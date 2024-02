Erol Evgin

Baba Oğul İlk gülüşte, ilk emekleyişte İlk sözcükte, ilk yürüyüşte İlk oyuncakta, okulun ilk gününde Omuzumda elin, yanımda sen vardın *** Kim derdi ki zaman akıp gidecek O minik çocuk böylesi büyüyecek Baba - oğul olmanın tadını çıkaracak Bir sahneyi paylaşıp şarkılar söyleyecek *** Kader bizi ayırsa da Hayat bizi savursa da Kalbim hep senle olur Sonsuza dek baba - oğul *** Her derdimde, her sevincimde Her kavgamda, her sevdamda Her kazandığımda, her yenildiğimde Omuzumda elin, yanımda sen vardın *** Derdim seni, bana benzetmek değil Bu hayatı, sana öğretmek değil Ama değil mi ki babayım, öğütler vereceğim Kırk yaşında gelsen de seni merak edeceğim

İbadetim Sensizlik var yarınlarda Biliyorum gideceksin Yenik düşüp imkansıza Biz ayrıldık diyeceksin *** Sarıldığım mutluluklar Yok olacak yokluğunda Vuracaksın yüreğimden Bir elveda kurşunuyla *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Yaşanacak hatıralar Ölene dek defalarca Gün sayacak yılgın kalbim Bir müebbet yalnızlıkta *** Sarıldığım mutluluklar Yok olacak yokluğunda Vuracaksın yüreğimden Bir elveda kurşunuyla *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Kan kırmızı şafaklarda Yollarına düşeceğim Gözyaşımla sevişirken Düşlerimde güleceğim *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun

Bir Şarkı Daha Söyle Anlat nasıl geçti bensiz yılların Bana aşklarını sen anlat önce Göster yüreğinin öbür yüzünü Bensiz anılarda kim vardı söyle *** Susarak haykırdığın kimin ismiydi Kimi gizliyordun sen düşlerinde Ben değilsem eğer gözlerindeki Seni paylaştığım hayal kim söyle *** Şimdi bir şarkı daha söyle Bir gemi daha yak Bir dünya daha yık, farketmez *** Artık böyle gidilmez Bu kadar acı yetmez İhanetin olsun fark etmez *** Şimdi bir şarkı daha söyle Bir gemi daha yak Bir dünya daha yık, farketmez *** Artık böyle gidilmez Bu kadar acı yetmez İhanetin olsun fark etmez *** Anlat nasıl geçti bensiz yılların Bana aşklarını sen anlat önce Göster yüreğinin öbür yüzünü Bensiz anılarda kim vardı söyle *** Susarak haykırdığın kimin ismiydi Kimi gizliyordun sen düşlerinde Ben değilsem eğer gözlerindeki Seni paylaştığım hayal kim söyle *** Şimdi bir şarkı daha söyle Bir gemi daha yak Bir dünya daha yık, farketmez *** Artık böyle gidilmez Bu kadar acı yetmez İhanetin olsun fark etmez *** Şimdi bir şarkı daha söyle Bir gemi daha yak Bir dünya daha yık, farketmez *** Artık böyle gidilmez Bu kadar acı yetmez İhanetin olsun fark etmez

Beyaz Yelkenli Ölü bir deniz gibi, çağırır sessizliğin Rotası çizilmeyen, yolculuklar gibisin Gücünü bilir misin, söylemediklerinin O suskunluğun ki, sevdamın sebebi *** Anlamadım mı sanki söylemediklerini Fark etmedim mi sanki o mahcup telaşını Duyamadım mı sanki yüreğinin sesini Sustuklarını düşün, boş ver sen gerisini *** Anlamadım mı sanki söylemediklerini Fark etmedim mi sanki o mahcup telaşını Duyamadım mı sanki yüreğinin sesini Sustuklarını düşün, boş ver sen gerisini *** Ne çare bu gitmeler gittiğince yakınsın Umuda can vermiyor, yağmuru bakışların Acısını bilir misin hiç yaşanmamışların O yaşanmamışlar ki, sevdamın sebebi *** Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi Serseri gecelerde hiç savrulabildik mi Bir bohça sevda ile düşebildik mi yollara Yaşanmamışları düşün, boş ver sen gerisini *** Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi Serseri gecelerde hiç savrulabildik mi Bir bohça sevda ile düşebildik mi yollara Yaşanmamışları düşün, boş ver sen gerisini *** Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi Serseri gecelerde hiç savrulabildik mi Bir bohça sevda ile düşebildik mi yollara Yaşanmamışları düşün, boş ver sen gerisini Yaşanmamışları düşün, boş ver sen gerisini

Yanımda Sen Olmalıydın İçimde tuhaf bir sıkıntı Nasıl da sancıyor şakaklarım Sırtımda koskoca bir dünya Zindanlar dolusu yalnızlığım *** Nedir bu zulüm, bu gölgeler kim? Kim bu yanımdaki sahte sevdalı Neden hep düşlerde kalasın Neden gerçek olan hep bir başkası *** Oysa sen, sen olmalıydın beklediğim yolcu Senin için giyinip kuşanmalıydım Yüreğimin yarısı bir tek senin hakkındı Şimdi yanımda sen olmalıydın

Kabasını Attık Hayatın Çiçek dürbünümü salladım İç içe geçti aşklar, meşkler Daldığım renkli anılar Şekil, şekil çiçek açtılar *** İmbikten geçmişiz, haddelenmişiz Demlenmişiz of, helvelenmişiz Bir de bakmışız aman aman sabah olmuş Yolun yarısını çoktan geçmişiz *** Kabasını attık hayatın Yaşıyoruz ince, ince Meyana çıktık, dönüyoruz Nakaratı gönlümüzce *** Kabasını attık hayatın Yaşıyoruz ince, ince Meyana çıktık, dönüyoruz Nakaratı gönlümüzce *** Kabasını attık hayatın *** Kasma kendini rahat bırak Ferahından al, keyfine bak Huysuzluk etme boş yere Bak, olacağına varıyor hayat *** İmbikten geçmişiz, haddelenmişiz Demlenmişiz of, helvelenmişiz Bir de bakmışız aman aman sabah olmuş Yolun yarısını çoktan geçmişiz *** Kabasını attık hayatın Yaşıyoruz ince, ince Meyana çıktık, dönüyoruz Nakaratı gönlümüzce *** Kabasını attık hayatın Yaşıyoruz ince, ince Meyana çıktık, dönüyoruz Nakaratı gönlümüzce *** Kabasını attık hayatın Yaşıyoruz ince, ince Meyana çıktık, dönüyoruz Nakaratı gönlümüzce *** Kabasını attık hayatın Yaşıyoruz ince, ince Meyana çıktık, dönüyoruz Nakaratı gönlümüzce *** Kabasını attık hayatın

Yürekli Kadın Sen yürekli kadınsın Beni vurmaktan korkma Gitmen gerekirse git Hiç bir borcun yok bana *** Aslında benden değil Kendinden gidiyorsun Sen kendinle vedalaş Ama benimle asla *** Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına *** Sen yürekli kadınsın Beni vurmaktan korkma *** Sen gururlu kadınsın Beni yıkmaktan korkma İstersen beni suçla Yapamadıklarımla *** Yüreğin önden gitmiş Gözlerin uzaklarda Zaten çoktan gitmişsin Belki de hiç gelmedin *** Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına *** Sen yürekli kadınsın Beni vurmaktan korkma *** Ne tuhaf geniş odalarımız Rahat zamanlarımız vardı Hiç konuşamadığımız Şimdi giderayak sevdamız Daracık bir kapı eşiğinde Bir vedalık zamanda Acele ama geç kalmış itiraflarımız *** Ve o en nefret ettiğim söz kendine iyi bak Bende unuttuğun bir şey yok, meraklanma Bavullar dolusu yaşanmışlık Gözlerin dolusu gözlerim Yürek dolusu pişmanlık Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasılsa *** Artık beni düşünme, özleme, merak etme Hatta hiç hatırlama Alıştır kendini, inandır Burada bitti bu sevda Hala seviyormuş gibi yapma Allah aşkına *** Sen yürekli kadınsın Beni vurmaktan korkma Sen yürekli kadınsın Beni unutmaktan korkma

Yalan Bak işte her şey bitti İki yabancıyız şimdi Bir merhaba bile kalmadı bize Bunca yıldan geriye... *** Sıcacık bir merhaba Anısına o yılların Oysa her şeyi yaktı yok etti O senin yalanların... *** Büyülü, tutkulu bir yangındı yaşanan Küllerin ardında kalan her şey yalan *** Yalan, yalan, o yalan gözlerin Yalan, yalan, yalan yeminlerin *** Umutsuz bir gününde Uzanan bir dost eli Arayıp soran, tanıyan bilen Yılların ötesinden...

Güz Delisi Düş bozumunda bak yine bir eylül Ve sen güz delisi gönlüm gül inadına gül Düş kanadında bak uçuyor ömür Ve sen göç delisi gönlüm gül inadına gül Düş karasında son alevi söndür Ve sen dert kölesi gönlüm gül inadına gül *** Gitme güz delisi koca gönlüm O rüzgarlı sevdalarla Vuracaklar seni bir gün *** Gitme güz delisi koca gönlüm O yağmurlu bakışlarla, Vuracaklar seni bir gün *** Etme vuracaklar seni bir gün Pusu kurmuş bekler hüzün Güz delisi koca gönlüm

Sana Hastayım Mevsimler geçiyor, yok senden bir haber Beklemek yolunu, bana sanki kader Ne aklim yorulur, ne de gönlüm uslanır Yüreğim hala özlemine uzanır *** Herkesin payına neler düşer sevdadan Bana hep hasret, hep kıyamet Özleme sardım, sana sundum sevdamı Yıllara, aylara, günlere böldüm yalnızlığımı *** Can bir kuş gibi Yorulmuş gibi Vurulmuş gibi Ah yastayım Sana hastayım *** Can bir kuş gibi Yorulmuş gibi Vurulmuş gibi Ah yastayım Sana hastayım *** Mevsimler geçiyor, yok senden bir haber Beklemek yolunu, bana sanki kader Ne aklim yorulur, ne de gönlüm uslanır Yüreğim hala özlemine uzanır *** Herkesin payına neler düşer sevdadan Bana hep hasret, hep kıyamet Özleme sardım, sana sundum sevdamı Yıllara, aylara, günlere böldüm yalnızlığımı *** Can bir kuş gibi Yorulmuş gibi Vurulmuş gibi Ah yastayım Sana hastayım *** Can bir kuş gibi Yorulmuş gibi Vurulmuş gibi Ah yastayım Sana hastayım *** Can bir kuş gibi Yorulmuş gibi Vurulmuş gibi Ah yastayım Sana hastayım *** Can bir kuş gibi Yorulmuş gibi Vurulmuş gibi Ah yastayım Sana hastayım

Dilara Kendine ait yalnızlığında Paylaşabilmek için seni Dünyasındaki suskunluğunda Yaşayabilmek için seni *** Neler neler vermezdi Neler neler vermezdi Neler neler Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Buruk gönlünün karanlığında Bir gizem, bir gonca gül gibi Sakladı durdu, sakladı oysa Haykırabilmek için seni *** Neler neler vermezdi Neler neler vermezdi Neler neler Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Hasretle dolu sıcak göğsünde Uyutabilmek için seni Gözlerindeki mutluluğunda Yaşayabilmek için seni *** Neler neler vermezdi Neler neler vermezdi Neler neler Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara