Erol Büyükburç

İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki or'da hep şarkılar vardı İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki or'da hep şarkılar vardı *** Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı *** Arzular orada, dert oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı Arzular orada, dert oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı *** Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı *** Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı *** Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı