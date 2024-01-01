Erol Evgin

-
Anlat nasıl geçti bensiz yılların
Bana aşklarını sen anlat önce
Göster yüreğinin öbür yüzünü
Bensiz anılarda kim vardı söyle
***
Susarak haykırdığın kimin ismiydi
Kimi gizliyordun sen düşlerinde
Ben değilsem eğer gözlerindeki
Seni paylaştığım hayal kim söyle
***
Şimdi bir şarkı daha söyle
Bir gemi daha yak
Bir dünya daha yık, farketmez
***
Artık böyle gidilmez
Bu kadar acı yetmez
İhanetin olsun fark etmez
***
Şimdi bir şarkı daha söyle
Bir gemi daha yak
Bir dünya daha yık, farketmez
***
Artık böyle gidilmez
Bu kadar acı yetmez
İhanetin olsun fark etmez
***
Anlat nasıl geçti bensiz yılların
Bana aşklarını sen anlat önce
Göster yüreğinin öbür yüzünü
Bensiz anılarda kim vardı söyle
***
Susarak haykırdığın kimin ismiydi
Kimi gizliyordun sen düşlerinde
Ben değilsem eğer gözlerindeki
Seni paylaştığım hayal kim söyle
***
Şimdi bir şarkı daha söyle
Bir gemi daha yak
Bir dünya daha yık, farketmez
***
Artık böyle gidilmez
Bu kadar acı yetmez
İhanetin olsun fark etmez
***
Şimdi bir şarkı daha söyle
Bir gemi daha yak
Bir dünya daha yık, farketmez
***
Artık böyle gidilmez
Bu kadar acı yetmez
İhanetin olsun fark etmez
-
Sensizlik var yarınlarda
Biliyorum gideceksin
Yenik düşüp imkansıza
Biz ayrıldık diyeceksin
***
Sarıldığım mutluluklar
Yok olacak yokluğunda
Vuracaksın yüreğimden
Bir elveda kurşunuyla
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Yaşanacak hatıralar
Ölene dek defalarca
Gün sayacak yılgın kalbim
Bir müebbet yalnızlıkta
***
Sarıldığım mutluluklar
Yok olacak yokluğunda
Vuracaksın yüreğimden
Bir elveda kurşunuyla
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Kan kırmızı şafaklarda
Yollarına düşeceğim
Gözyaşımla sevişirken
Düşlerimde güleceğim
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
-
Ölü bir deniz gibi, çağırır sessizliğin
Rotası çizilmeyen, yolculuklar gibisin
Gücünü bilir misin, söylemediklerinin
O suskunluğun ki, sevdamın sebebi
***
Anlamadım mı sanki söylemediklerini
Fark etmedim mi sanki o mahcup telaşını
Duyamadım mı sanki yüreğinin sesini
Sustuklarını düşün, boş ver sen gerisini
***
Anlamadım mı sanki söylemediklerini
Fark etmedim mi sanki o mahcup telaşını
Duyamadım mı sanki yüreğinin sesini
Sustuklarını düşün, boş ver sen gerisini
***
Ne çare bu gitmeler gittiğince yakınsın
Umuda can vermiyor, yağmuru bakışların
Acısını bilir misin hiç yaşanmamışların
O yaşanmamışlar ki, sevdamın sebebi
***
Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi
Serseri gecelerde hiç savrulabildik mi
Bir bohça sevda ile düşebildik mi yollara
Yaşanmamışları düşün, boş ver sen gerisini
***
Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi
Serseri gecelerde hiç savrulabildik mi
Bir bohça sevda ile düşebildik mi yollara
Yaşanmamışları düşün, boş ver sen gerisini
***
Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi
Serseri gecelerde hiç savrulabildik mi
Bir bohça sevda ile düşebildik mi yollara
Yaşanmamışları düşün, boş ver sen gerisini
Yaşanmamışları düşün, boş ver sen gerisini
-
İçimde tuhaf bir sıkıntı
Nasıl da sancıyor şakaklarım
Sırtımda koskoca bir dünya
Zindanlar dolusu yalnızlığım
***
Nedir bu zulüm, bu gölgeler kim?
Kim bu yanımdaki sahte sevdalı
Neden hep düşlerde kalasın
Neden gerçek olan hep bir başkası
***
Oysa sen, sen olmalıydın beklediğim yolcu
Senin için giyinip kuşanmalıydım
Yüreğimin yarısı bir tek senin hakkındı
Şimdi yanımda sen olmalıydın
-
Çiçek dürbünümü salladım
İç içe geçti aşklar, meşkler
Daldığım renkli anılar
Şekil, şekil çiçek açtılar
***
İmbikten geçmişiz, haddelenmişiz
Demlenmişiz of, helvelenmişiz
Bir de bakmışız aman aman sabah olmuş
Yolun yarısını çoktan geçmişiz
***
Kabasını attık hayatın
Yaşıyoruz ince, ince
Meyana çıktık, dönüyoruz
Nakaratı gönlümüzce
***
Kabasını attık hayatın
Yaşıyoruz ince, ince
Meyana çıktık, dönüyoruz
Nakaratı gönlümüzce
***
Kabasını attık hayatın
***
Kasma kendini rahat bırak
Ferahından al, keyfine bak
Huysuzluk etme boş yere
Bak, olacağına varıyor hayat
***
İmbikten geçmişiz, haddelenmişiz
Demlenmişiz of, helvelenmişiz
Bir de bakmışız aman aman sabah olmuş
Yolun yarısını çoktan geçmişiz
***
Kabasını attık hayatın
Yaşıyoruz ince, ince
Meyana çıktık, dönüyoruz
Nakaratı gönlümüzce
***
Kabasını attık hayatın
Yaşıyoruz ince, ince
Meyana çıktık, dönüyoruz
Nakaratı gönlümüzce
***
Kabasını attık hayatın
Yaşıyoruz ince, ince
Meyana çıktık, dönüyoruz
Nakaratı gönlümüzce
***
Kabasını attık hayatın
Yaşıyoruz ince, ince
Meyana çıktık, dönüyoruz
Nakaratı gönlümüzce
***
Kabasını attık hayatın
-
Sen yürekli kadınsın
Beni vurmaktan korkma
Gitmen gerekirse git
Hiç bir borcun yok bana
***
Aslında benden değil
Kendinden gidiyorsun
Sen kendinle vedalaş
Ama benimle asla
***
Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma
Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına
Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma
Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına
***
Sen yürekli kadınsın
Beni vurmaktan korkma
***
Sen gururlu kadınsın
Beni yıkmaktan korkma
İstersen beni suçla
Yapamadıklarımla
***
Yüreğin önden gitmiş
Gözlerin uzaklarda
Zaten çoktan gitmişsin
Belki de hiç gelmedin
***
Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma
Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına
Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma
Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına
***
Sen yürekli kadınsın
Beni vurmaktan korkma
***
Ne tuhaf geniş odalarımız
Rahat zamanlarımız vardı
Hiç konuşamadığımız
Şimdi giderayak sevdamız
Daracık bir kapı eşiğinde
Bir vedalık zamanda
Acele ama geç kalmış itiraflarımız
***
Ve o en nefret ettiğim söz kendine iyi bak
Bende unuttuğun bir şey yok, meraklanma
Bavullar dolusu yaşanmışlık
Gözlerin dolusu gözlerim
Yürek dolusu pişmanlık
Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasılsa
***
Artık beni düşünme, özleme, merak etme
Hatta hiç hatırlama
Alıştır kendini, inandır
Burada bitti bu sevda
Hala seviyormuş gibi yapma Allah aşkına
***
Sen yürekli kadınsın
Beni vurmaktan korkma
Sen yürekli kadınsın
Beni unutmaktan korkma
-
Bak işte her şey bitti
İki yabancıyız şimdi
Bir merhaba bile kalmadı bize
Bunca yıldan geriye...
***
Sıcacık bir merhaba
Anısına o yılların
Oysa her şeyi yaktı yok etti
O senin yalanların...
***
Büyülü, tutkulu bir yangındı yaşanan
Küllerin ardında kalan her şey yalan
***
Yalan, yalan, o yalan gözlerin
Yalan, yalan, yalan yeminlerin
***
Umutsuz bir gününde
Uzanan bir dost eli
Arayıp soran, tanıyan bilen
Yılların ötesinden...
-
Düş bozumunda bak yine bir eylül
Ve sen güz delisi gönlüm gül inadına gül
Düş kanadında bak uçuyor ömür
Ve sen göç delisi gönlüm gül inadına gül
Düş karasında son alevi söndür
Ve sen dert kölesi gönlüm gül inadına gül
***
Gitme güz delisi koca gönlüm
O rüzgarlı sevdalarla
Vuracaklar seni bir gün
***
Gitme güz delisi koca gönlüm
O yağmurlu bakışlarla,
Vuracaklar seni bir gün
***
Etme vuracaklar seni bir gün
Pusu kurmuş bekler hüzün
Güz delisi koca gönlüm
-
Mevsimler geçiyor, yok senden bir haber
Beklemek yolunu, bana sanki kader
Ne aklim yorulur, ne de gönlüm uslanır
Yüreğim hala özlemine uzanır
***
Herkesin payına neler düşer sevdadan
Bana hep hasret, hep kıyamet
Özleme sardım, sana sundum sevdamı
Yıllara, aylara, günlere böldüm yalnızlığımı
***
Can bir kuş gibi
Yorulmuş gibi
Vurulmuş gibi
Ah yastayım
Sana hastayım
***
Can bir kuş gibi
Yorulmuş gibi
Vurulmuş gibi
Ah yastayım
Sana hastayım
***
Mevsimler geçiyor, yok senden bir haber
Beklemek yolunu, bana sanki kader
Ne aklim yorulur, ne de gönlüm uslanır
Yüreğim hala özlemine uzanır
***
Herkesin payına neler düşer sevdadan
Bana hep hasret, hep kıyamet
Özleme sardım, sana sundum sevdamı
Yıllara, aylara, günlere böldüm yalnızlığımı
***
Can bir kuş gibi
Yorulmuş gibi
Vurulmuş gibi
Ah yastayım
Sana hastayım
***
Can bir kuş gibi
Yorulmuş gibi
Vurulmuş gibi
Ah yastayım
Sana hastayım
***
Can bir kuş gibi
Yorulmuş gibi
Vurulmuş gibi
Ah yastayım
Sana hastayım
***
Can bir kuş gibi
Yorulmuş gibi
Vurulmuş gibi
Ah yastayım
Sana hastayım
-
Kendine ait yalnızlığında
Paylaşabilmek için seni
Dünyasındaki suskunluğunda
Yaşayabilmek için seni
***
Neler neler vermezdi
Neler neler vermezdi
Neler neler Dilara
***
Dilara, Dilara, Dilara
Bir tek seni sevdi Dilara
Hep seni istedi Dilara
***
Dilara, Dilara, Dilara
Bir tek seni sevdi Dilara
Hep seni istedi Dilara
***
Buruk gönlünün karanlığında
Bir gizem, bir gonca gül gibi
Sakladı durdu, sakladı oysa
Haykırabilmek için seni
***
Neler neler vermezdi
Neler neler vermezdi
Neler neler Dilara
***
Dilara, Dilara, Dilara
Bir tek seni sevdi Dilara
Hep seni istedi Dilara
***
Dilara, Dilara, Dilara
Bir tek seni sevdi Dilara
Hep seni istedi Dilara
***
Hasretle dolu sıcak göğsünde
Uyutabilmek için seni
Gözlerindeki mutluluğunda
Yaşayabilmek için seni
***
Neler neler vermezdi
Neler neler vermezdi
Neler neler Dilara
***
Dilara, Dilara, Dilara
Bir tek seni sevdi Dilara
Hep seni istedi Dilara
***
Dilara, Dilara, Dilara
Bir tek seni sevdi Dilara
Hep seni istedi Dilara
***
Dilara, Dilara, Dilara
Bir tek seni sevdi Dilara
Hep seni istedi Dilara
***
Dilara, Dilara, Dilara
Bir tek seni sevdi Dilara
Hep seni istedi Dilara
-
Bir sevda masalı bu
Paylaştıkça büyümüş
Özenle sürdürülmüş
Renkli sımsıcak bir düş
***
Bir sevda masalı bu
İlmek ilmek dokunmuş
Sevgi ile yoğrulmuş
Bir varmış bir de yokmuş
***
Bir sevda masalı bu
İlmek ilmek dokunmuş
Sevgi ile yoğrulmuş
Bir varmış bir de yokmuş
-
İlk gülüşte, ilk emekleyişte
İlk sözcükte, ilk yürüyüşte
İlk oyuncakta, okulun ilk gününde
Omuzumda elin, yanımda sen vardın
***
Kim derdi ki zaman akıp gidecek
O minik çocuk böylesi büyüyecek
Baba - oğul olmanın tadını çıkaracak
Bir sahneyi paylaşıp şarkılar söyleyecek
***
Kader bizi ayırsa da
Hayat bizi savursa da
Kalbim hep senle olur
Sonsuza dek baba - oğul
***
Her derdimde, her sevincimde
Her kavgamda, her sevdamda
Her kazandığımda, her yenildiğimde
Omuzumda elin, yanımda sen vardın
***
Derdim seni, bana benzetmek değil
Bu hayatı, sana öğretmek değil
Ama değil mi ki babayım, öğütler vereceğim
Kırk yaşında gelsen de seni merak edeceğim