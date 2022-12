sevdim canım kadar sevdim sevgim asla yalan değil bir kağıt bir buruk yıktı her şeyi ah bu ayrılık kader değil *** bırak beni bırak yada benden hiç ayrılma unut beni unut yada her an beni hatırla sensiz sen olmadan sensiz düşler sen olmadan öksüz *** çözüldüm kendimden öyle koptum ki inan bildiğim gibi değil bırak beni bırak yada benden hiç ayrılma unut beni unut yada her an beni hatırla *** gelsen ne fark eder inan senle sonra kimdim o denli dönülmez bir yerdeyim bırak beni bırak yada benden hiç ayrılma unut beni unut yada her an beni hatırla