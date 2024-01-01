Erol Evgin

Deli Divane Şarkı Sözleri
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Zincire vurulmuş bir mahkûm gibi
Aşkının kölesi oldum, ne çare?
Bir ömre bedeldi adının bir harfi
Hasretin düşürdü beni bu hâle
***
Zincire vurulmuş bir mahkûm gibi
Aşkının kölesi oldum, ne çare?
Bir ömre bedeldi adının bir harfi
Hasretin düşürdü beni bu hâle
***
Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam
Sensiz hayat nedir ki? Boş bir virane
Meyhaneler yetmiyor bu gece bana
Ben sana vuruldum deli divane
***
Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam
Sensiz hayat nedir ki? Boş bir virane
Meyhaneler yetmiyor bu gece bana
Ben sana vuruldum deli divane
***
Çöllerde dolaşan bir mecnun gibi
Aşkınla tutuştum, yandım, ne çare?
Her şeye bedeldi saçının bir teli
Ayrılık düşürdü beni bu hâle
***
Çöllerde dolaşan bir mecnun gibi
Aşkınla tutuştum, yandım, ne çare?
Her şeye bedeldi saçının bir teli
Ayrılık düşürdü beni bu hâle
***
Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam
Sensiz hayat nedir ki? Boş bir virane
Meyhaneler yetmiyor bu gece bana
Ben sana vuruldum deli divane
***
Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam
Sensiz hayat nedir ki? Boş bir virane
Meyhaneler yetmiyor bu gece bana
Ben sana vuruldum deli divane