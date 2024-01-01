×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Isırgan Otu

Isırgan Otu Şarkı Sözleri

Erol Budan Isırgan Otu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Budan Isırgan Otu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Isırgan Otu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Budan

Erol Budan

Isırgan Otu

  • Sevemem

  • Isırgan Otu

  • Tel Vurdu Beni

  • Gülüm

  • Nereden Nereye

  • Gurbet Ellerde

  • Türkülerde Sen Olunca

  • Başındaki Yazmaya

  • Derde Derman

  • Ne Deyim Gardaş

  • Sen Kalbimin Direğisin

  • Yusufçuk

  • Yaralı Turnam

  • İhtiyacı Var

  • Fatma Bacım

  • Yanoy

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı