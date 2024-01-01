Erol Evgin

-
Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan
Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı
Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim
Belki de aşk dediğin böyle olmalı
***
Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan
Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı
Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim
Belki de aşk dediğin erişilmez olmalı
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
***
Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı
Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı
Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı
Elbette aşk dediğin böyle olmalı
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
***
Ben imkansız aşklar için yaratılmışım
Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı
Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların
Yaşadım en karasını sevdaların
-
Ağladıkça ağlamışım şu dünyada
Güldükçe gülmüşüm
Vuruldukça vurulmuşum
Gönlümdeki kuşları
Bir, bir uçurmuşum
***
Sevildikçe sevilmişim su alemde
Neler, neler görmüşüm
Duruldukça durulmuşum
Gönlümdeki kuşları
Bir, bir uçurmuşum
***
Nice yaman sevdalara
Bilmem nasıl düşmüşüm
Kendimle barışmışım
Kaderime küsmüşüm
***
Ağladıkça ağlamışım şu dünyada
Güldükçe gülmüşüm
Vuruldukça vurulmuşum
Gönlümdeki kuşları
Bir, bir uçurmuşum
***
Ağladıkça ağlamış
Güldükçe gülmüşüm
Aşkından sararıp solmuşum
-
Usandım eskimiş yalnızlığımdan
Söyle neredesin can yoldaşım
Çok şeyler silinmiş hatıralardan
Bir tek seni hiç unutamadım
***
Geceler arkadaş sensizliğime
Odam bomboş şarkılar yarım
Bir yemin bir dua oldun dilimde
Ne ümidim biter ne yasım
Gün gelip her şeyi unutsam bile
Sen unutulacak kadın mısın
***
Sensiz yılları, sensiz aşkları
İnanma asla yaşamadım
Solgun düşlerde bir kaç kadehte
Sen unutulacak kadın mısın
***
Geceler arkadaş sensizliğime
Odam bomboş şarkılar yarım
Bir yemin bir dua oldun dilimde
Ne ümidim biter ne yasım
Gün gelip her şeyi unutsam bile
Sen unutulacak adam mısın
***
Geceler arkadaş sensizliğime
Odam bomboş şarkılar yarım
Bir yemin bir dua oldun dilimde
Ne ümidim biter ne yasım
***
Gün gelip her şeyi unutsam bile
Sen unutulacak adam mısın
Gün gelip her şeyi unutsam bile
Sen unutulacak kadın mısın
-
Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ansızın başladı, dindi ansızın
Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ansızın başladı, dindi ansızın
***
Ezildi iri üzüm taneleri camlarımda
Gözleri kamaştı yapraklarımın
Gümüş güvercinler uçtu damlarımdan
Koştu yalınayak, koştu toprağım
***
Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ansızın başladı, dindi ansızın
Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ansızın başladı, dindi ansızın
***
Bir yaz yağmuru yağdı içime
İçimdeki kederi serinletmeksizin
Eski yerinde duruyor sıcaklık
Kör demir yolunda paslı kalın
***
Tramvayıma atladı bir kadın
Bir kadın, ak baldırları ıslak
***
Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ansızın başladı, dindi ansızın
Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ansızın başladı, dindi ansızın
***
Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ansızın başladı, dindi ansızın
-
Çok eskiden Tanırım, sevdanın bu yüzünü
Binlerce kez oynadı terkedilen rolünü
***
Hep aynı sahne işte veda edip ayrılmak
Bana yabancı değil, girdiğim çıkmaz sokak
Hep aynı yazgı işte, isyan ederken susmak
Bana yabancı değil, girdiğim çıkmaz sokak
***
Hiç korkma gücüm yeter, bu ne ilk ne son acı
Hiç korkma zaman geçer, iyi kötü yaşarım
***
Peki neden öyleyse bir buruk ezik içim
Neden daha şimdiden teslim olmuş gibiyim
Oysa kaç kez yıkıp da, baştan kurdum dünyamı
Şimdi böyle çaresiz, yenik düşen ben miyim?
***
Ne aşklar geldi geçti, şu köhne yüreğimden
En güzel anıları söküp attım içimden
***
Hep aynı sahne işte veda edip ayrılmak
Bana yabancı değil, girdiğim çıkmaz sokak
Hep aynı yazgı işte, isyan ederken susmak
Bana yabancı değil, girdiğim çıkmaz sokak
***
Hiç korkma gücüm yeter, bu ne ilk ne son acı
Hiç korkma zaman geçer, iyi kötü yaşarım
***
Peki neden öyleyse bir buruk ezik içim
Neden daha şimdiden teslim olmuş gibiyim
Oysa kaç kez yıkıp da baştan kurdum dünyamı
Şimdi böyle çaresiz, yenik düşen ben miyim?
***
Peki neden öyleyse bir buruk ezik içim
Şimdi böyle çaresiz, yenik düşen ben miyim?
-
Uzanmış kucağına yarinin
Hiç farkında değil halimin
Bir elini öptürür bir gerdanını of of
Bize of çekmek düştü kem talihim
***
Salınıp yürür rüzgarı alır arkadan
Sürünür ak tene zülüfleri bakar yan yan
Hem nazlı hem niyetli oğlan perişan
Hadisene evladım hadi kör cahilim
***
Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım
Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım
Ey kuru dallara can veren Allah'ım
Biz daha ölmedik bizi de gör
***
Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım
Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım
Ey kuru dallara can veren Allah'ım
Biz daha ölmedik bizi de gör
***
Serilir çayıra çimene saz gibi
Zemheri ayında sarı yaz gibi
Kalbini bozmayan bozar aklını of of
Kalır deli divane enkaz gibi
***
Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım
Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım
Ey kuru dallara can veren Allah'ım
Biz daha ölmedik bizi de gör
***
Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım
Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım
Ey kuru dallara can veren Allah'ım
Biz daha ölmedik bizi de gör
***
Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım aah
Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım
Ey kuru dallara can veren Allah'ım
Biz daha ölmedik bizi de gör
Bizi de gör
-
Karanlıklar içinde kör
Kalmışım her gece
Her gece bir tutkunun
Düşleriyle uyanmışım
***
Yüreğimde hala bir sızı
Bir sızı, ta derinde
Seviyorum diye haykırır
Sessizce, her gece
***
Karanlıklar içinde kör
Kalmışım her gece
Her gece bir tutkunun
Düşleriyle uyanmışım
***
Yüreğimde hala bir sızı
Bir sızı, ta derinde
Seviyorum diye haykırır
Sessizce, her gece
***
Korkuyorum gönlümden
Her zamankinden fazla
Korkuyorum senden
Yüreğimdeki bu sevgiden
***
Ağlamak geliyor içimden
Durmadan, her gece
Her gece fırtınalar
Kopuyor düşlerimde
***
Ağlamak geliyor içimden
Durmadan, her gece
Her gece fırtınalar
Kopuyor düşlerimde
***
Karanlıklar içinde kör
Kalmışım her gece
Her gece bir tutkunun
Düşleriyle uyanmışım
***
Yüreğimde hala bir sızı
Bir sızı, ta derinde
Seviyorum diye haykırır
Sessizce, her gece
***
Korkuyorum gönlümden
Her zamankinden fazla
Korkuyorum senden
Yüreğimdeki bu sevgiden
***
Ağlamak geliyor içimden
Durmadan, her gece
Her gece fırtınalar
Kopuyor düşlerimde
***
Ağlamak geliyor içimden
Durmadan, her gece
Her gece fırtınalar
Kopuyor düşlerimde
Her gece
-
Gölgen yok bu gece, öylesine karanlık
Bir ateş yanıyor içimde, ortasında pişmanlık
Düştüğüm uçurumlar cesaretsiz, alçak
Korkarım, bu karanlık iki güneş doğuracak
***
Gölgen yok bu gece, öylesine karanlık
Bir ateş yanıyor içimde, ortasında pişmanlık
Düştüğüm uçurumlar cesaretsiz, alçak
Korkarım, bu karanlık iki güneş doğuracak
***
İki sancı, iki yolcu, bir hancı
Yüreğime sıkışmış iki sevda
İki yaşam, iki ölüm arasında
Kararsız, umarsız iki dünya
***
İki hasret, iki nefret, bin hata
Avucumda iki çiçek, iki sevda
Biri yaşam, biri ölüm ve arasında
İki insan, iki günah, iki dünya
***
Nefesim donuyor bu gece, öylesine soğuk var
Girdaplar dönüyor içimde, ortasında yüreğim
Boğulduğum denizler, bir kaşık su ancak
Şu yüzdüğüm bataklık iki deniz doğuracak
***
İki sancı, iki yolcu, bir hancı
Yüreğime sıkışmış iki sevda
İki yaşam, iki ölüm arasında
Kararsız, umarsız iki dünya
***
İki hasret, iki nefret, bin hata
Avucumda iki çiçek, iki sevda
Biri yaşam, biri ölüm ve arasında
İki insan, iki günah, iki dünya
***
İki hasret, iki nefret, bin hata
Avucumda iki çiçek, iki sevda
Biri yaşam, biri ölüm ve arasında
İki insan, iki günah, iki dünya
-
İstanbul bizi affet ne olur
Biz ettik, sen eyleme
İlk aşkım benim, ilk göz ağrım
Geri dön düşlerime
***
Seni sevmek uğruna
Yok ettik keyfimizce
Bilmedik kıymetini, of
Umarsız, bilgisizce
***
Yitirmiş eski şenliğini
Yangınlar yüreğinde
Rüzgarlar bile esmez olmuş
Yorulmuş yedi tepe
***
İstanbul bizi affet ne olur
Biz ettik, sen eyleme
Kahrettin beni ah İstanbul
Neydin, ne oldun böyle?
***
Bir güzel şehir vardı
Eskiyen resimlerde
Kirlettik nefesini, of
Göz koyduk yeşiline
***
Sahipsiz artık dar sokaklar
Toz duman gül yüzünde
Yağmurlar bile yağmaz olmuş
Yorulmuş yedi tepe
***
İstanbul bizi affet ne olur
Biz ettik, sen eyleme
Dayanmak kolay değil artık
Ne hale geldin böyle?
***
Bir güzel şehir vardı
Eskiyen resimlerde
Kaybolan yaşamlardan
Şarkılar kaldı bize
***
Ne bir dost eli, ne bir selam
O bildik yüzler ner'de?
Sevdalar bile unutulmuş
Yorulmuş yedi tepe
***
İstanbul bizi affet ne olur
Biz ettik, sen eyleme
İlk aşkım benim, ilk göz ağrım
Geri dön düşlerime
***
İstanbul bizi affet ne olur
Biz ettik, sen eyleme
Kaybolan yaşamlardan
Şarkılar kaldı bize
-
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Dostluğumuz gönüllerde
Feryadımız türkülerde
Dertlerimiz deste deste
Sitemlerimiz hep içimizde
***
Sevinçlerle, kederlerle
Suskun, sessiz yaşar gideriz
Sevinçlerle, kederlerle
Suskun, sessiz yaşar gideriz
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Sır vermeyiz, ser veririz
Biz sevdik mi can veririz
Sabır yüklü yüreklerimiz
Umut bizim ekmeğimiz
***
Sevinçlerle, kederlerle
Suskun, sessiz yaşar gideriz
Sevinçlerle, kederlerle
Suskun, sessiz yaşar gideriz
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Selam dostlar, selam olsun
Bizden size selam olsun
Şu dünyanın dertlerini
Çekenlere selam olsun
***
Selam dostlar, selam olsun
Bizden size selam olsun
Çağımızdan Yunus cana
Deste deste selam olsun
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun