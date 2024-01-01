Bir Zamanlar Şarkı Sözleri
Erol Büyükburç Bir Zamanlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Büyükburç Bir Zamanlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Büyükburç
Bir Zamanlar
-
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
***
Haydi gençler başlayın
Haydi gençlik hop hop hop
Yaşamaktan korkmayın
Haydi gençlik hop hop hop
El vuralım coşalım
Haydi gençlik hop hop hop
Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım
***
Seslenelim göklere
Dağlara denizlere
Her yaştaki gençlere
Bizden selam sizlere
***
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
***
Haydi gençler durmayın
Haydi gençlik hop hop hop
Hep beraber oynayın
Haydi gençlik hop hop hop
***
Arayalım bulalım
Haydi gençlik hop hop hop
Dünyanın varlığını
Kalbimizde duyalım
***
Seslenelim göklere
Dağlara denizlere
Her yaştaki gençlere
Bizden selam sizlere
***
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
***
Haydi gençler durmayın
Haydi gençlik hop hop hop
Hep beraber oynayın
Haydi gençlik hop hop hop
***
Arayalım bulalım
Haydi gençlik hop hop hop
Dünyanın varlığını
Kalbimizde duyalım
-
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-
İlkbaharın yemyeşil
Renkleri gözlerinde
Nisan yağmurlarıyla
Gelen bereketsin sen
*
Coşkun bir su gibisin
Duyguların derinden
İklimler ötesinden
Derlenmiş buketsin sen
*
Çalsam bir gün kapını
Bir ışık demetiyle
Açar mısın bilemem
Yoksa gizlenir misin?
*
Her gün seni beklesem
Susuzluk hasretiyle
Kalsam ıssız çöllerde
Bana su verir misin?
*
Bakışların raksetsin
Döndürdükçe başımı
Seni seven kalbimde
Açan bir çiçeksin sen
*
Ilık ve içli sesin
Dindirsin gözyaşımı
Sabah gibi aydınlık
Temiz ve berraksın sen
*
Çalsam bir gün kapını
Bir ışık demetiyle
Açar mısın bilemem
Yoksa gizlenir misin?
*
Her gün seni beklesem
Susuzluk hasretiyle
Kalsam ıssız çöllerde
Bana su verir misin?
-
-
Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz
O evde kalmıştık duvarları bembeyaz
***
O evde geçen bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
***
O ev
Beni çağırır
Gel gör bir de
Sensiz
***
Tavandan sarkan balıkçı ağları
Yemeğimizi paylaşan o küçük kedi
Gözümün önünde daha dün gibi
***
O evde geçen bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
***
Sen güneşin doğuşunu
İlk kez o evde gördün
Senin yüzünü bir ben güldürdüm
Şimdi ise o ev çok uzak
Çok uzak o yaz
***
O evde geçen bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
***
O ev beni çağırır
Gel gör bir de sensiz
***
Hatırladın mı o balıkçı köyünde seninle bir yaz
Küçücük bir evde kalmıştık duvarları bembeyaz
***
O evde geçen bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
***
O evde geçen bir ömür az
Tüter gözümde aklımdan çıkmaz
Orada tatmıştık mutluluğu
Kaldı uzakta o en derin haz
-
Bir ruyaydı sanki
Bilmem nasıl geçti
Gönlüm aşktan yana neden gülmedi
***
Çocukluk yılları
Gençlik hayalleri
Şimdi hepsi bir bir silindi gitti
***
Gel de yanma
Geçip giden hayata
Yazık değil mi o yıllara
Gel de içme böylesi dünyaya
Geçen ömre gelde ağlama
***
Gel de yanma
Geçip giden hayata
Yazık değil mi o yıllara
Gel de içme böylesi dünyaya
Geçen ömre gelde ağlama
***
Nice hatıralar
Sızlıyor kalbimden
Şarkılar da kaldı sevinçle neşe
***
Hani nerde dostlar
Sevdiklerim nerde
Gözlerimden akan bu yaşlar niye
***
Gel de yanma
Geçip giden hayata
Yazık değil mi o yıllara
Gel de içme böylesi dünyaya
Geçen ömre gel de ağlama
***
Gel de yanma
Geçip giden hayata
Yazık değil mi o yıllara
Gel de içme böylesi dünyaya
Geçen ömre gel de ağlama
***
Gel de yanma
Geçip giden hayata
Yazık değil mi o yıllara
Gel de içme böylesi dünyaya
Geçen ömre gel de ağlama
***
Gel de yanma
Geçip giden hayata
Yazık değil mi o yıllara
Gel de içme böylesi dünyaya
Geçen ömre gel de ağlama
-
-
Bir zamanlar ne çok severdim
Senle ağlar, senle gülerdim
Aşka yalan diyen olsa
Bakar güler de geçerdim
***
Bir zamanlar ne çok severdim
Senle ağlar, senle gülerdim
Aşka yalan diyen olsa
Bakar güler de geçerdim
***
Yazık ki çok geç anladım
O rüyadan çok geç uyandım
Karşıma kim çıktıysa
Herkesi kendim gibi sandım
***
Yazık ki çok geç anladım
O rüyadan çok geç uyandım
Karşıma kim çıktıysa
Herkesi kendim gibi sandım
***
Şimdi ner'de bir seven görsem
Gözüm dolar bakar geçerim
Ayrılığın acısını ben yaşadım ben bilirim
***
Yazık ki çok geç anladım
O rüyadan çok geç uyandım
Karşıma kim çıktıysa
Herkesi kendim gibi sandım
***
Yazık ki çok geç anladım
O rüyadan çok geç uyandım
Karşıma kim çıktıysa
Herkesi kendim gibi sandım
-
Uyu yavrum ninni uyutayım seni
Ninnilerle minnilerle avutayım seni
Uyu güzel bebek uyu da büyü
Bebek, bir gün büyüyecek söyleyecek bu ninniyi
Bebek, bir gün büyüyecek söyleyecek bu ninniyi
***
Uyu yavrum ninni uyutayım seni
Masallarla ninnilerle avutayım seni
Masallarla ninnilerle avutayım seni
***
Uyu sayın dinleyici uyutayım seni
Aranjmanla maranjmanla avutayım seni
Aranjmanla maranjmanla avutayım seni
Uyu yavrum ninni uyutayım seni
Aranjmanla maranjmanla avutayım seni
Şarkılarla türkülerle avutayım seni
***
Uyu sayın seyirci uyutayım seni
Renkli menkli sinemaskop avutayım seni
Renkli menkli sinemaskop avutayım seni
Uyu yavrum ninni uyutayım seni
Renkli menkli sinemaskop avutayım seni
Seksi meksi filmlerle avutayım seni
***
Uyu sayın okuyucu uyutayım seni
Kuponlarla muponlarla avutayım seni
Kuponlarla muponlarla avutayım seni
Uyu yavrum ninni uyutayım seni
Kuponlarla muponlarla avutayım seni
Çekilişle mekilişle avutayım seni
***
Yahu bu ne biçim millet
Kız ya davul çalıyor ya dümbelek
Hiç bu gürültüde uyunur mu?
Çocuğun uykusu kaçacak
***
Uyu yavrum ninni uyutayım seni
Davulumla darbukamla avutayım seni
Kaşığımla zillerimle avutayım seni
***
Uyu güzel yarim okşayayım seni
Öpe öpe, seve seve avutayım seni
Uyu yavrum ninni uyutayım seni
Öpe öpe, seve seve avutayım seni
Kara gözle, güzel sözle avutayım seni
***
Uyu güzel bebek uyu da büyü
Bebek bir gün büyüyecek
Dinlemeyecek bu ninniyi
***
Uyu yavrum ninni uyutayım seni
Masallarla ninnilerle avutayım seni
Şarkılarla türkülerle uyutayım seni
Seksi meksi filmlerle avutayım seni
Çekilişle mekilişle uyutayım seni
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