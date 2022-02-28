Kalbimi Kırdın Da Gönül Almadın Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Kalbimi Kırdın Da Gönül Almadın
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Kalbimi kırdın da gönül almadın
Yaralı ruhuma ilaç olmadın
İçime akıttım gözyaşlarımı
Bilmesine bildin de hiç aldırmadın
***
Gün olur, senin de başına gelir
Gönülden seversin, emek verirsin
Gün olur, senin de başına gelir
"Nasıl bir sevdaya düşmüşüm?" dersin
***
Yüreğin burulur, kalbin kırılır
Kadere küsersin, isyan edersin
Yüreğin burulur, kalbin kırılır
Etme bulma dünyası bu bilir misin?
***
O zaman hatırla, unutma beni
Unutma sevdiğim ettiklerini
İçerin yanınca, gönlün kararınca
Belki anımsarsın o zaman beni
***
Kalbimi kırdın da gönül almadın
Yaralı ruhuma ilaç olmadın
İçime akıttım gözyaşlarımı
Bilmesine bildin de hiç aldırmadın
***
Gün olur, senin de başına gelir
Gönülden seversin, emek verirsin
Gün olur, senin de başına gelir
"Nasıl bir sevdaya düşmüşüm?" dersin
***
Yüreğin burulur, kalbin kırılır
Kadere küsersin, isyan edersin
Yüreğin burulur, kalbin kırılır
Etme bulma dünyası bu bilir misin?
***
O zaman hatırla, unutma beni
Unutma sevdiğim ettiklerini
İçerin yanınca, gönlün kararınca
Belki anımsarsın o zaman beni
***
Kalbimi kırdın da gönül almadın
Yaralı ruhuma ilaç olmadın
İçime akıttım gözyaşlarımı
Bilmesine bildin de hiç aldırmadın
***
Kalbimi kırdın da gönül almadın
Yaralı ruhuma ilaç olmadın
İçime akıttım gözyaşlarımı
Bilmesine bildin de hiç aldırmadın