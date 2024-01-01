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7/24 Dinle Dedim Ya / Gecelerden Bir Gece

Dedim Ya / Gecelerden Bir Gece Şarkı Sözleri

Erol Budan Dedim Ya / Gecelerden Bir Gece şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Budan Dedim Ya / Gecelerden Bir Gece şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dedim Ya / Gecelerden Bir Gece sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Budan

Erol Budan

Dedim Ya / Gecelerden Bir Gece

  • Ömrümü Yedin

  • Ölüp Gideceğim

  • Dedim Ya

  • Gecelerden Bir Gece

  • Yıkıpda Gitme

  • Aşk Acısı

  • Bilseydim Yar

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