Erol Evgin

Beni terk edeceksen bunu bana söyleme Bir gece git ansızın, beni bırak öylece Gözyaşlarım düşmesin elimdeki mendile Geleceksin sanıp da bekleyeyim ümitle *** Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay Ben yılları maziye, sen yarına doğru say Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay Ben yılları maziye, sen yarına doğru say *** Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say *** Beni terk edeceksen bunu bana söyleme Bir gece git ansızın, beni bırak öylece Gözyaşlarım düşmesin elimdeki mendile Geleceksin sanıp da bekleyeyim ümitle *** Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay Ben yılları maziye, sen yarına doğru say Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay Ben yılları maziye, sen yarına doğru say *** Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say *** Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay Ben yılları maziye, sen yarına doğru say *** Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say