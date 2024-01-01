Erol Evgin

Dilara Kendine ait yalnızlığında Paylaşabilmek için seni Dünyasındaki suskunluğunda Yaşayabilmek için seni *** Neler neler vermezdi Neler neler vermezdi Neler neler Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Buruk gönlünün karanlığında Bir gizem, bir gonca gül gibi Sakladı durdu, sakladı oysa Haykırabilmek için seni *** Neler neler vermezdi Neler neler vermezdi Neler neler Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Hasretle dolu sıcak göğsünde Uyutabilmek için seni Gözlerindeki mutluluğunda Yaşayabilmek için seni *** Neler neler vermezdi Neler neler vermezdi Neler neler Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara *** Dilara, Dilara, Dilara Bir tek seni sevdi Dilara Hep seni istedi Dilara

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez