Beni Benimle Bırak Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Beni Benimle Bırak
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Gün olur da belki bir gün benden bıkarsan
Gün gelir de hani bu evden çıkıp gidersen
***
Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden
Geriye bir şey isterim sen ayrılırken
Sanma ki senin için yaptıklarımın
Hesabı sorulacaktır senden
***
Beni benimle bırak giderken
Başka bir şey istemem ayrılırken
Bana bir tek beni bırak, ne olur
Gerisi senin olsun, senin olsun
***
Beni benimle bırak giderken
Başka bir şey istemem ayrılırken
Bana bir tek beni bırak, ne olur
Gerisi senin olsun
***
Bir başka âlem seni benden alırsa
Bir başkasına olur da âşık olursan
***
Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden
Geriye bir şey isterim sen ayrılırken
Sanma ki senin için yaptıklarımın
Hesabı sorulacaktır senden
***
Beni benimle bırak giderken
Başka bir şey istemem ayrılırken
Bana bir tek beni bırak, ne olur
Gerisi senin olsun, senin olsun
***
Beni benimle bırak giderken
Başka bir şey istemem ayrılırken
Bana bir tek beni bırak, ne olur
Gerisi senin olsun