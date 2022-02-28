Erol Evgin

Acemi Veda Şarkı Sözleri
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Ne zamandır gözlerin yağmadı içime
Döküldüm güz gibi, yandım kül oldum
Resimlerini bile aldın gittin ya benden
Sensizliğin böylesini beklemiyordum
***
Miadi dolmuş bir sevda, hala sakladığım
Hala seni yazıyor geveze parmaklarım
Gözlerimde donmuş düşler, aktı akacak
Ah bu benim fırsatçı, arsız gözyaşlarım
***
Oysa geçer sanmıştım
Kalbi kanatıp, acıyı akıtırsam eğer
Beni benden almış da
Seni unutmuş yürekte
Ne acemi vedaymış meğer
***
Oysa geçer sanmıştım
Kalbi kanatıp, acıyı akıtırsam eğer
Beni bendеn almış da
Seni unutmuş yürekte
Nе acemi vedaymış meğer
***
Ne zamandır gözlerin yağmadı içime
Döküldüm güz gibi, yandım kül oldum
Resimlerini bile aldın gittin ya benden
Sensizliğin böylesini beklemiyordum
***
Miadi dolmuş bir sevda, hala sakladığım
Hala seni yazıyor geveze parmaklarım
Gözlerimde donmuş düşler, aktı akacak
Ah bu benim fırsatçı, arsız gözyaşlarım
***
Oysa geçer sanmıştım
Kalbi kanatıp, acıyı akıtırsam eğer
Beni benden almış da
Seni unutmuş yürekte
Ne acemi vedaymış meğer
***
Oysa geçer sanmıştım
Kalbi kanatıp, acıyı akıtırsam eğer
Beni benden almış da
Seni unutmuş yürekte
Ne acemi vedaymış meğer
***
Ne acemi vedaymış meğer