İnleyen Nağmeler Şarkı Sözleri
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Erol Büyükburç
İnleyen Nağmeler
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İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki or'da hep şarkılar vardı
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki or'da hep şarkılar vardı
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Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
***
Arzular orada, dert oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
Arzular orada, dert oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
***
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
***
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
***
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı