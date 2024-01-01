Erol Evgin

Zincire vurulmuş bir mahkûm gibi Aşkının kölesi oldum, ne çare? Bir ömre bedeldi adının bir harfi Hasretin düşürdü beni bu hâle *** Zincire vurulmuş bir mahkûm gibi Aşkının kölesi oldum, ne çare? Bir ömre bedeldi adının bir harfi Hasretin düşürdü beni bu hâle *** Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam Sensiz hayat nedir ki? Boş bir virane Meyhaneler yetmiyor bu gece bana Ben sana vuruldum deli divane *** Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam Sensiz hayat nedir ki? Boş bir virane Meyhaneler yetmiyor bu gece bana Ben sana vuruldum deli divane *** Çöllerde dolaşan bir mecnun gibi Aşkınla tutuştum, yandım, ne çare? Her şeye bedeldi saçının bir teli Ayrılık düşürdü beni bu hâle *** Çöllerde dolaşan bir mecnun gibi Aşkınla tutuştum, yandım, ne çare? Her şeye bedeldi saçının bir teli Ayrılık düşürdü beni bu hâle *** Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam Sensiz hayat nedir ki? Boş bir virane Meyhaneler yetmiyor bu gece bana Ben sana vuruldum deli divane *** Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam Sensiz hayat nedir ki? Boş bir virane Meyhaneler yetmiyor bu gece bana Ben sana vuruldum deli divane