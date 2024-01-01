Erol Büyükburç

-
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
***
Haydi gençler başlayın
Haydi gençlik hop hop hop
Yaşamaktan korkmayın
Haydi gençlik hop hop hop
El vuralım coşalım
Haydi gençlik hop hop hop
Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım
***
Seslenelim göklere
Dağlara denizlere
Her yaştaki gençlere
Bizden selam sizlere
***
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
***
Haydi gençler durmayın
Haydi gençlik hop hop hop
Hep beraber oynayın
Haydi gençlik hop hop hop
***
Arayalım bulalım
Haydi gençlik hop hop hop
Dünyanın varlığını
Kalbimizde duyalım
***
Seslenelim göklere
Dağlara denizlere
Her yaştaki gençlere
Bizden selam sizlere
***
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala
***
Haydi gençler durmayın
Haydi gençlik hop hop hop
Hep beraber oynayın
Haydi gençlik hop hop hop
***
Arayalım bulalım
Haydi gençlik hop hop hop
Dünyanın varlığını
Kalbimizde duyalım
-
Bak ayrılık geldi yine
Bir yaprak düştü dalından
O eşsiz güzelliğine hasretim artık her zaman
Sevdim seni çiçek çiçek
Gönle doldun petek petek
İster acı ister tatlı
İçimde bu aşk tütecek
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
Ağlıyorum, ağlıyorum
***
Tut ellerimden bırakma
Beni hasretinle yakma
***
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
***
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
***
Sensiz nasıl yaşarım ben
Ufkumda gülen ışıksın
Bin güzel geçse gönlümden
Sen ömrümün tek aşkısın
Sevdim seni çiçek çiçek
Gönle doldun petek petek
İster acı ister tatlı
İçimde bu aşk tütecek
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
Ağlıyorum, ağlıyorum
***
Tut ellerimden bırakma
Beni hasretinle yakma
***
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
***
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
***
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız, aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
***
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
***
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
-
Göze geldik, biz göze
Ne oldu sevgimize?
Göze geldik, biz göze
Acırım hâlimize
Nasıl oldu birden bire
Kıydık bu sevgimize
Başka bir şey söyleyemem
Göze geldik, biz göze
***
Yaz kış demez
Sahillerde el ele dolaşırdık
Aşkımızı vızıldayıp
Kuş gibi dolaşırdım
Dünya ahiret
Kıskanarak bakar mıydı el bize?
Başkasını bulmaz ki
Göze geldik, biz göze
Göze geldik, biz göze
Aldırma hiçbir söze
Göze geldik, biz göze
Çare bul hâlimize
Acı günler bitsin artık
Dönelim sevgimize
Kabahati bana bulma
Göze geldik, biz göze
***
Göze geldik, biz göze
Göze geldik, biz göze
-
Geceyi bir ses böler, uykumu
İçimi ürpermeyle dolar, nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki ben onu
Âşığıyım beni çağıran bu sesin
***
Gün olur sürüyüp beni derbeder eder
Bu ses rüzgarlara karışıp gider
Gün olur peşimden yürür beraber
Ansızın haykırır bana nerdesin, nerdesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
***
Bütün sevgileri atıp içimden
Benliğimi yalnız ona verdim, ben
El verirki bir gün bana
Derinden ta derinden bir ses bana
Nerdesin?
***
Gün olur sürüyüp beni derbeder eder
Bu ses rüzgarlara karışıp gider
Gün olur peşimden yürür beraber
Ansızın haykırır bana nerdesin, nerdesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
***
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, ah, nerdesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
Nerdesin, neredesin?
-
Karakaş gözlerin elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olun kimseler almaz
Annene bak gör hâlini
***
Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
***
Ne gündüzüm, ne gecem belli
Yaşım oldu kırk dokuz, elli
Bağrım yanık, gözlerim nemli
Yalan dünya yaktın beni
***
Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
***
Erol söyler hadi iki sözü
Geçti bahar, getirdik yazı
Sen söyle, ben çalayım sazı
Bir gün ölen zalımın kızı
**
Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
Bakma, bakma, bakma
***
Karakaş gözlerin elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olun kimseler almaz
Annene bak gör hâlini
***
Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
Karakaş gözlerin elmas
-
Manolya, cennet olur bu dünya
Bir an kalsam yanımda
Yanağın yanağımda
***
Manolya, zindan olur bu dünya
Senden ayrı kalınca
Acılara dalınca
***
Manolya, Manolya dokunsam solar mısın?
Manolya, Manolya öpersem kızar mısın?
***
Mis kokuyor yanağın
Ateşli dudağın öpünce yakıyor
Aşk acısı çekenin derdi çok oluyor
Yüreği kanıyor, ah
***
Manolya, Manolya dokunsam solar mısın?
Manolya, Manolya öpersem kızar mısın?
***
Mis kokuyor yanağın
Ateşli dudağın öpünce yakıyor
Aşk acısı çekenin derdi çok oluyor
Yüreği kanıyor
***
Mis kokuyor yanağın
Ateşli dudağın öpünce yakıyor
Aşk acısı çekenin derdi çok oluyor
Yüreği kanıyor
-
uzaklara kaçma benden
çok şey istemem ki senden
bitsin artık bu hasret
birazcık merhamet et gel gel gel gel
***
öp beni öp beni öp doyasıya doyasıya
sev beni sev beni sev kıyasıya kıyasıya
öp beni öp beni öp kana kana kana kana
sev beni sev beni sev yana yana
***
ayrılıktan hiç söz etme
başka kimseye göz etme
ben bu işe gelemem
inan sensiz edemem gel gel gel gel
***
öp beni öp beni öp doyasıya doyasıya
sev beni sev beni sev kıyasıya kıyasıya
öp beni öp beni öp kana kana kana kana
sev beni sev beni sev yana yana
-
Berduşum ben berduşum
Dalga boyu durmuşum
Kalbimden vurulmuşum
Bir cilveli yar için
***
Berduşum ben berduşum
Aşkınla yorulmuşum
Ben yaralı bir kuşum
Kanatlanıp uçamam
***
Boş vermişim bu dünyaya
Gündüz gece demem
Yemek bile yemem
Aşkınla avareyim
***
Berduşum ben berduşum
Dalga boyu durmuşum
Kalbimden vurulmuşum
Bir cilveli yar için
***
Berduşum ben berduşum
Aşkınla yorulmuşum
Ben yaralı bir kuşum
Kanatlanıp uçamam
***
Boş vermişim bu dünyaya
Gündüz gece demem
Yemek bile yemem
Aşkınla avareyim
-
Şu güzele vuruldum can evimden vuruldum
Senelerce peşinden koşa koşa yoruldum
Şu güzele vuruldum can evimden vuruldum
Senelerce peşinden koşa koşa yoruldum
***
Fıstık gibi pek cilveli
Şu kalbimi yaktı kavurdu
Fıstık gibi pek cilveli
Şu kalbimi yaktı kavurdu
***
Fıstık gibi pek cilveli
Şu kalbimi yaktı kavurdu
Fıstık gibi pek cilveli
Şu kalbimi yaktı kavurdu
***
Sevemem her güzeli saramam başka beli
Kara gözlüm naz etme yeter üzme sen beni
Sevemem her güzeli saramam başka beli
Kara gözlüm naz etme yeter üzme sen beni
***
Fıstık gibi pek cilveli
Şu kalbimi yaktı kavurdu
Fıstık gibi pek cilveli
Şu kalbimi yaktı kavurdu
***
Fıstık gibi pek cilveli
Şu kalbimi yaktı kavurdu
Fıstık gibi pek cilveli
Şu kalbimi yaktı kavurdu
-
Karşıma çıkma sakın
Dokunma artık bana
Alıştım yalnızlığa
Boşluğa baka baka…
***
Yoruldum beklemekten
Dönersin bir gün diye
Kalpsiz oldum gerçekten
Döndüm bir serseriye
***
Çıkma artık karşıma
Unuttum artık seni
Ne geçmiş , ne gelecek
Mutlu etmiyor beni
***
Çıkma artık karşıma
Unuttum artık seni
Ne geçmiş , ne gelecek
Mutlu etmiyor beni
***
Karşıma çıkma sakın
Sokulma artık bana
Kime yar olursan ol
Yalnız bana dokunma.
***
Yoruldum beklemekten
Dönersin bir gün diye
Kalpsiz oldum gerçekten
Döndüm bir serseriye
***
Çıkma artık karşıma
Unuttum artık seni
Ne geçmiş , ne gelecek
Mutlu etmiyor beni
***
Çıkma artık karşıma
Unuttum artık seni
Ne geçmiş , ne gelecek
Mutlu etmiyor beni
-
çimpe serdim hasıra
gel otur yanımsıra
razıyım göreyim ben
yar seni arasıra
***
altın tasta üzüm var
benim sende gözüm var
almadım diye küsme
başkasına sözüm var
***
kapıldı gitti gönül
gözümün karasına
hiç ilaç bulunmuyor
bu gönül yarasına
***
altın tasta üzüm var
benim sende gözüm var
almadım diye küsme
başkasına sözüm var
-
Bırakıp gittin beni
İki çeşme gözlerim
Böyle vefâsız olma
Sevgilim Leylâ'm benim
***
Aşk değil kara sevdâ
Çekiyor ah şu kalbim
Böyle vefâsız olma
Sevgilim Leylâ'm benim
***
Senin aşkın beni
Mecnûn etti Leylâ
Söyle senin kalbin yok mu
Artık bana dönsen Leylâ
***
Kırık bir ayna gibi
Paramparça şu kalbim
Böyle vefâsız olma
Sevgilim Leylâ'm benim
***
Aşk değil kara sevdâ
Çekiyor ah şu kalbim
Böyle vefâsız olma
Sevgilim Leylâ'm benim
***
Senin aşkın beni
Mecnûn etti Leylâ
Söyle senin kalbin yok mu
Artık bana dönsen Leylâ
-
gözlerime iyice bak,
sana aşkı anlatacak.
dudaklarındaki gülüş,
dünyamı aydınlatacak.
***
uzat bana ellerini.
gel kalbimde al yerini.
unuttur hep dertlerimi.
ne olur artık anla beni.
***
mavi kuşu biz bulalım.
aşkımızı koruyalım.
mutlu geçsin günlerimiz.
ayrılmasın ellerimiz.
***
bir taç öreceğim sana,
binbir bahar çiçeğinden.
yeter ki sen koş gel bana,
rüzgar içsin eteğinden.
***
uzat bana ellerini.
gel kalbimde al yerini.
unuttur hep dertlerimi.
ne olur artık anla beni.
***
mavi kuşu biz bulalım.
aşkımızı koruyalım.
mutlu geçsin günlerimiz.
ayrılmasın ellerimiz.
-
yalnızlık yarası
bahtımın karası
ah şu kör olası
ayrılık niye
***
yalnızlık yarası
bahtımın karası
ah şu kör olası
ayrılık niye
***
içtim içtim kendimden geçtim
bu yarayı yeniden deştim
bir ilaç bulamadım
yalnızlık yarasına
***
içtim içtim kendimden geçtim
bu yarayı yeniden deştim
bir ilaç bulamadım
yalnızlık yarasına
***
yanlızlık yarası
allahtan bulası
alınım yazısı
ayrılık niye
***
yanlızlık yarası
allahtan bulası
alınım yazısı
ayrılık niye
***
içtim içtim kendimden geçtim
bu yarayı yeniden deştim
bir ilaç bulamadım
yalnızlık yarasına
***
içtim içtim kendimden geçtim
bu yarayı yeniden deştim
bir ilaç bulamadım
yalnızlık yarasına
***
içtim içtim kendimden geçtim
bu yarayı yeniden deştim
bir ilaç bulamadım
yalnızlık yarasına
***
içtim içtim kendimden geçtim
bu yarayı yeniden deştim
bir ilaç bulamadım
yalnızlık yarasına
***
içtim içtim kendimden geçtim
bu yarayı yeniden deştim
bir ilaç bulamadım
yalnızlık yarasına
***
içtim içtim
-
yandım ben sana
kandım ben sana
birden çok uzak
kaldım ben sana
***
avare dediler benim adıma
divane dediler benim adıma
avare desinler divane desinler
yeterki seni bana versinler
***
düştüm dillere
sordum ellere
kalbimi sana
verdim boş yere
***
avare olmuşum senin uğruna
divane olmuşum senin uğruna
avare desinler divane desinler
yeter ki seni bana versinler
-
neden gülmesin gül gibi yüzler
niçin ağlasın o gülen gözler
niye sevgiye sevimsiz sözler
söylenir diye şaşar ağlarım
***
şu gördüğümüz rengarenk çiçek
sevdalı bülbül arı kelebek
yetti yerini bırakıp gidecek
vefasızlığa bakar ağlarım
***
solmasın dersin sümbülüm gülüm
yarin elinden alacak ölüm
bütün dünyayı inle sevinir
çaresizlikten coşar ağlarım