Erol Evgin

Yine gün batıyor dağların arkasından Bir gün daha gitti ömrümüzden Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var? Biraz da hayatın tadını çıkar *** Yine ay doğuyor tepenin arkasından Akşamın serinliği tenimizde Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var? Boş ver, hayatın tadını çıkar *** Gel otur yanıma, yanı başıma Usulca başını yasla omzuma Gel otur yanıma, sokul koynuma Sevgiyle kollarını sarıver boynuma *** Gel otur yanıma, yanı başıma Usulca başını yasla omzuma Gel otur yanıma, sokul koynuma Sevgiyle kollarını sarıver boynuma *** Yine gün batıyor dağların arkasından Bir gün daha gitti ömrümüzden Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var? Biraz da hayatın tadını çıkar *** Yine ay doğuyor tepenin arkasından Akşamın serinliği tenimizde Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var? Boş ver, hayatın tadını çıkar *** Gel otur yanıma, yanı başıma Usulca başını yasla omzuma Gel otur yanıma, sokul koynuma Sevgiyle kollarını sarıver boynuma *** Gel otur yanıma, yanı başıma Usulca başını yasla omzuma Gel otur yanıma, sokul koynuma Sevgiyle kollarını sarıver boynuma