Erol Evgin

Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Sevgiyi, öfkeyi, bin bir çileyi Sır gibi saklayan gözlerinize Aslanı ininden, yılanı deliğinden Çıkarmayı bilen tatlı dilinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Telli sazı ile, hemi de naz ile Bağrımızı delen türkülerinize Sevinci, kederi, hasreti, gurbeti Oya gibi işleyen öykülerinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Tarlada, çeltikte, hasatta, harmanda Toprağa can veren ellerinize Düğünde, bayramda, beşikte, mezarda Her dem ışıldayan yüreklerinize *** Canım kurban benim sizlere Toprağa can veren ellerinize Canım kurban her birinize *** Canım kurban benim sizlere Her dem ışıldayan yüreklerinize Canım kurban her birinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize