Erol Evgin

Sen olmasaydın Ne gökyüzü bu kadar mavi Ne bahar bu kadar güzel Ne şarkılar böylesine duygulu olurdu *** Sen olmasaydın Ne yaşamak bu kadar kolay Ne sevmek bu kadar coşkun Ne hürriyet böylesine anlamlı olurdu *** Canım benim Sen, sen olmasaydın Ben, ben olmazdım *** Canım benim Sen, sen olmasaydın Ben, ben olmazdım *** Sen olmasaydın Ne gelecek bu kadar güzel Ne geçmiş bu kadar saygın Ne mutluluk böylesine önemli olurdu *** Sen olmasaydın Ne düşlerim bu kadar renkli Ne evim bu kadar sıcak Ne yüreğim böylesine sevecen olurdu *** Canım benim Sen, sen olmasaydın Ben, ben olmazdım *** Canım benim Sen, sen olmasaydın Ben, ben olmazdım *** Canım benim Sen, sen olmasaydın Ben, ben olmazdım *** Canım benim Canım benim Sen, sen olmasaydın Ben, ben olmazdım