Erol Evgin

Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım Ft Ozan Doğulu Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim Belki de aşk dediğin böyle olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı Elbette aşk dediğin böyle olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların

Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım (Firuz İslamov Akustik) Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim Belki de aşk dediğin böyle olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı Elbette aşk dediğin böyle olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların

Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım Ft Caner Gültekin Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim Belki de aşk dediğin böyle olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı Elbette aşk dediğin böyle olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların