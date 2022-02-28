Ne Hazandayım Ne Bahardayım Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Ne Hazandayım Ne Bahardayım
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Biliyor musun ne hallerdeyim
Telli söğüt gibi titrer yüreğim
Biliyor musun ne hallerdeyim
Telli söğüt gibi titrer yüreğim
***
Baharın gelmez, yaprak beklerim
Hasretin filiz verir, filiz sürerim, ah
***
Ne hazandayım ne bahardayım
Yar bekler gibi ayaklardayım
Ne gül açarım ne goncadayım
Adımla canımla toz topraktayım
***
Ne hazandayım ne bahardayım
Yar bekler gibi ayaklardayım
Ne gül açarım ne goncadayım
Adımla canımla toz topraktayım
***
Sulara eğdim sensiz başımı
Dumana yandım kor yazlardayım
Göremiyorum ay ışığını
Ayaza kaldım zor kışlardayım
***
Ne hazandayım ne bahardayım
Yar bekler gibi ayaklardayım
Ne gül açarım ne goncadayım
Adımla canımla toz topraktayım
***
Ne hazandayım ne bahardayım
Yar bekler gibi ayaklardayım
Ne gül açarım ne goncadayım
Adımla canımla toz topraktayım
***
Biliyor musun ne hallerdeyim
Telli söğüt gibi titrer yüreğim
Biliyor musun ne hallerdeyim
Telli söğüt gibi titrer yüreğim
***
Baharın gelmez, yaprak beklerim
Hasretin filiz verir, filiz sürerim, ah
***
Ne hazandayım ne bahardayım
Yar bekler gibi ayaklardayım
Ne gül açarım ne goncadayım
Adımla canımla toz topraktayım
***
Ne hazandayım ne bahardayım
Yar bekler gibi ayaklardayım
Ne gül açarım ne goncadayım
Adımla canımla toz topraktayım
***
Ne hazandayım ne bahardayım
Yar bekler gibi ayaklardayım
Ne gül açarım ne goncadayım
Adımla canımla toz topraktayım
***
Ne hazandayım ne bahardayım
Yar bekler gibi ayaklardayım
Ne gül açarım ne goncadayım
Adımla canımla toz topraktayım