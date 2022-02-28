Canım Benim Feat Nil Karaibrahimgil Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Canım Benim Feat Nil Karaibrahimgil
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Sen olmasaydın
Ne gökyüzü bu kadar mavi
Ne bahar bu kadar güzel
Ne şarkılar böylesine duygulu olurdu
***
Sen olmasaydın
Ne yaşamak bu kadar kolay
Ne sevmek bu kadar coşkun
Ne hürriyet böylesine anlamlı olurdu
***
Canım benim
Sen, sen olmasaydın
Ben, ben olmazdım
***
Canım benim
Sen, sen olmasaydın
Ben, ben olmazdım
***
Sen olmasaydın
Ne gelecek bu kadar güzel
Ne geçmiş bu kadar saygın
Ne mutluluk böylesine önemli olurdu
***
Sen olmasaydın
Ne düşlerim bu kadar renkli
Ne evim bu kadar sıcak
Ne yüreğim böylesine sevecen olurdu
***
Canım benim
Sen, sen olmasaydın
Ben, ben olmazdım
***
Canım benim
Sen, sen olmasaydın
Ben, ben olmazdım
***
Canım benim
Sen, sen olmasaydın
Ben, ben olmazdım
***
Canım benim
Canım benim
Sen, sen olmasaydın
Ben, ben olmazdım