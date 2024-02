Erol Büyükburç

Şu güzele vuruldum can evimden vuruldum Senelerce peşinden koşa koşa yoruldum Şu güzele vuruldum can evimden vuruldum Senelerce peşinden koşa koşa yoruldum *** Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu *** Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu *** Sevemem her güzeli saramam başka beli Kara gözlüm naz etme yeter üzme sen beni Sevemem her güzeli saramam başka beli Kara gözlüm naz etme yeter üzme sen beni *** Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu *** Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu