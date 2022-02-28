Anılarla Yaşamak Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Anılarla Yaşamak
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Beni terk edeceksen bunu bana söyleme
Bir gece git ansızın, beni bırak öylece
Gözyaşlarım düşmesin elimdeki mendile
Geleceksin sanıp da bekleyeyim ümitle
***
Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay
Ben yılları maziye, sen yarına doğru say
Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay
Ben yılları maziye, sen yarına doğru say
***
Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay
Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say
Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay
Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say
***
Beni terk edeceksen bunu bana söyleme
Bir gece git ansızın, beni bırak öylece
Gözyaşlarım düşmesin elimdeki mendile
Geleceksin sanıp da bekleyeyim ümitle
***
Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay
Ben yılları maziye, sen yarına doğru say
Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay
Ben yılları maziye, sen yarına doğru say
***
Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay
Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say
Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay
Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say
***
Bir gece, iki gece, sonra bir hafta, bir ay
Ben yılları maziye, sen yarına doğru say
***
Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay
Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say
Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay
Hiç terk edilmiş olmam, bunu gururuma say