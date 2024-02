Erol Büyükburç

Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olun kimseler almaz Annene bak gör hâlini *** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma *** Ne gündüzüm, ne gecem belli Yaşım oldu kırk dokuz, elli Bağrım yanık, gözlerim nemli Yalan dünya yaktın beni *** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma *** Erol söyler hadi iki sözü Geçti bahar, getirdik yazı Sen söyle, ben çalayım sazı Bir gün ölen zalımın kızı ** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Bakma, bakma, bakma *** Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olun kimseler almaz Annene bak gör hâlini *** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Karakaş gözlerin elmas