Erol Budan

Kararmış ışığım sokağım ıssız Ben köşe başında kalmışım yalnız Bir ande herşeyi bitiriyorsun Sensiz yaşanır mı? Söyle vefasız.. *** Çekilmiş el ayak şu an bu yerde Sen uykulardasın ben hayalinde İsmin dudağımda, resmin elimde Sensiz yaşanır mı? Söyle vefasız.. *** Nasılda koptu bak gönül bağımız Geçmedi günümüz seninle kavgasız Perdeler örtülmüş şimdi bu evde Sensiz yaşanır mı? Söyle vefasız.. *** Çekilmiş el ayak şu an bu yerde Sen uykulardasın ben hayalinde İsmin dudağımda, resmin elimde Sensiz yaşanır mı? Söyle vefasız.. *** Çekilmiş el ayak şu an bu yerde... Sen uykulardasın ben hayalinde... İsmin...ismin dudağımda.. resmin elimde..sensiz yaşanır mı?... sensiz yaşanır mı söyle vefasız..vefasız..