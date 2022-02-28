Erol Evgin

-
Git gez istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binlerce duyguyu, binlerce özlemi
Bir solukta yaşa
***
Ama bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Git gör istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Bin bir maceranın hayali peşinde
***
Dolaş dur boşuna
Şunu bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Git gör istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Bin bir maceranın hayali peşinde
***
Dolaş dur boşuna
Şunu bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Git gez istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binlerce duyguyu, binlerce özlemi
Bir solukta yaşa
***
Ama bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
-
Her kelime yalan
Her yürek vefasız
Can üzgün, perişan
Can suskun, kararsız
***
Çek git diyor şeytan
Git sessiz sedasız
Ve gittiğin zaman
Sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından
***
Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Gitgide yüreğime
İnce bir sızı girse
Gizli bir ateş beni
Yaksa da gidiyorum
***
Ben bu hayattan, aşktan sevdadan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Her duygu yıpranmış
Her bakış anlamsız
Can bıkmış usanmış
Can çökmüş zamansız
***
Çek git diyor şeytan
Git sessiz sedasız
Ve gittiğin zaman
Sanma ki bir kal diyen çıkar ardından
***
Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Gitgide yüreğime
İnce bir sızı girse
Gizli bir ateş beni
Yaksa da gidiyorum
***
Ben bu hayattan, aşktan sevdadan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Ben bu hayattan, aşktan sevdadan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
-
-
Bir mevsim daha geçti
Hiç farkında olmadan
Bir ağaç kurudu gitti
Yaprakları solmadan
***
Bir ömür böyle geçti
Gönlümce yaşamadan
Bir dosttan ayrılır gibi
Durdum baktım arkandan
***
Bende mi acaba
Bende mi kabahat
Böyle mi geçecekti̇?
Böyle mi bu hayat?
***
Sende mi acaba
Sende mi kabahat?
Ayrı mı geçecekti?
Ayrı mı bu hayat?
***
Ne günler geldi geçti
Hiçbir şeye doymadan
Anlasan da ne fark eder
Kıymetini sonradan
***
Yıllar hep geçti gitti
Göz açıp kapamadan
Bir yolcu uğurlar gibi
Seyrettim arkasından
***
Bende mi acaba
Bende mi kabahat?
Böyle mi geçecekti̇?
Böyle mi bu hayat?
***
Sende mi acaba
Sende mi kabahat?
Ayrı mı geçecekti?
Ayrı mı bu hayat?
***
Bende mi acaba
Bende mi kabahat?
Böyle mi geçecekti̇?
Böyle mi bu hayat?
***
Sende mi acaba
Sende mi kabahat?
Ayrı mı geçecekti?
Ayrı mı bu hayat?
***
Bende mi acaba
Bende mi kabahat?
Böyle mi geçecekti̇?
Böyle mi bu hayat?
-
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Sevgiyi, öfkeyi, bin bir çileyi
Sır gibi saklayan gözlerinize
Aslanı ininden, yılanı deliğinden
Çıkarmayı bilen tatlı dilinize
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Telli sazı ile, hemi de naz ile
Bağrımızı delen türkülerinize
Sevinci, kederi, hasreti, gurbeti
Oya gibi işleyen öykülerinize
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Tarlada, çeltikte, hasatta, harmanda
Toprağa can veren ellerinize
Düğünde, bayramda, beşikte, mezarda
Her dem ışıldayan yüreklerinize
***
Canım kurban benim sizlere
Toprağa can veren ellerinize
Canım kurban her birinize
***
Canım kurban benim sizlere
Her dem ışıldayan yüreklerinize
Canım kurban her birinize
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
-
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep bana yakın
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep cana yakın
***
Herkes bir şeyler aldı götürdü benden
Kimi bugünlerimi
Kimi yarınlarımı
Kimi en güzel anılarımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep bana yakın
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep bana yakın
-
Bir köşesi gül gülistan
Doyum olmaz havasına
Bir köşesi darmaduman
Kalp dayanmaz yarasına
***
Bir yanda bir eski yalı
Tarih sinmiş her taşına
Öte yanda bir dev yapı
Uymuş çağın akışına
***
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
(Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla)
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
***
Öyle bir şehir ki anlayamazsın
Güzelliğini anlatamazsın
Bir seher vakti kalkıp da eğer
Yola çıkmazsan tanıyamazsın, tanıyamazsın
***
Bir kıyısı uygarlığa
Işık tutmuş çağlar boyu
Bir kıyısı boydan boya
Cennet gibi Anadolu
***
Bir bakarsın bir yamaçta
Selvi boylu mezarlıklar
Bir bakarsın öte yanda
Yepyeni bir hayat başlar
***
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
(Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla)
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
***
Öyle bir şehir ki anlayamazsın
Güzelliğini anlatamazsın
Bir balıkçı kahvesine eğer
Yolun düşmezse tanıyamazsın, tanıyamazsın
***
Tanıyamazsın
Tanıyamazsın
-
Sen bir garip çilekeş kulsan
Adın anılmaz
Gözyaşların pınar olup aksa
Dönüp bakılmaz
***
Ah, alem seni taş yerine koysa da
Ah, durup durup can evinden vursa da
Eğme dostum basını eğme
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Bir yar sevsen eller alsa
Çare bulunmaz
Sevdalı yüreğini karalar bassa
Halin sorulmaz
***
Ah, alem seni taş yerine koysa da
Ah, durup durup can evinden vursa da
Bükme dostum boynunu bükme
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Derdini şöyle ki derman bulasın
Susmakla olmaz
Dünyaya meydan okumalı insan
Küsmekle olmaz
***
Ah, alem seni taş yerine koysa da
Ah, durup durup can evinden vursa da
Eğme dostum basını eğme
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun oh demediysen
Eller utansın
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun oh demediysen
Eller utansın
-
Ellerini tutmasam
Gözlerine bakmasam
Sussam hiç konuşmasam bile
***
Ben sana hasretimden
Seni çok sevdiğimden
Bir türlü söz etmesem bile
***
Dünyamı alt üst eden
Uykusuz gecelerden
Hiç haberin olmasa bile
***
Kalbimdeki acıyı
O korkunç fırtınayı
Senden hala saklasam bile
***
Gün gelir bir yaprak dalından koparak
Rüzgarla sürüklenebilir
Gün gelir yolunu şaşıran bir kuzu
Sürüsünden ayrılabilir
***
Ellerini tutmasam
Gözlerine bakmasam
Sussam hiç konuşmasam bile
***
Ben sana hasretimden
Seni çok sevdiğimden
Bir türlü söz etmesem bile
***
Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç
Bir vuruşta devrilebilir
Gün gelir bir ana belki de bir anda
Yavrusundan ayrılabilir
***
Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç
Bir vuruşta devrilebilir
Gün gelir bir ana belki de bir anda
Yavrusundan ayrılabilir
-
Kâh orada kâh burada, geçti günler mevsimler
Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
***
Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bihaber
Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
-
Bu yaşlı yorgun dünya
Gözlerdeki bu kuşku
Bu çökmüş bezgin yüzler
Çevremdeki bu korku
Hiçbiri söndüremez
Hiçbiri söndüremez, içimdeki umudu
***
Anlamlı bir söz duysam
Sevgiden aşktan yana
Nasıl çarparsa kalbim
Yine öyle çarpacak
Nasıl çarparsa bugün
Yarın yine çarpacak
***
Bu cansız küskün şehir
Gözlerdeki bu kuşku
Bu kavga, bu gürültü
Çevremdeki bu korku
Hiçbiri söndüremez
Hiçbiri söndüremez, içimdeki umudu
***
Tertemiz bir yüz görsem
Aydınlık tek bir bakış
Nasıl çarparsa kalbim
Yine öyle çarpacak
***
Nasıl çarparsa bugün
Yarın yine çarpacak
Sevdiğim bir dost görsem
Yürekli tek bir insan
***
Nasıl çarparsa kalbim
Yine öyle çarpacak
***
Nasıl çarparsa bugün
Yarın yine çarpacak
Nasıl çarparsa bugün
Yarın yine çarpacak
-
Razıyım yıllar yılı çile çekmeye
Razıyım dost elinden zehir içmeye
Razıyım taşlı tozlu yollar tepmeye
Razıyım Kerem gibi ben gözyaşı dökmeye
***
Gözlerim görüyorsa ellerim tutuyorsa
Aşkını yüreğimde duyabiliyorsam eğer duyabiliyorsam eğer
***
Bir kara sevda türküsü gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
***
Bir kara sevda türküsü gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
***
Aldırmam aç kalmaya susuz kalmaya
Aldırmam hasretinle gülüm yanmaya
Aldırmam bağrımdaki derin yaraya
Aldırmam kolay kolay ben derde tasaya
***
Gözlerim görüyorsa ellerim tutuyorsa
Aşkını yüreğimde duyabiliyorsam eğer duyabiliyorsam eğer
***
Bir acı gurbet şarkısı gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
***
Bir acı gurbet şarkısı gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
***
Bir kara sevda türküsü gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
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