Erol Evgin

Ateşle Oynama Sevgilim sen ve ben sevgiden Çok ayrı şeyler anlıyoruz Sen güce bense aşka, âşığız Bu yüzden anlaşamıyoruz *** İçimde koskocaman bir yer Sana da başkalarına da yeter Bu yürek aşkla ölür bin defa Bin defa doğar aşkla yeniden *** Gelir geçer ne sevdalar Değişir her şey, değişir insan Seneler sonra utanır herkes Bu boş, anlamsız küçük oyunlardan *** Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak *** Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak *** Sevgilim anlamsız bu savaş Savaşlardan daha güçlüdür aşk Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat Sevgilim bizi aşk kurtaracak *** İçimde koskocaman bir yer Sana da başkalarına da yeter Bu yürek aşkla ölür bin defa Bin defa doğar aşkla yeniden *** Gelir geçer ne sevdalar Değişir her şey, değişir insan Seneler sonra utanır herkes Bu boş, anlamsız küçük oyunlardan *** Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak *** Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak *** Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak *** Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak

Etme Eyleme Hele bir bak şu halime, etme eyleme canım Yazık olur gençliğime, etme eyleme canım Sana gönül verdim diye etme eyleme canım Bana gülüp geçme öyle etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı *** Kahrını cefasını çok çektim ama Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı *** Hele bir bak şu halime, etme eyleme canım Acı çöktü gözlerime, etme eyleme canım Alın yazım buymuş diye, etme eyleme canım Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı *** Kahrını cefasını çok çektim ama Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı ** Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı *** Kahrını cefasını çok çektim ama Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı

İçimdeki Fırtına Gün ağarırken tek başıma oturmuşsam Henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam Sen yoksan yine bende yorgun ve yalnızsam Hele bir de birde canim hasretine kapılmışsam Ve gözümde tütüyorsan buram buram *** İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an yer yerinden oynar Hoyrat bir rüzgar eserken Sallanan gemi misali Sallanır durur içimde dünya *** İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an yer yerinden oynar Hoyrat bir rüzgar eserken Savrulan yaprak misali Savrulur gider güzelim dünya *** Son ışıkları sönüyorsa sokakların Yeni bir gün giriyorsa penceremden yavaş yavaş Sen yoksan yine bense suskun ve bitkinsem Hele bir de bir kadehin gölgesine sığınmışsam Ve yılların hesabını şaşırmışsam *** İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an yer yerinden oynar Kül rengi bir akşam vakti Kaybolan renkler misali Kaybolur gider gözümde dünya *** İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an yer yerinden oynar Kül rengi bir akşam vakti Kaybolan renkler misali Kaybolur gider gözümde dünya *** İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an yer yerinden oynar Bir koca çınar dalından Savrulan yaprak misali Savrulur gider güzelim dünya

İşte Öyle Bir Şey Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir umut doldu içime Bir de kendimi düşündüm sonra Bir garip duygu çöktü omzuma *** Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle bir şey *** Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle bir şey *** Hani eski bir resme bakarken Hani yılları sayar da insan Hani gözleri dolar ya birden İşte öyle bir şey *** Hani eski bir resme bakarken Hani yılları sayar da insan Hani gözleri dolar ya birden İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey *** Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir huzur doldu kalbime Bir de kendimi düşündüm sonra Bir garip bir duygu çöktü omzuma *** Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar ve insan Hani bir telaş duyar ya birden İşte öyle bir şey *** Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar ve insan Hani bir telaş duyar ya birden İşte öyle bir şey *** Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey *** Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey

Sevdan Olmasa Bende bu cehennem gibi yürek olmasa Bende deli rüzgar gibi hasret olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Bende bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa Gözlerimde gözlerinin izi olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez

Söyle Canım Kâh orada kâh burada, geçti günler mevsimler Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla *** Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bihaber Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla