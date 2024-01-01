Karakaş Gözlerin Elmas Şarkı Sözleri
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Erol Büyükburç
Karakaş Gözlerin Elmas
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Karakaş gözlerin elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olun kimseler almaz
Annene bak gör hâlini
***
Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
***
Ne gündüzüm, ne gecem belli
Yaşım oldu kırk dokuz, elli
Bağrım yanık, gözlerim nemli
Yalan dünya yaktın beni
***
Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
***
Erol söyler hadi iki sözü
Geçti bahar, getirdik yazı
Sen söyle, ben çalayım sazı
Bir gün ölen zalımın kızı
**
Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
Bakma, bakma, bakma
***
Karakaş gözlerin elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olun kimseler almaz
Annene bak gör hâlini
***
Gel güzelim beni beni yakma
Seni seven kalbi de yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
Karakaş gözlerin elmas