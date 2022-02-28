Erol Evgin

Tüm Bir Yaşam Şarkı Sözleri
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Hiç kimsem olmadı benim hayatta
Ne yürekten seven, ne aşkı bilen
Kapılmış giderken bir çılgınlığa
En umutsuz günde çıktın karşıma
***
Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi
Çileli bir hayatın bütün izlerini
Bir bakışın yetti unutturmaya
Bir bakışın yetti canım unutturmaya
***
Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi
Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi
Bir tek sözün yetti unutturmaya
Bir tek sözün yetti canım unutturmaya
***
Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi
Çileli bir hayatın bütün izlerini
Bir bakışın yetti unutturmaya
Bir bakışın yetti canım unutturmaya
***
Hiç kimsem olmadı benim hayatta
Ne bir yol gösteren, ne akıl veren
Tam alışmıştım ki bu yalnızlığa
Bir tek gülüşünle girdin dünyama
***
Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi
Çileli bir hayatın bütün izlerini
Bir bakışın yetti unutturmaya
Bir bakışın yetti canım unutturmaya
***
Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi
Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi
Bir tek sözün yetti unutturmaya
Bir tek sözün yetti canım unutturmaya
***
Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi
Çileli bir hayatın bütün izlerini
Bir bakışın yetti unutturmaya
Bir bakışın yetti canım unutturmaya
-
Yavaş yavaş geçiyor
Gözlerimin önünden
İlk okula gidişim
İlk kitabım kalemim
O sevincim
***
Her şey daha dün gibi
Benliğimle iç içe
Annemin güzel yüzü
Bahçemdeki çiçekler
O günler
***
Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar
Nasıl da geçti gitti o zamanlar
Bilemezsin sevgilim
Bilemezsin bir tanem
Bilemezsin neydi, neydi o yıllar
***
Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar
Nasıl da geçti gitti o zamanlar
Bilemezsin sevgilim
Bilemezsin bir tanem
Bilemezsin neydi, neydi o yıllar
***
Zaman nasıl geçiyor
Hele gençlik yılları
Öyle zor ki inanmak
Hiçbir şey yapamamak
Ve susmak
***
Her şey daha dün gibi
Nasıl mutluyduk bilsen
Günlerim gecelerim
Bitmeyen tükenmeyen
Düşlerim
***
Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar
Nasıl da geçti gitti o zamanlar
Bilemezsin sevgilim
Bilemezsin bir tanem
Bilemezsin neydi, neydi o yıllar
***
Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar
Nasıl da geçti gitti o zamanlar
Bilemezsin sevgilim
Bilemezsin bir tanem
Bilemezsin neydi, neydi o yıllar
-
Sakın dokunmayın bana rahat bırakın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
Sakın dokunmayın bana rahat bırakın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
***
Sessizce yürüdüm geçtim dar bir kapıdan
Yemyeşil bir ovada buldum kendimi
***
Sanki beni birisi çağırıyordu
Bir ses beni peşinden sürüklüyordu
Karşımda gülümseyen gözlerinle sen
Evet sendin sevgilim bana gel diyen
***
Sakın dokunmayın bana rahat bırakın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
Sakın dokunmayın bana rahat bırakın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
***
Pembe kır çiçekleri vardı elinde
En güzel gülüşünle serdin önüme
Bir kemanın sesini duydum derinden
Derken bizim şarkımız başladı birden
***
Bir çift beyaz güvercin olduk seninle
Dalıverdik bir anda maviliklere
***
Varsın çalsın bütün sazlar sakın susturmayın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
***
Sakın dokunmayın bana rahat bırakın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın
-
Daha seni ilk gördüğümde
Daha yüzüne baktığımda
Bana baharı anımsatan
Bir umut doldu içime
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha elini tuttuğumda
Yaşamaya şimdi başlıyorsun
Dedim kendi kendime
***
Öyle büyük bir mutluluk
Bir anlam verdi ki
Seninle geçen o bir yıl
Yaşantıma
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
O bir yılın anlamını
Bin yıl geçse de unutmam
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
Bir tek yıla sığdı her şey
Bir tek yıla tüm bir yaşam
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha yüzüne baktığımda
Bana güneşi anımsatan
Bir ateş yandı içimde
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha yanına geldiğimde
Önümüzde çok güzel günler var
Dedim kendi kendime
***
Öyle büyük bir mutluluk
Bir anlam verdi ki
Seninle geçen o bir yıl
Yaşantıma
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
O bir yılın anlamını
Bin yıl geçse de unutmam
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
Bir tek yıla sığdı her şey
Bir tek yıla tüm bir yaşam
***
Bir tek yıla sığdı her şey
Tüm bir yaşam
Tüm bir yaşam
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