Erol Budan

Maksadın öldürmekse Öldür de kurtulayım Nazlanıp yalvartmak mı Dizine kapanayım *** Maksadın öldürmekse Öldür de kurtulayım Nazlarıp yalvartmak mı Dizine kapanayım *** Uçurumun kenarına Getirdin ömrümü Harabeye döndürdün Garip gönlümü *** Uçurumun kenarına Getirdin ömrümü Harabeye döndürdün Garip gönlümü *** Kalbim seni istiyorsa Söyle ben ne yapayım Elimden gelmiyor ki Seni, seni söküp atayım *** Uçurumun kenarına Getirdin ömrümü Harabeye döndürdün Garip gönlümü Harabeye döndürdün Benim ömrümü, benim ömrümü *** Kalbim seni istiyorsa Söyle ben ne yapayım Elimden gelmiyor ki Seni söküp atayım *** Kalbim seni istiyorsa Söyle ben ne yapayım Elimden gelmiyor ki Seni söküp atayım *** Uçurumun kenarına Getirdin ömrümü Harabeye döndürdün Garip gönlümü *** Uçurumun kenarına Getirdin ömrümü Harabeye döndürdün Garip gönlümü *** Uçurumun kenarına Getirdin ömrümü Harabeye döndürdün Garip gönlümü