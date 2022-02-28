Gel Otur Yanıma Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Gel Otur Yanıma
Tüm Şarkıları
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Yine gün batıyor dağların arkasından
Bir gün daha gitti ömrümüzden
Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var?
Biraz da hayatın tadını çıkar
***
Yine ay doğuyor tepenin arkasından
Akşamın serinliği tenimizde
Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var?
Boş ver, hayatın tadını çıkar
***
Gel otur yanıma, yanı başıma
Usulca başını yasla omzuma
Gel otur yanıma, sokul koynuma
Sevgiyle kollarını sarıver boynuma
***
Gel otur yanıma, yanı başıma
Usulca başını yasla omzuma
Gel otur yanıma, sokul koynuma
Sevgiyle kollarını sarıver boynuma
***
Yine gün batıyor dağların arkasından
Bir gün daha gitti ömrümüzden
Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var?
Biraz da hayatın tadını çıkar
***
Yine ay doğuyor tepenin arkasından
Akşamın serinliği tenimizde
Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var?
Boş ver, hayatın tadını çıkar
***
Gel otur yanıma, yanı başıma
Usulca başını yasla omzuma
Gel otur yanıma, sokul koynuma
Sevgiyle kollarını sarıver boynuma
***
Gel otur yanıma, yanı başıma
Usulca başını yasla omzuma
Gel otur yanıma, sokul koynuma
Sevgiyle kollarını sarıver boynuma