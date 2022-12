Nerden aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Herkes evinde kendi halinde Her yerde huzur her yerde neşe *** Bir ben uykusuz bir ben huzursuz Bir ben çaresiz bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Nerde nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Nerden aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Eski sokaklar yerli yerinde Dostlar oturmuş kır kahvesinde Her yerde huzur her yerde neşe *** Bir ben uykusuz bir ben huzursuz Bir ben çaresiz bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarımı bir bir sayarken Bunca yıl nasıl geçmiş bir de bana sor