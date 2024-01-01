Erol Evgin

Gölgen yok bu gece, öylesine karanlık
Bir ateş yanıyor içimde, ortasında pişmanlık
Düştüğüm uçurumlar cesaretsiz, alçak
Korkarım, bu karanlık iki güneş doğuracak
***
Gölgen yok bu gece, öylesine karanlık
Bir ateş yanıyor içimde, ortasında pişmanlık
Düştüğüm uçurumlar cesaretsiz, alçak
Korkarım, bu karanlık iki güneş doğuracak
***
İki sancı, iki yolcu, bir hancı
Yüreğime sıkışmış iki sevda
İki yaşam, iki ölüm arasında
Kararsız, umarsız iki dünya
***
İki hasret, iki nefret, bin hata
Avucumda iki çiçek, iki sevda
Biri yaşam, biri ölüm ve arasında
İki insan, iki günah, iki dünya
***
Nefesim donuyor bu gece, öylesine soğuk var
Girdaplar dönüyor içimde, ortasında yüreğim
Boğulduğum denizler, bir kaşık su ancak
Şu yüzdüğüm bataklık iki deniz doğuracak
***
İki sancı, iki yolcu, bir hancı
Yüreğime sıkışmış iki sevda
İki yaşam, iki ölüm arasında
Kararsız, umarsız iki dünya
***
İki hasret, iki nefret, bin hata
Avucumda iki çiçek, iki sevda
Biri yaşam, biri ölüm ve arasında
İki insan, iki günah, iki dünya
***
İki hasret, iki nefret, bin hata
Avucumda iki çiçek, iki sevda
Biri yaşam, biri ölüm ve arasında
İki insan, iki günah, iki dünya