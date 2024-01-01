Erol Büyükburç

Nerdesin Geceyi bir ses böler, uykumu İçimi ürpermeyle dolar, nerdesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu Âşığıyım beni çağıran bu sesin *** Gün olur sürüyüp beni derbeder eder Bu ses rüzgarlara karışıp gider Gün olur peşimden yürür beraber Ansızın haykırır bana nerdesin, nerdesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin? *** Bütün sevgileri atıp içimden Benliğimi yalnız ona verdim, ben El verirki bir gün bana Derinden ta derinden bir ses bana Nerdesin? *** Gün olur sürüyüp beni derbeder eder Bu ses rüzgarlara karışıp gider Gün olur peşimden yürür beraber Ansızın haykırır bana nerdesin, nerdesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin? *** Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, ah, nerdesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin? Nerdesin, neredesin?

Dudaklarımda Şarkısın Bak ayrılık geldi yine Bir yaprak düştü dalından O eşsiz güzelliğine hasretim artık her zaman Sevdim seni çiçek çiçek Gönle doldun petek petek İster acı ister tatlı İçimde bu aşk tütecek *** Ağlıyorum, ağlıyorum Ağlıyorum, ağlıyorum *** Tut ellerimden bırakma Beni hasretinle yakma *** Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım *** Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım *** Sensiz nasıl yaşarım ben Ufkumda gülen ışıksın Bin güzel geçse gönlümden Sen ömrümün tek aşkısın Sevdim seni çiçek çiçek Gönle doldun petek petek İster acı ister tatlı İçimde bu aşk tütecek *** Ağlıyorum, ağlıyorum Ağlıyorum, ağlıyorum *** Tut ellerimden bırakma Beni hasretinle yakma *** Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım *** Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım *** Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız, aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım *** Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım *** Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım

Göze Geldik Göze geldik, biz göze Ne oldu sevgimize? Göze geldik, biz göze Acırım hâlimize Nasıl oldu birden bire Kıydık bu sevgimize Başka bir şey söyleyemem Göze geldik, biz göze *** Yaz kış demez Sahillerde el ele dolaşırdık Aşkımızı vızıldayıp Kuş gibi dolaşırdım Dünya ahiret Kıskanarak bakar mıydı el bize? Başkasını bulmaz ki Göze geldik, biz göze Göze geldik, biz göze Aldırma hiçbir söze Göze geldik, biz göze Çare bul hâlimize Acı günler bitsin artık Dönelim sevgimize Kabahati bana bulma Göze geldik, biz göze *** Göze geldik, biz göze Göze geldik, biz göze

Karakaş Gözlerin Elmas Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olun kimseler almaz Annene bak gör hâlini *** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma *** Ne gündüzüm, ne gecem belli Yaşım oldu kırk dokuz, elli Bağrım yanık, gözlerim nemli Yalan dünya yaktın beni *** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma *** Erol söyler hadi iki sözü Geçti bahar, getirdik yazı Sen söyle, ben çalayım sazı Bir gün ölen zalımın kızı ** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Bakma, bakma, bakma *** Karakaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olun kimseler almaz Annene bak gör hâlini *** Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Karakaş gözlerin elmas

Manolya Manolya, cennet olur bu dünya Bir an kalsam yanımda Yanağın yanağımda *** Manolya, zindan olur bu dünya Senden ayrı kalınca Acılara dalınca *** Manolya, Manolya dokunsam solar mısın? Manolya, Manolya öpersem kızar mısın? *** Mis kokuyor yanağın Ateşli dudağın öpünce yakıyor Aşk acısı çekenin derdi çok oluyor Yüreği kanıyor, ah *** Manolya, Manolya dokunsam solar mısın? Manolya, Manolya öpersem kızar mısın? *** Mis kokuyor yanağın Ateşli dudağın öpünce yakıyor Aşk acısı çekenin derdi çok oluyor Yüreği kanıyor *** Mis kokuyor yanağın Ateşli dudağın öpünce yakıyor Aşk acısı çekenin derdi çok oluyor Yüreği kanıyor

Öp Beni uzaklara kaçma benden çok şey istemem ki senden bitsin artık bu hasret birazcık merhamet et gel gel gel gel *** öp beni öp beni öp doyasıya doyasıya sev beni sev beni sev kıyasıya kıyasıya öp beni öp beni öp kana kana kana kana sev beni sev beni sev yana yana *** ayrılıktan hiç söz etme başka kimseye göz etme ben bu işe gelemem inan sensiz edemem gel gel gel gel *** öp beni öp beni öp doyasıya doyasıya sev beni sev beni sev kıyasıya kıyasıya öp beni öp beni öp kana kana kana kana sev beni sev beni sev yana yana

Berduş Berduşum ben berduşum Dalga boyu durmuşum Kalbimden vurulmuşum Bir cilveli yar için *** Berduşum ben berduşum Aşkınla yorulmuşum Ben yaralı bir kuşum Kanatlanıp uçamam *** Boş vermişim bu dünyaya Gündüz gece demem Yemek bile yemem Aşkınla avareyim *** Berduşum ben berduşum Dalga boyu durmuşum Kalbimden vurulmuşum Bir cilveli yar için *** Berduşum ben berduşum Aşkınla yorulmuşum Ben yaralı bir kuşum Kanatlanıp uçamam *** Boş vermişim bu dünyaya Gündüz gece demem Yemek bile yemem Aşkınla avareyim

Fıstık Gibi Şu güzele vuruldum can evimden vuruldum Senelerce peşinden koşa koşa yoruldum Şu güzele vuruldum can evimden vuruldum Senelerce peşinden koşa koşa yoruldum *** Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu *** Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu *** Sevemem her güzeli saramam başka beli Kara gözlüm naz etme yeter üzme sen beni Sevemem her güzeli saramam başka beli Kara gözlüm naz etme yeter üzme sen beni *** Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu *** Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu Fıstık gibi pek cilveli Şu kalbimi yaktı kavurdu

Haydi Gençlik Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler başlayın Haydi gençlik hop hop hop Yaşamaktan korkmayın Haydi gençlik hop hop hop El vuralım coşalım Haydi gençlik hop hop hop Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım *** Seslenelim göklere Dağlara denizlere Her yaştaki gençlere Bizden selam sizlere *** Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler durmayın Haydi gençlik hop hop hop Hep beraber oynayın Haydi gençlik hop hop hop *** Arayalım bulalım Haydi gençlik hop hop hop Dünyanın varlığını Kalbimizde duyalım *** Seslenelim göklere Dağlara denizlere Her yaştaki gençlere Bizden selam sizlere *** Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala, lalalala, lalalala *** Haydi gençler durmayın Haydi gençlik hop hop hop Hep beraber oynayın Haydi gençlik hop hop hop *** Arayalım bulalım Haydi gençlik hop hop hop Dünyanın varlığını Kalbimizde duyalım

Kırık Kalp Karşıma çıkma sakın Dokunma artık bana Alıştım yalnızlığa Boşluğa baka baka… *** Yoruldum beklemekten Dönersin bir gün diye Kalpsiz oldum gerçekten Döndüm bir serseriye *** Çıkma artık karşıma Unuttum artık seni Ne geçmiş , ne gelecek Mutlu etmiyor beni *** Çıkma artık karşıma Unuttum artık seni Ne geçmiş , ne gelecek Mutlu etmiyor beni *** Karşıma çıkma sakın Sokulma artık bana Kime yar olursan ol Yalnız bana dokunma. *** Yoruldum beklemekten Dönersin bir gün diye Kalpsiz oldum gerçekten Döndüm bir serseriye *** Çıkma artık karşıma Unuttum artık seni Ne geçmiş , ne gelecek Mutlu etmiyor beni *** Çıkma artık karşıma Unuttum artık seni Ne geçmiş , ne gelecek Mutlu etmiyor beni

Altın Tasta Üzüm Var çimpe serdim hasıra gel otur yanımsıra razıyım göreyim ben yar seni arasıra *** altın tasta üzüm var benim sende gözüm var almadım diye küsme başkasına sözüm var *** kapıldı gitti gönül gözümün karasına hiç ilaç bulunmuyor bu gönül yarasına *** altın tasta üzüm var benim sende gözüm var almadım diye küsme başkasına sözüm var

Leyla Bırakıp gittin beni İki çeşme gözlerim Böyle vefâsız olma Sevgilim Leylâ'm benim *** Aşk değil kara sevdâ Çekiyor ah şu kalbim Böyle vefâsız olma Sevgilim Leylâ'm benim *** Senin aşkın beni Mecnûn etti Leylâ Söyle senin kalbin yok mu Artık bana dönsen Leylâ *** Kırık bir ayna gibi Paramparça şu kalbim Böyle vefâsız olma Sevgilim Leylâ'm benim *** Aşk değil kara sevdâ Çekiyor ah şu kalbim Böyle vefâsız olma Sevgilim Leylâ'm benim *** Senin aşkın beni Mecnûn etti Leylâ Söyle senin kalbin yok mu Artık bana dönsen Leylâ

Gözlerime İyice Bak gözlerime iyice bak, sana aşkı anlatacak. dudaklarındaki gülüş, dünyamı aydınlatacak. *** uzat bana ellerini. gel kalbimde al yerini. unuttur hep dertlerimi. ne olur artık anla beni. *** mavi kuşu biz bulalım. aşkımızı koruyalım. mutlu geçsin günlerimiz. ayrılmasın ellerimiz. *** bir taç öreceğim sana, binbir bahar çiçeğinden. yeter ki sen koş gel bana, rüzgar içsin eteğinden. *** uzat bana ellerini. gel kalbimde al yerini. unuttur hep dertlerimi. ne olur artık anla beni. *** mavi kuşu biz bulalım. aşkımızı koruyalım. mutlu geçsin günlerimiz. ayrılmasın ellerimiz.

Yalnızlık Yarası yalnızlık yarası bahtımın karası ah şu kör olası ayrılık niye *** yalnızlık yarası bahtımın karası ah şu kör olası ayrılık niye *** içtim içtim kendimden geçtim bu yarayı yeniden deştim bir ilaç bulamadım yalnızlık yarasına *** içtim içtim kendimden geçtim bu yarayı yeniden deştim bir ilaç bulamadım yalnızlık yarasına *** yanlızlık yarası allahtan bulası alınım yazısı ayrılık niye *** yanlızlık yarası allahtan bulası alınım yazısı ayrılık niye *** içtim içtim kendimden geçtim bu yarayı yeniden deştim bir ilaç bulamadım yalnızlık yarasına *** içtim içtim kendimden geçtim bu yarayı yeniden deştim bir ilaç bulamadım yalnızlık yarasına *** içtim içtim kendimden geçtim bu yarayı yeniden deştim bir ilaç bulamadım yalnızlık yarasına *** içtim içtim kendimden geçtim bu yarayı yeniden deştim bir ilaç bulamadım yalnızlık yarasına *** içtim içtim kendimden geçtim bu yarayı yeniden deştim bir ilaç bulamadım yalnızlık yarasına *** içtim içtim

Avare Aşık yandım ben sana kandım ben sana birden çok uzak kaldım ben sana *** avare dediler benim adıma divane dediler benim adıma avare desinler divane desinler yeterki seni bana versinler *** düştüm dillere sordum ellere kalbimi sana verdim boş yere *** avare olmuşum senin uğruna divane olmuşum senin uğruna avare desinler divane desinler yeter ki seni bana versinler