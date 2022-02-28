Erol Evgin

Bizim Tango Git gez istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binlerce duyguyu, binlerce özlemi Bir solukta yaşa *** Ama bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Git gör istersen dünyayı Bir baştan bir başa Bin bir maceranın hayali peşinde *** Dolaş dur boşuna Şunu bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Git gör istersen dünyayı Bir baştan bir başa Bin bir maceranın hayali peşinde *** Dolaş dur boşuna Şunu bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Git gez istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binlerce duyguyu, binlerce özlemi Bir solukta yaşa *** Ama bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini

Aldım Başımı Gidiyorum Her kelime yalan Her yürek vefasız Can üzgün, perişan Can suskun, kararsız *** Çek git diyor şeytan Git sessiz sedasız Ve gittiğin zaman Sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından *** Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Gitgide yüreğime İnce bir sızı girse Gizli bir ateş beni Yaksa da gidiyorum *** Ben bu hayattan, aşktan sevdadan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Her duygu yıpranmış Her bakış anlamsız Can bıkmış usanmış Can çökmüş zamansız *** Çek git diyor şeytan Git sessiz sedasız Ve gittiğin zaman Sanma ki bir kal diyen çıkar ardından *** Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Gitgide yüreğime İnce bir sızı girse Gizli bir ateş beni Yaksa da gidiyorum *** Ben bu hayattan, aşktan sevdadan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Ben bu hayattan, aşktan sevdadan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum

Bende mi Kabahat Bir mevsim daha geçti Hiç farkında olmadan Bir ağaç kurudu gitti Yaprakları solmadan *** Bir ömür böyle geçti Gönlümce yaşamadan Bir dosttan ayrılır gibi Durdum baktım arkandan *** Bende mi acaba Bende mi kabahat Böyle mi geçecekti̇? Böyle mi bu hayat? *** Sende mi acaba Sende mi kabahat? Ayrı mı geçecekti? Ayrı mı bu hayat? *** Ne günler geldi geçti Hiçbir şeye doymadan Anlasan da ne fark eder Kıymetini sonradan *** Yıllar hep geçti gitti Göz açıp kapamadan Bir yolcu uğurlar gibi Seyrettim arkasından *** Bende mi acaba Bende mi kabahat? Böyle mi geçecekti̇? Böyle mi bu hayat? *** Sende mi acaba Sende mi kabahat? Ayrı mı geçecekti? Ayrı mı bu hayat? *** Bende mi acaba Bende mi kabahat? Böyle mi geçecekti̇? Böyle mi bu hayat? *** Sende mi acaba Sende mi kabahat? Ayrı mı geçecekti? Ayrı mı bu hayat? *** Bende mi acaba Bende mi kabahat? Böyle mi geçecekti̇? Böyle mi bu hayat?

Canım Kurban Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Sevgiyi, öfkeyi, bin bir çileyi Sır gibi saklayan gözlerinize Aslanı ininden, yılanı deliğinden Çıkarmayı bilen tatlı dilinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Telli sazı ile, hemi de naz ile Bağrımızı delen türkülerinize Sevinci, kederi, hasreti, gurbeti Oya gibi işleyen öykülerinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Tarlada, çeltikte, hasatta, harmanda Toprağa can veren ellerinize Düğünde, bayramda, beşikte, mezarda Her dem ışıldayan yüreklerinize *** Canım kurban benim sizlere Toprağa can veren ellerinize Canım kurban her birinize *** Canım kurban benim sizlere Her dem ışıldayan yüreklerinize Canım kurban her birinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize

Hep Böyle Kal Herkes bir şey aldı götürdü benden Kimi umutlarımı Kimi inançlarımı Kimi en güzel duygularımı *** Herkes bir şey aldı götürdü benden Kimi umutlarımı Kimi inançlarımı Kimi en güzel duygularımı *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep bana yakın *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep böyle kal Hep cana yakın *** Herkes bir şeyler aldı götürdü benden Kimi bugünlerimi Kimi yarınlarımı Kimi en güzel anılarımı *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep bana yakın *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep bana yakın

İstanbul Şehri Bir köşesi gül gülistan Doyum olmaz havasına Bir köşesi darmaduman Kalp dayanmaz yarasına *** Bir yanda bir eski yalı Tarih sinmiş her taşına Öte yanda bir dev yapı Uymuş çağın akışına *** Bin şehre bedeldir İstanbul şehri (Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla) Bin şehre bedeldir İstanbul şehri *** Öyle bir şehir ki anlayamazsın Güzelliğini anlatamazsın Bir seher vakti kalkıp da eğer Yola çıkmazsan tanıyamazsın, tanıyamazsın *** Bir kıyısı uygarlığa Işık tutmuş çağlar boyu Bir kıyısı boydan boya Cennet gibi Anadolu *** Bir bakarsın bir yamaçta Selvi boylu mezarlıklar Bir bakarsın öte yanda Yepyeni bir hayat başlar *** Bin şehre bedeldir İstanbul şehri (Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla) Bin şehre bedeldir İstanbul şehri *** Öyle bir şehir ki anlayamazsın Güzelliğini anlatamazsın Bir balıkçı kahvesine eğer Yolun düşmezse tanıyamazsın, tanıyamazsın *** Tanıyamazsın Tanıyamazsın

Kader Utansın Sen bir garip çilekeş kulsan Adın anılmaz Gözyaşların pınar olup aksa Dönüp bakılmaz *** Ah, alem seni taş yerine koysa da Ah, durup durup can evinden vursa da Eğme dostum basını eğme *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Bir yar sevsen eller alsa Çare bulunmaz Sevdalı yüreğini karalar bassa Halin sorulmaz *** Ah, alem seni taş yerine koysa da Ah, durup durup can evinden vursa da Bükme dostum boynunu bükme *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Derdini şöyle ki derman bulasın Susmakla olmaz Dünyaya meydan okumalı insan Küsmekle olmaz *** Ah, alem seni taş yerine koysa da Ah, durup durup can evinden vursa da Eğme dostum basını eğme *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun oh demediysen Eller utansın *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun oh demediysen Eller utansın

Sen Benimsin Ellerini tutmasam Gözlerine bakmasam Sussam hiç konuşmasam bile *** Ben sana hasretimden Seni çok sevdiğimden Bir türlü söz etmesem bile *** Dünyamı alt üst eden Uykusuz gecelerden Hiç haberin olmasa bile *** Kalbimdeki acıyı O korkunç fırtınayı Senden hala saklasam bile *** Gün gelir bir yaprak dalından koparak Rüzgarla sürüklenebilir Gün gelir yolunu şaşıran bir kuzu Sürüsünden ayrılabilir *** Ellerini tutmasam Gözlerine bakmasam Sussam hiç konuşmasam bile *** Ben sana hasretimden Seni çok sevdiğimden Bir türlü söz etmesem bile *** Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç Bir vuruşta devrilebilir Gün gelir bir ana belki de bir anda Yavrusundan ayrılabilir *** Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç Bir vuruşta devrilebilir Gün gelir bir ana belki de bir anda Yavrusundan ayrılabilir

Söyle Canım/ Remix Kâh orada kâh burada, geçti günler mevsimler Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla *** Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bihaber Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla

Umut Bu yaşlı yorgun dünya Gözlerdeki bu kuşku Bu çökmüş bezgin yüzler Çevremdeki bu korku Hiçbiri söndüremez Hiçbiri söndüremez, içimdeki umudu *** Anlamlı bir söz duysam Sevgiden aşktan yana Nasıl çarparsa kalbim Yine öyle çarpacak Nasıl çarparsa bugün Yarın yine çarpacak *** Bu cansız küskün şehir Gözlerdeki bu kuşku Bu kavga, bu gürültü Çevremdeki bu korku Hiçbiri söndüremez Hiçbiri söndüremez, içimdeki umudu *** Tertemiz bir yüz görsem Aydınlık tek bir bakış Nasıl çarparsa kalbim Yine öyle çarpacak *** Nasıl çarparsa bugün Yarın yine çarpacak Sevdiğim bir dost görsem Yürekli tek bir insan *** Nasıl çarparsa kalbim Yine öyle çarpacak *** Nasıl çarparsa bugün Yarın yine çarpacak Nasıl çarparsa bugün Yarın yine çarpacak