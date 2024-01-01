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7/24 Dinle Sen Unutulacak Kadınmısın

Sen Unutulacak Kadınmısın Şarkı Sözleri

Erol Evgin Sen Unutulacak Kadınmısın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Evgin Sen Unutulacak Kadınmısın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Unutulacak Kadınmısın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Evgin

Erol Evgin

Sen Unutulacak Kadınmısın

  • Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım

  • Gönlümdeki Kuşlar

  • Sen Unutulacak Kadın Mısın?

  • Bir Yaz Yağmuru

  • Neden

  • Biz Daha Ölmedik

  • Her Gece

  • Çelişki

  • İstanbul Bizi Affet

  • Selam Olsun

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