Erol Budan

Harabe Gönlüm Şarkı Sözleri
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Maksadın öldürmekse
Öldür de kurtulayım
Nazlanıp yalvartmak mı
Dizine kapanayım
***
Maksadın öldürmekse
Öldür de kurtulayım
Nazlarıp yalvartmak mı
Dizine kapanayım
***
Uçurumun kenarına
Getirdin ömrümü
Harabeye döndürdün
Garip gönlümü
***
Uçurumun kenarına
Getirdin ömrümü
Harabeye döndürdün
Garip gönlümü
***
Kalbim seni istiyorsa
Söyle ben ne yapayım
Elimden gelmiyor ki
Seni, seni söküp atayım
***
Uçurumun kenarına
Getirdin ömrümü
Harabeye döndürdün
Garip gönlümü
Harabeye döndürdün
Benim ömrümü, benim ömrümü
***
Kalbim seni istiyorsa
Söyle ben ne yapayım
Elimden gelmiyor ki
Seni söküp atayım
***
Kalbim seni istiyorsa
Söyle ben ne yapayım
Elimden gelmiyor ki
Seni söküp atayım
***
Uçurumun kenarına
Getirdin ömrümü
Harabeye döndürdün
Garip gönlümü
***
Uçurumun kenarına
Getirdin ömrümü
Harabeye döndürdün
Garip gönlümü
***
Uçurumun kenarına
Getirdin ömrümü
Harabeye döndürdün
Garip gönlümü