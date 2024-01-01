Erol Büyükburç

Gençlik Şarkısı Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler başlayın Haydi gençlik hop hop hop Yaşamaktan korkmayın Haydi gençlik hop hop hop El vuralım coşalım Haydi gençlik hop hop hop Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım *** Seslenelim göklere Dağlara denizlere Her yaştaki gençlere Bizden selam sizlere *** Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler durmayın Haydi gençlik hop hop hop Hep beraber oynayın Haydi gençlik hop hop hop *** Arayalım bulalım Haydi gençlik hop hop hop Dünyanın varlığını Kalbimizde duyalım *** Seslenelim göklere Dağlara denizlere Her yaştaki gençlere Bizden selam sizlere *** Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler durmayın Haydi gençlik hop hop hop Hep beraber oynayın Haydi gençlik hop hop hop *** Arayalım bulalım Haydi gençlik hop hop hop Dünyanın varlığını Kalbimizde duyalım

Çalsam Birgün Kapını İlkbaharın yemyeşil Renkleri gözlerinde Nisan yağmurlarıyla Gelen bereketsin sen * Coşkun bir su gibisin Duyguların derinden İklimler ötesinden Derlenmiş buketsin sen * Çalsam bir gün kapını Bir ışık demetiyle Açar mısın bilemem Yoksa gizlenir misin? * Her gün seni beklesem Susuzluk hasretiyle Kalsam ıssız çöllerde Bana su verir misin? * Bakışların raksetsin Döndürdükçe başımı Seni seven kalbimde Açan bir çiçeksin sen * Ilık ve içli sesin Dindirsin gözyaşımı Sabah gibi aydınlık Temiz ve berraksın sen * Çalsam bir gün kapını Bir ışık demetiyle Açar mısın bilemem Yoksa gizlenir misin? * Her gün seni beklesem Susuzluk hasretiyle Kalsam ıssız çöllerde Bana su verir misin?

Beyaz Ev Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz O evde kalmıştık duvarları bembeyaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O ev Beni çağırır Gel gör bir de Sensiz *** Tavandan sarkan balıkçı ağları Yemeğimizi paylaşan o küçük kedi Gözümün önünde daha dün gibi *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** Sen güneşin doğuşunu İlk kez o evde gördün Senin yüzünü bir ben güldürdüm Şimdi ise o ev çok uzak Çok uzak o yaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O ev beni çağırır Gel gör bir de sensiz *** Hatırladın mı o balıkçı köyünde seninle bir yaz Küçücük bir evde kalmıştık duvarları bembeyaz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz *** O evde geçen bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en derin haz

Gel de Yanma Bir ruyaydı sanki Bilmem nasıl geçti Gönlüm aşktan yana neden gülmedi *** Çocukluk yılları Gençlik hayalleri Şimdi hepsi bir bir silindi gitti *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gelde ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gelde ağlama *** Nice hatıralar Sızlıyor kalbimden Şarkılar da kaldı sevinçle neşe *** Hani nerde dostlar Sevdiklerim nerde Gözlerimden akan bu yaşlar niye *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama *** Gel de yanma Geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama

Bir Zamanlar Bir zamanlar ne çok severdim Senle ağlar, senle gülerdim Aşka yalan diyen olsa Bakar güler de geçerdim *** Bir zamanlar ne çok severdim Senle ağlar, senle gülerdim Aşka yalan diyen olsa Bakar güler de geçerdim *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Şimdi ner'de bir seven görsem Gözüm dolar bakar geçerim Ayrılığın acısını ben yaşadım ben bilirim *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım *** Yazık ki çok geç anladım O rüyadan çok geç uyandım Karşıma kim çıktıysa Herkesi kendim gibi sandım