Erol Evgin

Kalbimi kırdın da gönül almadın Yaralı ruhuma ilaç olmadın İçime akıttım gözyaşlarımı Bilmesine bildin de hiç aldırmadın *** Gün olur, senin de başına gelir Gönülden seversin, emek verirsin Gün olur, senin de başına gelir "Nasıl bir sevdaya düşmüşüm?" dersin *** Yüreğin burulur, kalbin kırılır Kadere küsersin, isyan edersin Yüreğin burulur, kalbin kırılır Etme bulma dünyası bu bilir misin? *** O zaman hatırla, unutma beni Unutma sevdiğim ettiklerini İçerin yanınca, gönlün kararınca Belki anımsarsın o zaman beni *** Kalbimi kırdın da gönül almadın Yaralı ruhuma ilaç olmadın İçime akıttım gözyaşlarımı Bilmesine bildin de hiç aldırmadın *** Gün olur, senin de başına gelir Gönülden seversin, emek verirsin Gün olur, senin de başına gelir "Nasıl bir sevdaya düşmüşüm?" dersin *** Yüreğin burulur, kalbin kırılır Kadere küsersin, isyan edersin Yüreğin burulur, kalbin kırılır Etme bulma dünyası bu bilir misin? *** O zaman hatırla, unutma beni Unutma sevdiğim ettiklerini İçerin yanınca, gönlün kararınca Belki anımsarsın o zaman beni *** Kalbimi kırdın da gönül almadın Yaralı ruhuma ilaç olmadın İçime akıttım gözyaşlarımı Bilmesine bildin de hiç aldırmadın *** Kalbimi kırdın da gönül almadın Yaralı ruhuma ilaç olmadın İçime akıttım gözyaşlarımı Bilmesine bildin de hiç aldırmadın