***
Her attığım adımdasın
Kalbimdeki kavgamdasın
Yine seni düşünürüm
Gecelerden bir gece
***
Her attığım adımdasın
Kalbimdeki kavgamdasın
Yine seni düşünürüm
Gecelerden bir gece
***
Gecelerden bir gece
Gecelerden bir gece
Yine seni düşünürüm
Gecelerde gizlice
***
Gecelerden bir gece
Gecelerden bir gece
Yine seni düşünürüm
Gecelerde gizlice
-
ÖYLE BİR ÇARESİZ BIRAKKİ ONU
BENİM BU HALİMDEN BİN BETER OLSUN
ÇIKMAZ SOKAKLARA UĞRATTI YOLU
KAN KUSSUN DUDAĞI CİĞERİ YANSIN
***
TERTEMİZ HİSLERE NEFRETİ VERDİ
YIKTI HAYALLERİMİ ÖMRÜMÜ YEDİ
CEHENNEM BAHŞETTİN DUYGULARIMA
CENNETİN GÜLLERİ SOLDU SEVGİLİM
-
HERŞEYİ BİR ANDA YIKIPTA GİTME
SENSİZLİK ÖLÜM GİBİ CANIMDAN ETME
AVUNAMAM TEK BAŞIMA HAYALLERİNLE
YALVARIRIM KAL SEVGİLİM AŞKI BİTİRME
***
HER BAHARIM KIŞA DÖNER TALİHİM GÜLMEZ
SENDEN BAŞKA HİÇ KİMSEYİ GÖZLERİM GÖRMEZ
CAN VEREMEM YOKSAN EĞER EN SON NEFESTE
BİR VİRANE OLUR GÖNLÜM GÖZYAŞIM DİNMEZ
-
bilseydim yar ayrılık var sana böyle bağlanmazdım
sensiz gecen tek bir ani yokluğuyla kahrolmazdım
***
eğer biraz insan olsan beni böyle yandırmazdın
her sözünü bin yalanla süsleyip de kandırmazdın
***
görseydim yar su halimi bil ki sensiz bırakmazdım
simdi böyle bir başıma hayalinle ağlamazdım
***
eğer biraz insan olsan beni böyle yandırmazdın
her sözünü bin yalanla süsleyip de kandırmazdın