Erol Evgin

Gün olur da belki bir gün benden bıkarsan Gün gelir de hani bu evden çıkıp gidersen *** Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden Geriye bir şey isterim sen ayrılırken Sanma ki senin için yaptıklarımın Hesabı sorulacaktır senden *** Beni benimle bırak giderken Başka bir şey istemem ayrılırken Bana bir tek beni bırak, ne olur Gerisi senin olsun, senin olsun *** Beni benimle bırak giderken Başka bir şey istemem ayrılırken Bana bir tek beni bırak, ne olur Gerisi senin olsun *** Bir başka âlem seni benden alırsa Bir başkasına olur da âşık olursan *** Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden Geriye bir şey isterim sen ayrılırken Sanma ki senin için yaptıklarımın Hesabı sorulacaktır senden *** Beni benimle bırak giderken Başka bir şey istemem ayrılırken Bana bir tek beni bırak, ne olur Gerisi senin olsun, senin olsun *** Beni benimle bırak giderken Başka bir şey istemem ayrılırken Bana bir tek beni bırak, ne olur Gerisi senin olsun