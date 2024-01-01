Erol Budan

Ömrümü Yedin ÖYLE BİR ÇARESİZ BIRAKKİ ONU BENİM BU HALİMDEN BİN BETER OLSUN ÇIKMAZ SOKAKLARA UĞRATTI YOLU KAN KUSSUN DUDAĞI CİĞERİ YANSIN *** TERTEMİZ HİSLERE NEFRETİ VERDİ YIKTI HAYALLERİMİ ÖMRÜMÜ YEDİ CEHENNEM BAHŞETTİN DUYGULARIMA CENNETİN GÜLLERİ SOLDU SEVGİLİM

Ölüp Gideceğim bir gün bir yerlerde ölüp gideceğim hayata her şeye veda edeceğim ümidim tükendi yoruldum ben artık bu mutsuz bedeni toprağa vereceğim *** kimdir diye gelip soran olmayacak şu yalan dünyadan göçüp gideceğim kimseler öldüğüme üzülmeyecek meçhulden meçhule göçüp gideceğim *** tüm ömrüm bir yüktü omuzlarımda taşımaktan bıktı yoruldu bu adam sanki inat etmiş geçmiyor zaman sabrımı taşlara çalıp gideceğim *** kimdir diye gelip soran olmayacak şu yalan dünyadan göçüp gideceğim kimseler öldüğüme üzülmeyecek meçhulden meçhule göçüp gideceğim

Dedim Ya Dedim ya günahkar sen zalim birisin Başım dizlerine neden eğilsin Sende benim gibi yaratılmışsın Bir ölümlük fani Allah değilsin Sende benim gibi yaratılmışsın Bir ölümlük fani Allah değilsin *** Dünyayı tersine döndüremezsin Seni kaderinden sen silemezsin Sende benim gibi yaratılmışsın Bir ölümlük fani Allah değilsin Sende benim gibi yaratılmışsın Bir ölümlük fani Allah değilsin *** İçinde hislerin kirlenmiş izleri Yüzünde nefretin gizleri kalmış Aklında fikrinde hep vefasızlık Şeytana kanmaya gözlerin dalmış Aklında fikrinde hep vefasızlık Şeytana kanmaya gözlerin dalmış *** Dünyayı tersine döndüremezsin Seni kaderinden sen silemezsin Sende benim gibi yaratılmışsın Bir ölümlük fani Allah değilsin Sende benim gibi yaratılmışsın Bir ölümlük fani Allah değilsin *** Aşkımdı ağlayan kalbinin ardından Taş ettin içimi taş toprağım öldü Kurudu içimde hep sevgi gülleri Dön artık ne olur gönlüm sevinsin *** İçinde hislerin kirlenmiş izleri Yüzünde nefretin gizleri kalmış Aklında fikrinde hep vefasızlık Şeytana kanmaya gözlerin dalmış *** Elinle kazdırdın öfkene kabrini Gönlünde gezmemiş sevmenin hederi Ezelden bilirim gittiğin dünleri Bir ölümlük fani Allah değilsin Bir ölümlük fani Allah değilsin

Gecelerden Bir Gece Kirpiğimde yorgunluk Gözümde uykusuzluk Yine seni düşünürüm Gecelerden bir gece *** Kirpiğimde yorgunluk Gözümde uykusuzluk Yine seni düşünürüm Gecelerden bir gece *** Gecelerden bir gece Gecelerden bir gece Yine seni düşünürüm Gecelerde gizlice *** Gecelerden bir gece Gecelerden bir gece Yine seni düşünürüm Gecelerde gizlice *** Her attığım adımdasın Kalbimdeki kavgamdasın Yine seni düşünürüm Gecelerden bir gece *** Her attığım adımdasın Kalbimdeki kavgamdasın Yine seni düşünürüm Gecelerden bir gece *** Gecelerden bir gece Gecelerden bir gece Yine seni düşünürüm Gecelerde gizlice *** Gecelerden bir gece Gecelerden bir gece Yine seni düşünürüm Gecelerde gizlice

Yıkıpda Gitme HERŞEYİ BİR ANDA YIKIPTA GİTME SENSİZLİK ÖLÜM GİBİ CANIMDAN ETME AVUNAMAM TEK BAŞIMA HAYALLERİNLE YALVARIRIM KAL SEVGİLİM AŞKI BİTİRME *** HER BAHARIM KIŞA DÖNER TALİHİM GÜLMEZ SENDEN BAŞKA HİÇ KİMSEYİ GÖZLERİM GÖRMEZ CAN VEREMEM YOKSAN EĞER EN SON NEFESTE BİR VİRANE OLUR GÖNLÜM GÖZYAŞIM DİNMEZ

Aşk Acısı Aşk acısı çekmesi zor Seven kalbim böyle bilir Yakar teni sanki bir kor Sevgi böyle dile gelir *** Kimse duymaz feryat etsen Her şey sana bomboş gelir Kul olursun hiç uğruna Birde sana mecnun denir *** Uçar gider gönül kuşun Kalp kafesin açmaya gör Değişiyor huyu suyu Hal bilmeze düşmeye gör *** Kimse duymaz feryat etsen Herşey sana bomboş gelir Kul olursun hiç uğruna Birde sana mecnun denir