Erol Evgin

Biliyor musun ne hallerdeyim Telli söğüt gibi titrer yüreğim Biliyor musun ne hallerdeyim Telli söğüt gibi titrer yüreğim *** Baharın gelmez, yaprak beklerim Hasretin filiz verir, filiz sürerim, ah *** Ne hazandayım ne bahardayım Yar bekler gibi ayaklardayım Ne gül açarım ne goncadayım Adımla canımla toz topraktayım *** Ne hazandayım ne bahardayım Yar bekler gibi ayaklardayım Ne gül açarım ne goncadayım Adımla canımla toz topraktayım *** Sulara eğdim sensiz başımı Dumana yandım kor yazlardayım Göremiyorum ay ışığını Ayaza kaldım zor kışlardayım *** Ne hazandayım ne bahardayım Yar bekler gibi ayaklardayım Ne gül açarım ne goncadayım Adımla canımla toz topraktayım *** Ne hazandayım ne bahardayım Yar bekler gibi ayaklardayım Ne gül açarım ne goncadayım Adımla canımla toz topraktayım *** Biliyor musun ne hallerdeyim Telli söğüt gibi titrer yüreğim Biliyor musun ne hallerdeyim Telli söğüt gibi titrer yüreğim *** Baharın gelmez, yaprak beklerim Hasretin filiz verir, filiz sürerim, ah *** Ne hazandayım ne bahardayım Yar bekler gibi ayaklardayım Ne gül açarım ne goncadayım Adımla canımla toz topraktayım *** Ne hazandayım ne bahardayım Yar bekler gibi ayaklardayım Ne gül açarım ne goncadayım Adımla canımla toz topraktayım *** Ne hazandayım ne bahardayım Yar bekler gibi ayaklardayım Ne gül açarım ne goncadayım Adımla canımla toz topraktayım *** Ne hazandayım ne bahardayım Yar bekler gibi ayaklardayım Ne gül açarım ne goncadayım Adımla canımla toz topraktayım