Erol Evgin

Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim Belki de aşk dediğin böyle olmalı *** Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim Belki de aşk dediğin erişilmez olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı Elbette aşk dediğin böyle olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların