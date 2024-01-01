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7/24 Dinle Erol Budan

Harabe Gönlüm Şarkı Sözleri

Erol Budan Harabe Gönlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Budan Harabe Gönlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Harabe Gönlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Budan

Erol Budan

Harabe Gönlüm

  • Harabe Gönlüm
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