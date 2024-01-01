Erol Budan

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Kirpiğimde yorgunluk
Gözümde uykusuzluk
Yine seni düşünürüm
Gecelerden bir gece
***
Kirpiğimde yorgunluk
Gözümde uykusuzluk
Yine seni düşünürüm
Gecelerden bir gece
***
Gecelerden bir gece
Gecelerden bir gece
Yine seni düşünürüm
Gecelerde gizlice
***
Gecelerden bir gece
Gecelerden bir gece
Yine seni düşünürüm
Gecelerde gizlice
***
Her attığım adımdasın
Kalbimdeki kavgamdasın
Yine seni düşünürüm
Gecelerden bir gece
***
Her attığım adımdasın
Kalbimdeki kavgamdasın
Yine seni düşünürüm
Gecelerden bir gece
***
Gecelerden bir gece
Gecelerden bir gece
Yine seni düşünürüm
Gecelerde gizlice
***
Gecelerden bir gece
Gecelerden bir gece
Yine seni düşünürüm
Gecelerde gizlice
-
Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşum dilim dolaşır aman aman
Sarhoşum dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız, canım kız öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
Aman kız, canım kız öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Fincanın etrafı sarı aman aman
Fincanın etrafı sarı aman aman
Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı
Ağlarım, sızlarım ben zarı-zarı
Elimden aldılar yâri aman aman
Elimden aldılar yâri aman aman
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
-
Sobalarında kuru da meşe yanıyor efem (yanıyor efem)
Sobalarında kuru da meşe yanıyor efem (yanıyor efem)
Yanıyor da Mehmet ağam da üşümüş de donuyor
Boncuklu gelin orta yerde dönüyor da dönüyor
Aslanım da efeler vay vaay
Kar mı yağıyor yar Engümen' in dağına efem (dağına efem)
Kar mı yağıyor yar Engümen' in dağına efem (dağına efem)
Hadin çıkalım şu dağların başına da başına
Mehmet efem de oturudavermiş efelerin sağına
Aslanım da efeler vay vaay
Aslanım da efeler vay vaay
-
İki keklik bir kayada ötüyor
İki keklik de bir kayada ötüyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor
Aman aman yetiyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor
Aman aman yetiyor
***
Annesine kara da haber gidiyor
Annesine kara da haber gidiyor
Yazması oyalı kundurası boyalı yar benim
Aman aman yar benim
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
Aman aman sar benim
***
İki de keklik bir derede su içer
İki de keklik bir derede su içer
Dertli de keklik dertsizlere dert açar
Aman aman dert açar
Dertli de keklik dertsizlere dert açar
Aman aman dert açar
***
Buna da yanık sevda derler tez geçer
Buna da yanık sevda derler tez geçer
Yazması oyalı kundurası boyalı yar benim
Aman aman yar benim
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
Aman aman sar benim
-
Bülbülüm altın kafeste
Bülbülüm altın kafeste
Öter aheste aheste
Öter aheste aheste
Ötme bülbül, yârim hasta
Ötme bülbül, yârim hasta
Ah neyleyim şu gönlüme
Hasret kaldım sevdiğime
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana aldanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana katlanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana aldanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana katlanamam
Bülbülleri har ağlatır
Bülbülleri har ağlatır
Aşıkları yâr ağlatır
Aşıkları yâr ağlatır
Ben feleğe neylemişim?
Ben feleğe neylemişim?
Beni her bahar ağlatır
Beni her bahar ağlatır
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana aldanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana katlanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana aldanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana katlanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana aldanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana katlanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana aldanamam
Ben sana dayanamam yârim
Ben sana...
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Gerizler başından
Hoplayamadım aman aman
Döküldü cephanelerim
Toplayamadım
Döküldü cephanelerim
Toplayamadım
Düşman galip geldi
Haklayamadım aman aman
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hic uğrunada efem soldurman beni
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Güzelde Cemile'nin yoluna soldurman beni
Mahkeme önünden
Eğildim geçtim aman aman
Sol yanımdan kurşun yedim
Bayıldım düştüm
Sol yanımdan kurşun yedim
Bayıldım düştüm
Ahbap düşman oldu
Ben buna şaştım
Aman Aman
Amanın amanın efeleri öldürmen beni
Bir hic uğrunada efem soldurman beni
Amanın amanin efelerim öldürmen beni
Güzelde Cemile'nin yoluna da öldürmen beni
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Of of, kandilli yazmayı kaldır yüzünden
Vay güzel
Alırım dedin de döndün sözünden
Vay güzel
Lisanlara geldim senin yüzünden, yekte
Yekte anam, yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun delikanlılıkta
Yekte yavrum, yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun delikanlılıkta
Of of, karadır kaşların, gözlerin üzüm
Vay güzel
Bilirim sevdiğim, yanıyor özün
Vay güzel
Beni seviyorsun, ellerde gözün, yekte
Yekte yavrum, yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun delikanlılıkta
Yekte anam, yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun delikanlılıkta
Yekte yavrum, yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun delikanlılıkta
Yekte anam, yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun delikanlılıkta
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Ham meyvayı kopardılar dalından
Beni ayırdılar nazlı yarimden
Ham meyvayı kopardılar dalından
Beni ayırdılar nazlı yarimden
Eyer yarim tutmaz ise dalımdan
Onun için açık gider gözlerim
Eyer yarim tutmaz ise dalımdan
Onun için kapanmıyor gözlerim
Benim yarim yaylalarda oturur
Ak elleri soğuk suya batırır
Benim yarim yaylalarda oturur
Ak elleri soğuk suya batırır
Demedim mi nazlı yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
Demedim mi nazlı yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
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Nar ağacı narsız olur mu
Nar ağacı narsız olur mu
Yiğit olan güzel yarsız olur mu
Yiğit olan güzel yarsız olur mu
Benim gönlüm sensiz olur mu
Deli gönlüm sensiz olur mu
Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
Nar ağacı budam budam
Nar ağacı budam budam
Yar yitirdim gülüm nerelerde bulam
Yar yitirdim güzel nerelerde bulam
Üç güzel içinde gözlerinden bilem
Üç güzel içinde gözlerinden bilem
Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
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Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal Acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakarken
Can telef ediyor, gül Acem kızı
Gül Acem kızı
Seni seven, seven oğlan
Oğlan, neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi? şerbet mi?
Bal Acem kızı, bal Acem kızı
Avrupa kurban olsun, kara kaşına
İngiliz, Fransız değmez döşüne
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
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Şu yüce dağların karı eridi
Şu yüce dağların karı eridi
Sel oldu gidelim de bizim ellere
Sel oldu gidelim de bizim ellere
Yaylamızı lale sümbül bürüdü
Yaylamızı lale sümbül bürüdü
Gel oldu gidelim de bizim ellere
Gel oldu gidelim de bizim ellere
Nazlı olur güzellerin iyisi
Nazlı olur güzellerin iyisi
Deli gönül güzellerin delisi
Deli gönül güzellerin delisi
Gayrı bizim elin kara çalısı
Gayrı bizim elin kara çalısı
Gül oldu gidelim de bizim ellere
Gül oldu gidelim de bizim ellere
Karacaoğlan der ki gelir yazları
Karacaoğlan der ki gelir yazları
Güzel nerden aldın da sen bu nazları
Güzel nerden aldın da sen bu nazları
Ananın babanın acı sözleri
Ananın babanın acı sözleri
Bal oldu gidelim de bizim ellere
Bal oldu gidelim de bizim ellere
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Üğrünü üğrünü gelir dereden
Benlerini sayamadım kareden
Benlerini sayamadım kareden
Sevdiğimi bana yazsa yaradan
Sevdiğimi bana yazsa yaradan
Şen ol yaylam şen ol şen ol bedir geliyor
Şen ol yaylam şen ol şen ol bedir geliyor
Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir
Armağanlar dolu gider boş gelir
Armağanlar dolu gider boş gelir
Sevda bilmeyene hâyâl düş gelir
Sevda bilmeyene hâyâl düş gelir
Şen ol yaylam şen ol şen ol bedir geliyor
Şen ol yaylam şen ol şen ol bedir geliyor
Şen ol yaylam şen ol şen ol bedir geliyor