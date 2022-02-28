Erol Evgin

Ne zamandır gözlerin yağmadı içime Döküldüm güz gibi, yandım kül oldum Resimlerini bile aldın gittin ya benden Sensizliğin böylesini beklemiyordum *** Miadi dolmuş bir sevda, hala sakladığım Hala seni yazıyor geveze parmaklarım Gözlerimde donmuş düşler, aktı akacak Ah bu benim fırsatçı, arsız gözyaşlarım *** Oysa geçer sanmıştım Kalbi kanatıp, acıyı akıtırsam eğer Beni benden almış da Seni unutmuş yürekte Ne acemi vedaymış meğer *** Oysa geçer sanmıştım Kalbi kanatıp, acıyı akıtırsam eğer Beni bendеn almış da Seni unutmuş yürekte Nе acemi vedaymış meğer *** Ne zamandır gözlerin yağmadı içime Döküldüm güz gibi, yandım kül oldum Resimlerini bile aldın gittin ya benden Sensizliğin böylesini beklemiyordum *** Miadi dolmuş bir sevda, hala sakladığım Hala seni yazıyor geveze parmaklarım Gözlerimde donmuş düşler, aktı akacak Ah bu benim fırsatçı, arsız gözyaşlarım *** Oysa geçer sanmıştım Kalbi kanatıp, acıyı akıtırsam eğer Beni benden almış da Seni unutmuş yürekte Ne acemi vedaymış meğer *** Oysa geçer sanmıştım Kalbi kanatıp, acıyı akıtırsam eğer Beni benden almış da Seni unutmuş yürekte Ne acemi vedaymış meğer *** Ne acemi vedaymış meğer