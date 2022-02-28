Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım Feat. Sezen Aksu Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım Feat. Sezen Aksu
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Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan
Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı
Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim
Belki de aşk dediğin böyle olmalı
***
Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan
Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı
Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim
Belki de aşk dediğin erişilmez olmalı
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
***
Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı
Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı
Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı
Elbette aşk dediğin böyle olmalı
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların