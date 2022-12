Erol Evgin

Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne yürekten seven, ne aşkı bilen Kapılmış giderken bir çılgınlığa En umutsuz günde çıktın karşıma *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım unutturmaya *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne bir yol gösteren, ne akıl veren Tam alışmıştım ki bu yalnızlığa Bir tek gülüşünle girdin dünyama *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım unutturmaya *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya

Yavaş yavaş geçiyor Gözlerimin önünden İlk okula gidişim İlk kitabım kalemim O sevincim *** Her şey daha dün gibi Benliğimle iç içe Annemin güzel yüzü Bahçemdeki çiçekler O günler *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Zaman nasıl geçiyor Hele gençlik yılları Öyle zor ki inanmak Hiçbir şey yapamamak Ve susmak *** Her şey daha dün gibi Nasıl mutluyduk bilsen Günlerim gecelerim Bitmeyen tükenmeyen Düşlerim *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar

Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana baharı anımsatan Bir umut doldu içime *** Daha seni ilk gördüğümde Daha elini tuttuğumda Yaşamaya şimdi başlıyorsun Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana güneşi anımsatan Bir ateş yandı içimde *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yanına geldiğimde Önümüzde çok güzel günler var Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Bir tek yıla sığdı her şey Tüm bir yaşam Tüm bir yaşam