Sensiz Yaşanır Mı Şarkı Sözleri
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Erol Budan
Sensiz Yaşanır Mı
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Kararmış ışığım sokağım ıssız
Ben köşe başında kalmışım yalnız
Bir ande herşeyi bitiriyorsun
Sensiz yaşanır mı? Söyle vefasız..
***
Çekilmiş el ayak şu an bu yerde
Sen uykulardasın ben hayalinde
İsmin dudağımda, resmin elimde
Sensiz yaşanır mı? Söyle vefasız..
***
Nasılda koptu bak gönül bağımız
Geçmedi günümüz seninle kavgasız
Perdeler örtülmüş şimdi bu evde
Sensiz yaşanır mı? Söyle vefasız..
***
Çekilmiş el ayak şu an bu yerde
Sen uykulardasın ben hayalinde
İsmin dudağımda, resmin elimde
Sensiz yaşanır mı? Söyle vefasız..
***
Çekilmiş el ayak şu an bu yerde...
Sen uykulardasın ben hayalinde...
İsmin...ismin dudağımda..
resmin elimde..sensiz yaşanır mı?...
sensiz yaşanır mı söyle vefasız..vefasız..