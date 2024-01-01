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7/24 Dinle Bir Ömrün İmzası

Bir Ömrün İmzası Şarkı Sözleri

Erol Büyükburç Bir Ömrün İmzası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Büyükburç Bir Ömrün İmzası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Ömrün İmzası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Büyükburç

Erol Büyükburç

Bir Ömrün İmzası

  • Yalnızlık Yarası

  • Dudaklarımda Şarkısın

  • Göze Geldik

  • Nerdesin

  • Karakaş Gözlerin Elmas

  • Manolya

  • Öp Beni

  • Berduş

  • Fıstık Gibi

  • Haydi Gençlik

  • Kırık Kalp

  • Altın Tasta Üzüm Var

  • Leyla

  • Gözlerime İyice Bak

  • Avare Aşık

  • Ağlarım

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